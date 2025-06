Estados Unidos anunció este jueves 26 de junio que sigue hablando con Teherán para lograr posibles acuerdos de paz, después de que Washington bombardeara tres instalaciones nucleares iraníes clave el fin de semana pasado. “El presidente quiere la paz, siempre la ha querido, y ahora mismo estamos en una vía diplomática con Irán. El presidente y su equipo, en particular el enviado especial (para Oriente Medio, Steve Witkoff), siguen en comunicación con los iraníes”, detalló Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, en rueda de prensa.

Cuando los periodistas le preguntaron sobre las fechas tentativas para llegar a un acuerdo, luego de que Donald Trump dijera que un pacto con Irán ya no era prioridad por los graves daños causados a su programa atómico, la vocera confesó que, por ahora, no puede dar información precisa al respecto. “Tengan paciencia. Acabamos de realizar este ataque el sábado por la noche”, declaró, en referencia a los bombardeos norteamericanos sobre las plantas de enriquecimiento de uranio de Fordow, Natanz e Isfahán.

Donald Trump exalta el militarismo y compara los bombardeos sobre Irán con el ataque nuclear en Hiroshima y Nagasaki

Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi negó, de manera terminante, que su país esté hablando con Estados Unidos: “Algunas especulaciones sobre la reanudación de las negociaciones no deben tomarse en serio. Quiero dejar claro que no se ha llegado a ningún acuerdo, arreglo o conversación para iniciar nuevas negociaciones. Todavía no se ha establecido ningún plan para iniciar negociaciones”.

Y agregó: “No se ha llegado a ningún acuerdo o arreglo para reanudar las negociaciones. No se ha hecho ninguna promesa ni se ha mantenido ninguna discusión al respecto”.

En ese punto, el ministro lanzó una fuerte denuncia: “Hemos tenido una experiencia engorrosa con los estadounidenses: traicionaron las negociaciones en mitad del proceso. Esta experiencia afectará sin duda a nuestras decisiones futuras. Pero esa decisión se tomará en última instancia en función del bienestar del pueblo iraní, no de las emociones ni de ninguna consideración superficial o temporal”.

Que más dijo la vocera en su conferencia de prensa

Leavitt también anunció que tuvo una extensa charla con Witkoff, y luego explicó que la diplomacia estadounidense se coordina con las autoridades iraníes y con intermediarios fundamentales como Qatar, al que describió como un “aliado y socio increíble durante todo este proceso”, remarcando el rol que el emirato tuvo como mediador junto con Estados Unidos entre Israel e Irán, para lograr la tregua que comenzó pasado el lunes 23 de junio.

Donald Trump y Karoline Leavitt

La vocera añadió que Washington tiene un contacto permanente con sus aliados del Golfo Pérsico y el mundo árabe con el objetivo de lograr “un acuerdo con Irán sobre la alianza con el Estado de Israel”, señalando que el vínculo entre Washington y Tel Aviv “nunca ha sido tan fuerte”.

Leavitt reconoció que hay una alta expectativa para que otros Estados árabes se sumen a los Acuerdos de Abraham, las iniciativas de normalización de relaciones diplomáticas con Israel que ya adoptaron Sudán, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos y Baréin y Marruecos.

Reapareció el líder supremo Alí Jamenei y dijo que Irán le dio una "fuerte cachetada" a Estados Unidos

La portavoz de la Casa Blanca cerró la rueda de prensa cuestionando al líder supremo iraní Ali Khamenei, que reapareció cuestionando a Estados Unidos y asegurando que “pese a todo el ruido y todas las argumentaciones, el régimen sionista casi colapsó y fue aplastado por los golpes de la República Islámica. Vimos el video del ayatollah y, cuando se tiene un régimen totalitario, hay que salvar las apariencias”.