Cómo es el plan de Israel para tomar el control de toda la Franja de Gaza

En medio de las críticas internacionales, el Ejército israelí se prepara para tomar el control de Ciudad de Gaza, la más importante del territorio palestino, con el objetivo de eliminar totalmente a Hamas y asegurar la liberación de los rehenes, algo que se percibe cada vez más difícil.

Tras más de 22 meses de guerra, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, está bajo una enorme presión interna y externa para que ponga fin a su ofensiva en ese territorio palestino, donde más de dos millones de personas están al borde de una “hambruna generalizada”, según la ONU.

De acuerdo al plan aprobado por el gabinete de seguridad del Estado hebreo, el Ejército israelí “se prepara para tomar el control de Ciudad de Gaza”, en el norte del enclave palestino, para luego entregarla a “una administración civil alternativa que no sea ni Hamas ni la Autoridad Palestina”, precisó la oficina de Netanyahu.

Detalles del operativo militar. Los medios israelíes revelaron que el plan consiste en varias etapas que permitirán dominar una vasta área de la Franja de Gaza en cuatro o cinco meses, desplazando a alrededor de un millón de palestinos.

El informe sostiene que es la única manera de eliminar lo que queda de Hamas y presionarlo para que libere a los rehenes que aún mantiene secuestrados. Sin embargo, el grupo terrorista ya anticipó que matará a los rehenes si se implementa el operativo.

Antes de la ofensiva, Israel emitiría un aviso de evacuación a los residentes de la ciudad de Gaza, cuya población se estima en alrededor de un millón de habitantes, para así dar tiempo a desocupar la infraestructura civil como hospitales y campamentos de refugiados.

Esto demandaría varias semanas. En la segunda fase, las tropas israelíes lanzarían una ofensiva contundente sobre la región para eliminar los focos rebeldes. De acuerdo al sitio de noticias Ynet, la emisora pública Kan y el Canal 13, la campaña militar involucrará a cuatro o cinco divisiones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Se espera que la población civil sea empujada aún más hacia el sur de la Franja, mientras se realizan maniobras en áreas donde se cree que hay rehenes.

El Ejército israelí evalúa aplicar un plan alternativo, que consiste en “cercar la ciudad de Gaza y los campamentos del centro, bloquear la ayuda a esas zonas y lanzar incursiones precisas, en lugar de una conquista total, con el objetivo de debilitar a Hamas”, según The Times of Israel.

Este operativo alternativo no convence a Netanyahu porque llevaría demasiado tiempo y el mandatario quiere resultados rápidos.

El que lo está impulsando es el jefe del Estado Mayor de las FDI, Eyal Zamir. El veterano militar considera que un avance muy rápido pondría en peligro a los rehenes.

Hace un año hubo un episodio de este tipo que el Ejército tiene en cuenta. Cuando se acercaron involuntariamente al túnel donde se encontraban retenidos un grupo de seis rehenes, Hamas los ejecutó a sangre fría.

Advertencia de Hamas. El movimiento islamista palestino advirtió este viernes que el plan de Israel de tomar el control de Ciudad de Gaza es un “nuevo crimen de guerra” y significará el “sacrificio” de los rehenes. “Esta aventura criminal costará caro y no será un viaje fácil” para el Ejército israelí, amenazó a través de un comunicado difundido por Telegram.

La decisión de ocupar la ciudad de Gaza, sostuvo la dirección de Hamas, “confirma que el criminal Netanyahu y su gobierno nazi no se preocupan por el destino de sus cautivos”. “Entienden que expandir la agresión significa sacrificarlos, revelando su imprudencia hacia la vida de los prisioneros con objetivos políticos que ya han fracasado”, sentenció.

Hamas mantiene en su poder a 49 rehenes, de los cuales 27 estarían muertos, desde su ataque sangriento el 7 de octubre de 2023 en territorio israelí. Sus milicias, junto a su grupo aliado Yihad Islámica difundieron tres videos de propaganda la semana pasada que conmocionaron a Israel y provocaron una condena internacional unánime.

En dos de los videos, aparecen dos rehenes muy delgados y debilitados, uno de ellos cavando su propia tumba en la oscuridad de un túnel.

En su comunicado Hamas afirma “que no escatimará esfuerzos para tomar todas las medidas necesarias para preparar el terreno para un acuerdo, incluyendo avanzar hacia un acuerdo global para liberar a todos los prisioneros de la ocupación de una sola vez y la retirada de las fuerzas de ocupación”.