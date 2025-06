Donald Trump exalta el militarismo y compara los bombardeos sobre Irán con el ataque nuclear estadounidense en Hiroshima y Nagasaki

“Ese ataque puso fin a la guerra. No quiero usar el ejemplo de Hiroshima. No quiero usar el ejemplo de Nagasaki. Pero fue esencialmente lo mismo. Eso puso fin a esa guerra. Esto puso fin a esta guerra. Si no hubiéramos eliminado eso, estarían luchando ahora mismo”, expresó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este miércoles en La Haya, Países Bajos. Con la frase comparó el valor determinante que, desde su punto de vista, tuvieron los bombardeos sobre la infraestructura nuclear de Irán ejecutados el 22 de junio y los ataques atómicos estadounidenses que redujeron a cenizas las ciudades japonesas en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial.

La analogía hecha por el republicano tuvo lugar en el marco de la cumbre que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) mantuvo en la capital europea, ocasión donde sus 32 países miembros pactaron un significativo aumento del gasto en Defensa hasta alcanzar el 5% del PIB de cada Estado, cifra que trepa considerablemente en comparación con momentos previos a la invasión rusa a Ucrania, catalizadora de la iniciativa de rearme.

Pablo Caruso, conductor de "QR", reflexionó sobre las expresiones del republicano, rechazó su visión respecto del final de la contienda bélica más destructiva de la historia y criticó su apelación al militarismo como única vía para resolver los conflictos entre las naciones.

El conductor del programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22 negó el aporte decisivo de las explosiones nucleares sobre Japón en 1945 en aras de la finalización de la Segunda Guerra Mundial al considerar que ya estaba terminada de antemano, y que los mortíferos ataques que dieron lugar a la capitulación japonesa tuvieron por verdadero objetivo sacar músculo frente a la Unión Soviética en una guerra fría que ya despuntaba en el horizonte.

La trama del ataque: aviones furtivos B-2 Spirit, con ojivas GBU-57 de 13 toneladas, que explotan a 60 metros de profundidad



Luego observó que durante su ataque al programa nuclear iraní, Estados Unidos testeó el desempeño técnico de su maquinaria bélica de vanguardia, con especial énfasis en la utilización de los bombarderos estratégicos B-2 Spirit, naves invisibles al radar que atacaron la planta nuclear de Fordow, excavada en las profundidades de una montaña del país persa.

"La única manera de sostener la paz en el mundo es a los tiros. Un mensaje tremendo para este mundo tan fragmentado y tensionado", criticó Caruso al referirse a la visión geopolítica que Trump despliega en la actualidad. "España la va a pasar mal", concluyó al señalar que el gobierno del presidente Pedro Sánchez se negó a incrementar su gasto en Defensa al 5% del PBI, decisión que Trump le habría de cobrar de cualquier manera.

FPT