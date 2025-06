El Pentágono mostró cómo funcionan las bombas antibúnker que utilizaron contra Irán

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos difundió este jueves videos de las pruebas de las bombas anti-búnker empleadas en la operación secreta “Martillo de Medianoche” en tres de las instalaciones nucleares iraníes. Fue durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, brindó detalles técnicos sin precedentes sobre el ataque aéreo de la Fuerza Aérea estadounidense contra el complejo iraní Fordow, uno de los objetivos alcanzados el sábado 21 de junio. La operación incluyó el lanzamiento de catorce bombas GBU-57/B Massive Ordnance Penetrator (MOP o Penetrador Masivo de Artillería, por su traducción al español).

Como su nombre lo indica, este tipo de bomba “rompe-búnkeres” está diseñado específicamente para instalaciones enterradas y fortificadas en profundidad. De acuerdo con la Fuerza Aérea, su peso de aproximadamente 13.600 kilos y su estructura de acero permiten que ingresen al suelo antes de detonar.

Caine se refirió al empleo de este armamento contra el régimen de Irán como el resultado de más de una década de planificación, y aseguró que un piloto que acompañó al bombardero encargado del ataque dijo: “La explosión fue la más brillante que jamás haya visto, parecía literalmente de día”.

Durante la conferencia informativa, el general Caine mostró un video de las pruebas de las bombas antibúnker que el ejército estadounidense realizó antes de los ataques a las instalaciones Fordow y Natanz. En las imágenes se ve como una de las municiones GBU-57/B penetra en una caverna, aunque el lugar y la fecha de grabación no fueron revelados.

Las autoridades del Pentágono dieron una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Las bombas MOP ejecutadas en Fordow dos conductos de ventilación que Irán intentó cubrir con hormigón días previos al ataque, según el general. El primer impacto abrió el pozo, y las cuatro siguientes entraron “a más de 300 metros por segundo”, indicó, mientras que la sexta fue utilizada como “arma flexible”.

“A diferencia de una bomba de superficie normal, no se ve un cráter de impacto”, explicó Caine, y aseguró que los seis impactos “fueron exactamente donde debían ir”. El video reproducido ante la prensa muestra cómo una MOP se introduce en un pozo, explota y deja un agujero en el suelo.

La respuesta del Pentágono a los cuestionamientos por el impacto del ataque

La presentación de las autoridades del Pentágono forma parte de la respuesta a un informe preliminar de inteligencia filtrado por la prensa que calificó el daño como “significativo, pero no total”. Este informe fue en contra de las declaraciones del presidente Donald Trump, quien afirmó que las centrales bombardeadas fueron “totalmente destruidas”.

En línea con las palabras del mandatario estadounidense, el secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth, calificó la operación como un “éxito rotundo” y lanzó un duro mensaje hacia los medios y desestimó los resultados de la evaluación de inteligencia: “¿Quieren saber qué pasó en Fordow? Vayan allá con una pala”.

El secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth.

El informe fue realizado por el Comando Central de Estados Unidos tras los ataques, según citaron medios como CNN, MSNBC o The New York Times, y se basa en la evaluación de los daños. “Como quieren tanto que no tenga éxito, tienen que animar en contra de la eficacia de estos ataques. Esperan que tal vez no hayan sido efectivos”, agregó Hegseth ante la prensa.

Minutos después, Donald Trump respaldó los dichos del funcionario de Defensa en la red social Truth Social, donde publicó: “¡Una de las mejores, más profesionales y más ‘confirmadoras’ conferencias de prensa que he visto nunca! Las ‘noticias falsas’ deberían despedir a todos los involucrados en esta caza de brujas, y pedir disculpas a nuestros grandes guerreros, ¡y a todos los demás!”, escribió.

Pese al ataque de Estados Unidos e Israel, el programa nuclear de Irán "no fue destruido"

Según el argentino Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), las centrifugadoras de la planta de enriquecimiento de uranio de Fordow “ya no están operativas” tras el ataque de Estados Unidos.

Sin embargo, informes preliminares de inteligencia entregados a los gobiernos europeos indican que los 408 kilogramos de uranio enriquecido siguen “intactos”. De acuerdo con el Financial Times, las reservas iraníes no se encontraban en Fordow y podrían haber sido trasladadas antes de los ataques estadounidenses.

