Trump llamará a Putin con esperanzas de reunión trilateral con Zelenski

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, expresaron su esperanza de que su cumbre con líderes europeos pueda derivar en conversaciones trilaterales con Vladímir Putin para poner fin a la guerra en Ucrania.

La reunión del lunes se organizó tras el encuentro que Trump mantuvo con Putin en Alaska tres días antes, cuando afirmó que la responsabilidad de terminar con el conflicto, que ya lleva tres años, recae en Zelenski.

Donald Trump instó a Zelenski renunciar a la recuperación de Crimea y desestimar su anexión a la OTAN

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Si todo sale bien hoy, tendremos una reunión trilateral”, dijo Trump a periodistas en el Despacho Oval junto a Zelenski. “Vamos a trabajar con todos y asegurarnos de que, si hay paz, sea duradera”.

Suscríbase aquí al boletín CincoCosas y conozca nuestro canal de WhatsApp

Trump señaló que planeaba mantener una conversación telefónica con Putin después de sus reuniones con Zelenski y los líderes europeos. El líder ucraniano dijo que también estaba “listo para una reunión trilateral” y que ello sería “una buena señal”.

Tras el encuentro bilateral, ambos mandatarios se reunirán con el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer, la primera ministra italiana Giorgia Meloni y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. También participarán aliados cercanos de Trump, como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente finlandés, Alexander Stubb.