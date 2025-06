Fernanda Cornejo: “No sabemos quién dice la verdad sobre Irán y Trump”

La reciente ofensiva de Estados Unidos sobre instalaciones nucleares en Irán desató un fuerte contrapunto informativo entre el gobierno de Donald Trump, el Pentágono y el régimen iraní. Según explicó la analista internacional Fernanda Cornejo en Canal E, las versiones oficiales se contradicen entre sí y abren la puerta a un escenario de “guerra de narrativas” donde la verdad parece quedar en segundo plano.

“El propio Trump dijo que con ese ataque destruyeron toda posibilidad de que Irán continúe con su programa nuclear. Lo comparó incluso con Hiroshima. Pero el Pentágono filtró un informe preliminar al New York Times que lo contradice”, señaló Cornejo.

De acuerdo con esa filtración, el daño habría sido limitado: apenas un retraso de tres meses en el programa atómico iraní. Por su parte, Irán negó cualquier afectación crítica en sus instalaciones y aseguró que continuará con el enriquecimiento de uranio.

¿Dónde está el uranio?

Uno de los puntos más sensibles gira en torno al destino del uranio enriquecido. Mientras algunos sostienen que fue destruido durante el ataque, otros especulan con que pudo haber sido trasladado previamente, ante la posibilidad de un bombardeo inminente.

“Trump dice que lo eliminaron, el Pentágono que no, e Irán asegura que ni siquiera estaba allí. Lo cierto es que no hay certezas, sólo especulaciones. Y como bien decías vos, esto parece una película: no sabemos quién dice la verdad”, sostuvo la analista.

Cornejo recordó que las instalaciones nucleares iraníes están ubicadas en complejos subterráneos y altamente protegidos, lo que refuerza la hipótesis de que parte del material sensible fue evacuado antes del bombardeo.

Filtraciones, represalias y tensión política

La publicación del informe del Pentágono generó una fuerte reacción del gobierno. Según informó Cornejo, Trump planea limitar la información que recibe el Congreso y acusa a legisladores opositores de haber filtrado el reporte. “Esto abre un conflicto institucional que no es menor. Incluso se evalúa sancionar a los responsables”, explicó.

El conflicto también tiene un costado político interno: “Hay demócratas que quieren aprovechar esta situación para debilitar a Trump y algunos republicanos que también le retacean apoyo”, señaló. No se descarta que el presidente evalúe remociones en áreas clave como el Pentágono o incluso la Reserva Federal, aunque para eso necesita respaldo legislativo.

“Ya ha hecho cosas sin aprobación del Congreso. El ataque mismo fue una de ellas. Por eso algunos ya plantean avanzar con un juicio político”, advirtió Cornejo.

En un clima de creciente tensión internacional, la analista subrayó que lo más peligroso es que la verdad sólo podría conocerse si Irán finalmente utilizara armamento nuclear: “Y ese sería un punto de no retorno para todos”.