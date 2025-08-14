Israel avanza con un plan de viviendas para familias judías en Cisjordania para reforzar la ocupación ilegal

El Gobierno de Israel amenaza con reafirmar la ocupación ilegal de Cisjordania para impedir que los países europeos avancen en el reconocimiento del Estado palestino. Así lo anunció este jueves el ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien propuso construir viviendas en la zona y terminar de anexar el territorio.

"En este día importante, llamo al primer ministro Benjamín Netanyahu a aplicar la soberanía israelí en Judea y Samaria, a abandonar definitivamente la idea de una partición del país y a garantizar que, para septiembre, los hipócritas líderes europeos ya no tengan nada que reconocer", sostuvo Smotrich.

Judea y Samaría es el nombre bíblico que utilizan los israelíes para referirse a Cisjordania, un territorio que la Organización de Naciones Unidas (ONU) reconoce como palestino, pero que está ocupado por Israel desde la Guerra de los Seis Días en 1967. En la actualidad, en el territorio habitan alrededor de 500 mil israelíes en colonias ilegales y 3 millones de palestinos.

"Aquellos que hoy quieren reconocer un Estado palestino obtendrán una respuesta de nuestra parte sobre el terreno.(...) Con hechos concretos: casas, barrios, carreteras y familias judías que construyen sus vidas", continuó Smotrich, y agregó: “Si reconocen un Estado palestino en septiembre, nuestra respuesta será la aplicación de la soberanía israelí sobre todas las partes de Judea y Samaria".

Las declaraciones del ministro fueron realizadas en un evento en la colonia Mapalé Adumim en el que analizó el avance del proyecto de ocupación, que ya está en marcha, al que denominan E1.

En la comunidad israelí la ONG contra la colonización, Paz Ahora, se opuso al proyecto gubernamental, al que consideró un "plan fatal para el futuro de Israel y para cualquier posibilidad de una solución de dos Estados" al conflicto israelí-palestino.

La ONU y la UE rechazaron la ocupación

Ante la amenaza, la ONU reaccionó de inmediato pidiendo a Israel no implementar el proyecto E1, que según sus detractores dividiría Cisjordania en dos y evitaría definitivamente la creación de un eventual Estado palestino.

En el mismo sentido, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, instó a Israel a "desistir" de su plan, que "socava aún más la solución de dos Estados y constituye una violación del derecho internacional".

Por su parte, el ministerio de Exteriores de Alemania, aliado tradicional de Israel, aseguró que se opone "firmemente" al proyecto.

La respuesta de Cisjordania: "Planes de ocupación"

La Autoridad Palestina con sede en Ramala, en Cisjordania, "condenó firmemente" este proyecto e "hizo un llamado a una intervención internacional y sanciones para detener su implementación".

"La construcción en la zona E1 es una continuación de los planes de ocupación destinados a aniquilar cualquier posibilidad de establecer el Estado palestino", afirmó la autoridad local.

