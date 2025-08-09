Alemania decidió suspender el envío de armas a las fuerzas israelíes

Alemania anunció este viernes que suspenderá la exportación de equipos militares al Estado hebreo que puedan ser utilizados en la Franja de Gaza, lo que desató una dura respuesta del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Esta medida, en reacción al plan de Israel de tomar el control de la Ciudad de Gaza, marca un cambio de rumbo por parte del gobierno de Alemania, uno de los aliados más fieles de Israel, junto a Estados Unidos.

El canciller Friedrich Merz dijo que es “cada vez más difícil de entender” cómo el plan militar israelí ayudaría a lograr objetivos legítimos. “Bajo estas circunstancias, el gobierno alemán no autorizará ninguna exportación de equipos militares que puedan ser utilizados en la Franja de Gaza hasta nuevo aviso”, añadió Merz citado en un comunicado.

Horas después, Netanyahu dijo sentirse “decepcionado”. “En lugar de apoyar la guerra justa de Israel contra Hamas, que llevó a cabo el ataque más horrible contra el pueblo judío desde el Holocausto, Alemania recompensa el terrorismo de Hamas con un embargo de armas a Israel”, sostuvo el mandatario israelí.

Hasta hace poco, Israel contó con un amplio apoyo en todo el espectro político en Alemania. Desde el inicio de la guerra en Gaza, desencadenada por el ataque de Hamas en octubre de 2023, hasta el mes de mayo de este año, Berlín autorizó la exportación de al menos US$ 565 millones en armamento hacia Israel.

Estas entregas incluían armas de fuego, municiones, piezas de armas, equipos especiales para el Ejército y la Marina, equipos electrónicos y vehículos blindados especiales, según un informe del Congreso alemán.

En el comunicado de este viernes, Merz insistió en la “profunda preocupación” del gobierno alemán ante “el sufrimiento continuo de la población civil en la Franja de Gaza”. También instó a Israel “a abstenerse de dar más pasos hacia una anexión de Cisjordania”.

A diferencia de Francia, Reino Unido y Canadá, Alemania no ha prometido reconocer un Estado palestino en septiembre en la ONU. Según Berlín, este paso solo debe producirse al final de un proceso” de negociaciones entre Israel y los palestinos.