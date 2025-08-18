Donald Trump instó a Zelenski renunciar a la recuperación de Crimea y desestimar su anexión a la OTAN

En la antesala de una nueva visita de Volodímir Zelenski a la Casa Blanca durante la jornada de este lunes en el marco de la guerra Rusia-Ucrania, Donald Trump lo instó a renunciar a la recuperación de Crimea y desestimar la anexión a la OTAN, pedido reiterado del presidente ucraniano y, que también había sido impulsado por los países miembros de la Organización del Tratado Atlántico Norte. El presidente de Estados Unidosexpresó que el líder de Ucrania “puede poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato, si así lo quiere, o puede seguir combatiendo”, a través de su usuario oficial de la red social Truth Social, el último domingo.

Zelenski regresa a la ciudad de Washington desde febrero, cuando Trump y su vicepresidente JD Vance, le recriminaron la falta de gratitud por la ayuda económica y armamentística de Estados Unidos contra la invasión rusa iniciada en febrero de 2022. Horas antes de viajar, el mandatario ucraniano dijo el domingo desde Bruselas estar interesado en saber qué discutieron Trump y Putin. Asimismo, Zelenski calificó de "histórica" la decisión estadounidense de ofrecer a su país garantías de seguridad.

Zelenski negocia en Washington un acuerdo de paz, pero Trump ya decretó que "no recuperará Crimea"

Trump mencionó una garantía de seguridad para Kiev similar a la del Artículo 5 de la OTAN, aunque fuera del marco de la Alianza Atlántica, que Moscú considera una amenaza existencial para sus fronteras.

A horas de una nueva cumnbre por la guerra Rusia-Ucrania

Los dirigentes europeos, preocupados por quedar fuera de la conversación tras una cumbre con Vladimir Putin de la que no formaron parte, mantuvieron una llamada con el líder de Ucrania el domingo para alinearse en una estrategia común de cara a las reuniones con Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump se reunirá primero a solas con Zelenski a las 15:15 hora Argentina en el Despacho Oval y, posteriormente con un nutrido grupo de funcionarios de la Unión Europea (UE).

Casa Blanca bipolar: posible cumbre trilateral mientras Trump habla de "avances" con Rusia y Marco Rubio de "graves sanciones"

Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen

Zelenski: “Todos queremos poner fin a esta guerra, de forma rápida y fiable”

Por medio de la plataforma de mensajería instantánea Telegram, Zelenski afirmó: “Todos queremos poner fin a esta guerra por igual, de forma rápida y fiable” y en el desarrollo de su posteo, expresó: “espero que nuestra fuerza compartida con Estados Unidos y con nuestros amigos europeos obligue a Rusia a una paz real”.

“Es importante que la fuerza de Estados Unidos tenga un impacto en la evolución de la situación”, sostuvo Volodímir Zelenski, que ha vuelto a defender la extensión de las negociaciones a un formato a tres bandas, en el que Kiev también esté presente.

Trump-Putin: hubo sonrisas y alfombras rojas, pero no se ven salidas ni alto el fuego en la guerra con Ucrania

Primer ministro británico, Keir Starmer

Además, el líder ucraniano subrayó que “Rusia debe poner fin a esta guerra, la guerra que comenzó”.

Estarán en Washington la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente francés, Emmanuel Macron; el jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente finlandés, Alexander Stubb; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Las reuniones deberían terminar a las 22 del lunes (19, en horario de nuestro país).

