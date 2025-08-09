Trump ordena al ejército combatir a los carteles de droga latinoamericanos

El presidente Donald Trump ordenó a las fuerzas armadas combatir los carteles latinoamericanos que Estados Unidos designó como organizaciones “terroristas” globales, revelaron este viernes varios medios estadounidenses.

El presidente republicano libra una guerra contra los carteles desde que regresó al poder, en enero, sobre todo para intentar frenar el tráfico de fentanilo, un opioide sintético que causó casi 50 mil muertes por sobredosis en 2024 en EE.UU.

En febrero designó como organizaciones “terroristas globales” a ocho grupos del crimen organizado de América Latina, incluido el mexicano cartel de Sinaloa, el venezolano Tren de Aragua y la pandilla MS-13. En julio agregó a la lista al cartel de los Soles, liderado, según Washington, por el presidente venezolano. Nicolás Maduro.

Varios medios estadounidenses aseguran que Trump ha firmado en secreto un decreto para ir más lejos. The New York Times, citando fuentes del gobierno, asegura que el presidente ha ordenado al Pentágono que comience a usar la fuerza militar contra los carteles.

The Wall Street Journal, que cita a un funcionario cuya identidad no revela, sostiene que por el momento Trump se ha limitado a pedir al Departamento de Defensa que prepare opciones.

Una de ellas consistiría en usar fuerzas especiales y unidades de inteligencia, aunque cualquier operación se coordinaría con los países involucrados, señala el periódico.

La Casa Blanca evitó dar detalles. “La principal prioridad de Donald Trump es proteger la patria, y por eso ha tomado la audaz decisión de designar a varios carteles y bandas como organizaciones terroristas extranjeras”, se limitó a decir la portavoz Anna Kelly.

A finales de febrero, la Casa Blanca amenazó con “abrir las puertas del infierno” contra los carteles para garantizar la seguridad en la frontera con México.

“Invasión”. La difusión del tema por los medios estadounidenses generó incomodidad en el gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Hace ya varias semanas trascendió que el gobierno mexicano había llegado a un acuerdo con Estados Unidos para frenar el ingreso de estupefacientes, en gran medida para evitar los enormes aranceles que Trump amenazaba con aplicar a sus exportaciones.

Ayer, Sheinbaum confirmó que están “cooperando” con agentes estadounidenses, pero buscó sacarle relevancia a la presencia militar. “Fuimos informados de que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o ninguna institución en nuestro territorio”, dijo este viernes la mandataria cuando le preguntaron sobre el tema en su habitual rueda de prensa matutina.

“Estados Unidos no va a venir a México con los militares; cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión, eso está descartado, absolutamente descartado y, además de que lo hemos manifestado en todas las llamadas, no está permitido ni es parte de ningún acuerdo”, añadió.

La presidenta Sheinbaum aseguró que las agencias de Estados Unidos que tienen presencia en México “están muy reguladas”.

La designación de organizaciones “terroristas” globales permite usar “elementos del poder estadounidense, como las agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa, etc., para atacar a estos grupos si tenemos la oportunidad”, declaró el jueves el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, en una entrevista con EWTN.

“Tenemos que empezar a tratarlos como organizaciones terroristas armadas, no simplemente como organizaciones de narcotráfico”, declaró Rubio. En su opinión, “ya no es un asunto de aplicación de la ley. Se convierte en un tema de seguridad nacional”.