Narcos (y Maduro) preocupados: Donald Trump mandó 4000 marines y un submarino nuclear al Mar Caribe

Dos altos funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmaron que el gobierno estadounidense desplegó más de 4000 marines en aguas que rodean América Latina y el Caribe. La operación se enmarca en un esfuerzo por combatir a los cárteles de droga latinoamericanos.

El despliegue, que incluye al Grupo Anfibio Listo para el Combate Iwo Jima y a la 22° Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), representa una amplia redistribución de recursos militares hacia la zona de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), iniciada hace tres semanas.

Para aumentar la capacidad operativa, además de las tropas, se envió un submarino nuclear de ataque, aviones de reconocimiento P8 Poseidón, varios destructores y un crucero guiado por misiles, todos bajo la coordinación del SOUTHCOM, según detallaron autoridades estadounidenses a CNN.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Respuesta de Venezuela a la recompensa de EE.UU. por Maduro: "Patética y ridícula propaganda"

Un tercer funcionario con conocimiento de la operación indicó que los recursos adicionales buscan “contrarrestar amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos que provienen de organizaciones narco-terroristas especialmente designadas en la región”.

Este viernes, la Marina estadounidense había anunciado el despliegue del USS Iwo Jima, la 22° MEU y dos naves adicionales del Grupo Anfibio (el USS Fort Lauderdale y el USS San Antonio), aunque no se había precisado el destino exacto de la flota.

Donald Trump lanzó la mayor demostración de fuerza militar en América Latina y el Caribe en décadas

Demostración de fuerza y capacidades de los marines en la región

Uno de los funcionarios consultados aclaró que, por ahora, el despliegue “es sobre todo una demostración de fuerza, destinada a enviar un mensaje más que a indicar una acción militar inmediata de ataque de precisión contra los cárteles”.

No obstante, la movilización brinda a los comandantes militares estadounidenses, y al presidente Donald Trump, “un amplio abanico de opciones”, en caso de que el mandatario decida ordenar operaciones militares directas.

Algunos funcionarios de defensa expresaron preocupación sobre el rol de los marines en tareas de interdicción y combate al narcotráfico, dado que no suelen recibir entrenamiento específico para estas misiones. “Si esa es parte de su misión, dependerán en gran medida de la Guardia Costera”, señalaron fuentes militares de Estados Unidos.

Argentina baja la guardia y eso haría fluir el narcotráfico

Un portavoz del Cuerpo de Marines trató de minimizar esa inquietud y explicó a la cadena estadounidense que la MEU “está lista para cumplir órdenes legales y apoyar a los comandantes combatientes según las necesidades que se les requieran”.

Por lo general, las unidades expedicionarias de marines participan en operaciones de evacuación a gran escala. Por ejemplo, una MEU permaneció desplegada durante meses en el este del Mediterráneo ante la escalada del conflicto entre Israel, Irán y el grupo terrorista Hamás.

Designaciones de cárteles y despliegue estratégico de EE.UU. en América Latina

En febrero, la administración de Donald Trump designó como organizaciones terroristas a varias agrupaciones de narcotraficantes con raíces en América Latina, incluidos el Tren de Aragua de Venezuela y el Cártel de Sinaloa de México. Posteriormente, se añadió al Cártel de los Soles, también de Venezuela, al que se le atribuye el envío de centenares de toneladas de drogas a Estados Unidos durante las últimas dos décadas.

En marzo, el ejército estadounidense ya había enviado destructores a zonas cercanas a la frontera con México para apoyar la misión de seguridad fronteriza del Comando Norte (NORTHCOM) y reforzar la presencia nacional en el hemisferio occidental. Ahora, los nuevos recursos trasladados operarán bajo las órdenes del SOUTHCOM y se espera que permanezcan en la región “durante al menos los próximos meses”.

Donald Trump firmó una orden ejecutiva el 20 de enero, su primer día tras regresar a la Casa Blanca, que estableció un proceso para tales designaciones y calificó a los cárteles como “una amenaza a la seguridad nacional más allá de la que representa el crimen organizado tradicional”.

'Fito' Macías ya está en EE.UU: extraditaron al mayor narco de Ecuador

La presencia militar reforzada se produce tras declaraciones del propio Trump sobre su compromiso de “librar una guerra” contra los cárteles mexicanos, a los que responsabiliza de delitos graves y de constituir “una grave amenaza” para la seguridad nacional estadounidense.

En respuesta, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum declaró este viernes que “no habrá invasión” de su país y agregó: “Estamos cooperando, estamos colaborando, pero eso está absolutamente descartado”.

Mientras tanto, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, evitó confirmar los informes sobre opciones militares, aunque reafirmó que la “prioridad principal” de Donald Trump es la protección del territorio. Según The Wall Street Journal, se barajan opciones que incluyen el uso de fuerzas especiales y el apoyo con inteligencia, en coordinación con socios extranjeros.

Sanciones de Estados Unidos por lavado de dinero sacuden a bancos mexicanos

La administración Trump comunicó que el interés principal del Pentágono es “defender el país”, con instrucciones de “cerrar las fronteras, repeler formas de invasión, incluido el tráfico de drogas, la migración masiva ilegal, el contrabando de personas y otras actividades criminales”, según un memorándum de 2025 firmado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth. El documento también solicita “operaciones militares creíbles” para garantizar el libre acceso y circulación en el Canal de Panamá.

El despliegue de fuerzas y medios navales en Sudamérica y el Caribe constituye la mayor demostración de poder militar estadounidense en varias décadas, mientras Washington mantiene abierta la posibilidad de acciones puntuales si la administración lo considera necesario.

NG

LT