¿Se volverá la base obrera de Trump en su contra?

El Partido Republicano de Estados Unidos es una anomalía entre las fuerzas políticas occidentales. Mientras que los demócratas estadounidenses, los conservadores británicos y los socialdemócratas alemanes abrazaron la austeridad en las últimas décadas en un intento equivocado de contener la deuda pública, los republicanos nunca buscaron realmente la restricción fiscal. Aunque republicanos desde Richard Nixon hasta Ronald Reagan y George W. Bush hicieron campaña contra el “gran gobierno”, una vez en el poder inflaron los déficits con recortes de impuestos para los ricos y enormes gastos militares.

Sin embargo, el objetivo de los republicanos seguía siendo austeriano en su núcleo moral. Los recortes al gasto público se dirigían al apoyo a la clase trabajadora dentro de presupuestos que intencionadamente aumentaban el déficit en beneficio de los ricos. “Matar de hambre a la bestia” significaba recortar los programas de bienestar social de Estados Unidos, mientras se pedía prestado más en nombre de los acaudalados.

En este contexto, Donald Trump es el republicano por excelencia de la posguerra. Aprovechando el atractivo de las grandes tecnológicas, las monedas estables, los bajos impuestos corporativos, la amenaza de aranceles y, como todos sus predecesores, el poder inigualable del dólar para atraer capital extranjero, apostó por que aumentar el déficit lograría un objetivo republicano tradicional: generar suficiente frenesí austeriano en el Congreso para desmantelar la Seguridad Social y Medicaid.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Donald Trump instó a Zelenski renunciar a la recuperación de Crimea y desestimar su anexión a la OTAN

Incluso bajo los estándares desenfrenados de la política de clases republicana, el One Big Beautiful Bill de Trump es extraordinario. Una vez más, los viejos pretextos para la austeridad (“responsabilidad fiscal”, “reducción de la deuda”) fueron sacrificados en el altar del verdadero objetivo: desmantelar el apoyo estatal para las mayorías mientras se enriquecía a unos pocos.

Pero aquí termina la comparación entre Trump y los anteriores presidentes republicanos. Los llamados demócratas de Reagan –quienes, al igual que los partidarios de clase trabajadora de Margaret Thatcher en el Reino Unido, mantuvieron a la derecha en el poder durante los años ochenta y más allá– se beneficiaron de mayores ingresos promedio para los trabajadores que tuvieron la suerte de conservar sus empleos en medio de enormes pérdidas de puestos de trabajo. Sin embargo, no pudieron escapar indefinidamente de la relegación al precariado.

Tras el colapso financiero de 2008, el capitalismo estadounidense cambió para siempre. Mientras los bancos fueron rescatados, cada vez más trabajadores con empleos estables y de alta calidad se encontraron entre los “intocables” que buscaban ganarse la vida en trabajos temporales, mal pagados y sin futuro. Mientras que Reagan y los Bush ganaron elecciones porque los proletarios seguros votaban por ellos y los intocables estaban demasiado desanimados para votar, Trump ganó al movilizar a los intocables, que ahora incluían a un número creciente de proletarios anteriormente seguros.

En el contexto del coqueteo abierto de Bill (y Hillary) Clinton con Wall Street, los rescates bancarios de Barack Obama y la estrategia suicida de Joe Biden de decirles a las personas en dificultades que los demócratas habían entregado una economía “excelente”, Trump canalizó la rabia de la clase trabajadora. Todo lo que necesitó para atraer a los votantes que los demócratas habían abandonado hace tiempo fueron algunas reflexiones incoherentes sobre un país “roto” y la “carnicería” que las élites ineptas y egoístas habían infligido a personas como ellos.

Narcos (y Maduro) preocupados: Donald Trump mandó 4000 marines y un submarino nuclear al Mar Caribe

Los demócratas esperan y rezan para que, cuando el dolor del Gran Proyecto de Ley Hermoso de Trump comience a sentirse, los trabajadores lo abandonen. El presupuesto de Trump ha sido, sin duda, el instrumento más cruel de la guerra de clases desde los años de Reagan-Thatcher-Bush. Como un Robin Hood para los ricos, Trump utilizó el mandato que recibió de los estadounidenses más pobres para recortar los servicios sociales y médicos de los que dependen, mientras entregaba enormes beneficios a los estadounidenses más ricos.

Yo también espero y rezo para que la base obrera de Trump se rebele contra un presidente que los traicionó tan fácilmente. Pero sospecho que podrían no hacerlo. La clase trabajadora estadounidense no se rebeló contra Reagan cuando sus perspectivas colectivas se hundieron mientras los ricos se enriquecían gracias al endeudamiento federal. ¿La razón? Se les vendieron dos sueños entrelazados: ganancias de capital en sus hogares, impulsadas por la burbuja alimentada por deudas de la Reaganomía, que finalmente estalló con efectos devastadores en 2008; y una América resurgente, globalmente dominante, que se había deshecho del lastre de la Guerra de Vietnam.

Hoy, Trump también está vendiendo dos sueños entrelazados. Uno es el sueño de las riquezas criptográficas, que refleja un nuevo asalto al bien común –una campaña para privatizar el dólar– que los presidentes republicanos anteriores no tenían la tecnología para siquiera imaginar. Junto con la fiebre de la inteligencia artificial, esto ha desencadenado no solo una bonanza para Wall Street y Silicon Valley, sino también un nuevo optimismo entre la base obrera de Trump. Un segmento significativo de su movimiento MAGA (“Hacer a América Grande de Nuevo”), ciego a los enormes riesgos de esta nueva variante de la mentalidad de obtener algo por nada que llevó al desastre de las hipotecas subprime, sueña con futuras fuentes de ingresos no salariales. Trump puede estar privándolos de cupones de alimentos y Medicaid, pero es el ilusionista de formas mágicas de riqueza con un aura “anti-sistema”.

El segundo sueño es el equivalente trumpiano del triunfo de América en la Guerra Fría. En Fox News, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, fue entrevistado sobre el reciente acuerdo comercial con la Unión Europea, que, entre otras concesiones unilaterales a Trump, incluyó un compromiso absurdo de la UE de invertir 600 mil millones de dólares en Estados Unidos para 2029. Cuando se le preguntó si esto equivalía a una “apropiación extraterritorial”, Bessent diplomáticamente estuvo de acuerdo: “Creo que una buena forma de enmarcarlo es que otros países, en esencia, nos están proporcionando un fondo de riqueza soberana”.

En conjunto, la promesa de un árbol de dinero criptográfico y la creencia de que el mundo está pagando por el renacimiento de América podrían ser suficientes para proteger a Trump de la furia de su base obrera traicionada. Si es así, ¿quién cosechará las uvas de la ira cuando el engaño de Trump finalmente sea descubierto y la rabia acumulada dé lugar a una nueva narrativa populista?

(*) El autor, exministro de Finanzas de Grecia, es líder del partido MeRA25 y Profesor de Economía en la Universidad de Atenas. / Project Syndicate. www.project-syndicate.org