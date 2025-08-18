Hamas aceptó una propuesta de alto el fuego en la Franja de Gaza

El grupo palestino Hamas aceptó avanzar hacia un alto el fuego en Gaza tras dar una respuesta positiva a la propuesta presentada por Egipto y Qatar, un giro que podría marcar un punto de inflexión en el conflicto con Israel. El plan contempla no solo una tregua de 60 días con redespliegue de tropas, sino también un intercambio de prisioneros y la entrada inmediata de ayuda humanitaria, en medio de la devastación que atraviesa la Franja.

Aunque no trascendieron todos los detalles, fuentes palestinas indicaron que la propuesta contempla la liberación de 10 rehenes israelíes con vida a cambio de 140 palestinos condenados a cadena perpetua y otros 60 que cumplen penas superiores a los 15 años. El esquema también prevé la entrega de cadáveres en manos de Hamas, lo que suma un componente humanitario a la negociación.

El plan estipula además el ingreso urgente de ayuda a la Franja de Gaza, con el objetivo de aliviar la crisis humanitaria. Combustible, agua, electricidad, insumos médicos y la rehabilitación de hospitales y panaderías forman parte de las medidas iniciales. La distribución de esta asistencia quedará en manos de Naciones Unidas, la Media Luna Roja y otras organizaciones internacionales que ya operan en el territorio.

En paralelo, fuentes egipcias confirmaron al canal Al Qahera News que la propuesta también incluye una tregua de 60 días, durante los cuales Israel deberá re-desplegar sus fuerzas para permitir la entrada de asistencia humanitaria. Esta pausa abriría la posibilidad de atender necesidades urgentes de la población y dar un respiro a los equipos de rescate que trabajan entre los escombros.

Finalmente, las mismas fuentes señalaron que, una vez que la tregua entre en vigor, comenzarán conversaciones para alcanzar un acuerdo más amplio que siente las bases de un alto el fuego permanente. De ese modo, Egipto y Qatar buscan consolidar un marco de negociación sostenido que logre detener la escalada bélica y ofrezca una salida política al conflicto.

Israel y Hamas inician negociaciones, aunque con roces

Israel se prepara para ocupar la ciudad de Gaza en plena presión sobre Hamas

El primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que Hamas enfrenta una “enorme presión” ante la inminente ofensiva terrestre de las Fuerzas de Defensa de Israel sobre la ciudad de Gaza. En una declaración a través de un video, precisó que durante la mañana mantuvo reuniones con el ministro de Defensa, Israel Katz, con el jefe del Ejército, Eyal Zamir, y con altos mandos militares para definir la estrategia de expansión de la operación.

El plan israelí, aprobado a principios de mes por el gabinete de seguridad, contempla la captura total de la ciudad de Gaza y de los campos de refugiados centrales, donde aún se mantienen algunos de los últimos bastiones del movimiento islamista. El Gobierno justifica el avance en la necesidad de “desmantelar la infraestructura terrorista”, en un conflicto que ya dejó más de 62.000 palestinos muertos y devastó amplias zonas del enclave.

Desde Jerusalén, las autoridades reiteraron que Hamas debe liberar de inmediato a todos los secuestrados en su poder, tanto vivos como muertos. También insisten en el desarme completo de las milicias, la desmilitarización de la Franja y el control israelí de su perímetro, junto con la instauración de una administración que no esté vinculada ni a Hamas ni a la Autoridad Palestina, y que, según remarcan, sea capaz de “convivir en paz con Israel”.

TC / EM