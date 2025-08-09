Grieta en Israel: miles de personas marcharon contra la guerra "eterna" de Netanyahu en Gaza

Decenas de miles de personas manifestaron este sábado en las calles de Tel Aviv para exigir el fin de la guerra en la Franja de Gaza, un día después de que el gobierno de Benjamín Netanyahu anunciara su plan "para la conquista total de Gaza", devastada por años de guerra y bombardeos. La protesta, que volvió a mostrar las divisiones en la sociedad israelí sobre cómo salir del flagelo de la guerra y los rehenes, enfatizó el clima de creciente presión interna y externa sobre Netanyahu, que afronta reclamos de todo tipo para impulsar un alto el fuego y encare negociaciones con Hamás.

El gabinete de seguridad israelí aprobó el viernes un operativo para que el ejército tome el control de la ciudad de Gaza, una urbe del norte del enclave que quedó devastada tras meses de ofensiva militar. El plan prevé combinar la ocupación con el suministro de ayuda humanitaria a la población civil en zonas alejadas de los combates.

La iniciativa llega en un contexto crítico: la ONU advierte que más de dos millones de palestinos enfrentan una amenaza de "hambre generalizada" debido a las restricciones de acceso a alimentos y medicinas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La protesta en Tel Aviv

Periodistas de la AFP estimaron la asistencia en decenas de miles de personas, mientras que el Foro de las familias de los rehenes aseguró que la convocatoria superó los 100.000 participantes. Las autoridades israelíes no publicaron cifras oficiales.

Solidaridad con Palestina

Los manifestantes portaron pancartas y fotografías de los rehenes secuestrados por Hamás el 7 de octubre de 2023, en el ataque que dio inicio al actual conflicto. De los 49 rehenes que continúan en manos del grupo islamista, se presume que 27 habrían muerto.

Hamás advirtió el viernes que la decisión de Israel de ocupar la ciudad de Gaza supone "el sacrificio" de esos cautivos, al considerar que el avance militar pone en riesgo cualquier negociación para su liberación.

Las familias de los rehenes y sectores israelíes favorables a un acuerdo con los palestinos reclaman un alto el fuego inmediato como condición para avanzar en un canje. La protesta en Tel Aviv volvió a poner en evidencia la división interna sobre la estrategia militar de Netanyahu y la presión para que el gobierno explore vías diplomáticas.

La ONU interviene

En respuesta al anuncio israelí, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas convocó para este domingo a las 10:00 hora local (14:00 GMT) una reunión de urgencia para analizar la situación en Gaza. Fuentes diplomáticas señalan que el debate girará en torno a la necesidad de garantizar corredores humanitarios y la protección de la población civil en medio de la escalada bélica.

DCQ