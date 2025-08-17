Luego de su reunión con Vladimir Putin, el presidente de EE.UU, Donald Trump, señaló a los líderes europeos que busca organizar una cumbre trilateral con el mandatario ruso y el ucraniano Volodímir Zelenski, informó el medio de comunicación estadounidense en línea Axios.

Zelenski, por su parte, comentó en la red social X que se reunirá con Trump el lunes en Washington, mientras que el presidente estadounidense también invitó a los líderes europeos a sumarse a dicha reunión en la Casa Blanca, añadió el portal norteamericano. Friedrich Merz, el canciller de Alemania, señaló que se espera que haya una reunión trilateral luego del encuentro del lunes próximo entre Zelenski y Trump. Hasta ahora, la parte rusa no se comprometió públicamente a participar en una reunión trilateral. Putin afirmó que desea que cesen pronto las hostilidades en Ucrania por medios pacíficos.

Cese al fuego, asuntos territoriales y encuentro con Zelenski: claves del encuentro entre Putin y Trump en Anchorage

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Vladimir Putin precisó en una reunión sobre los resultados de sus conversaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump, que Rusia respeta la posición de la administración estadounidense, que considera necesaria una próxima cesación de las hostilidades, y que desea avanzar hacia la resolución de todas las cuestiones por medios pacíficos, de acuerdo con un comunicado publicado este sábado por el Kremlin.

"Bipolaridad" en la Casa Blanca

Las últimas novedades suceden tras jornadas de lecturas dispares en Washington, en relación a la cumbre de Alaska entre Trump y Putin.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, amenazó el domingo a Rusia con nuevas sanciones si no se llega a un acuerdo de paz en Ucrania, dos días después de que una cumbre en Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin concluyera sin anuncios. "Si no logramos llegar a un acuerdo en algún momento, habrá consecuencias", dijo Rubio a la cadena estadounidense NBC. "No solo las consecuencias de que la guerra continúe, sino también las consecuencias de que se mantengan todas las sanciones y, potencialmente, que también haya nuevas sanciones".

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló "grandes avances" con Rusia en un breve mensaje publicado en sus redes sociales el domingo, antes de una reunión con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y sus aliados europeos. "¡Grandes avances con Rusia! ¡Estén atentos!", publicó el republicano en Truth Social, dos días después de reunirse en Alaska con su homólogo de ese país, Vladimir Putin, en una cumbre destinada a poner fin a la guerra en Ucrania.

Milei congela a Zelenski y espera por el acuerdo comercial con Trump

Balance de Putin

Putin indicó que su visita al estado estadounidense de Alaska fue oportuna y muy útil, y agregó que las conversaciones abarcaron casi todas las áreas de la cooperación Rusia-Estados Unidos, así como una posible solución justa a la crisis ucraniana.

Agregó que la conversación con Trump fue “muy franca” y “acerca a las decisiones necesarias”. Cabe resaltar que Putin y Trump concluyeron el viernes sus conversaciones en la ciudad estadounidense de Anchorage, en Alaska, pero no se llegó a ningún acuerdo. Las conversaciones, que duraron unas tres horas, se centraron principalmente en la crisis de Ucrania, así como en la remodelación de las relaciones bilaterales, que se estancaron en gran medida en los últimos años.

MU/HB