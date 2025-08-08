Solidaridad con Palestina

A la luz de la catástrofe humanitaria que vive Palestina, manifestamos nuestro respaldo a las iniciativas parlamentarias que declaran a Netanyahu persona no grata y exhortan al Estado argentino a no brindar ningún tipo de reconocimiento protocolar ni inmunidad diplomática.

Desde 2023, la población palestina ha sido sometida a una campaña sistemática de destrucción masiva, desplazamientos forzados y hambruna como arma de guerra. En Gaza, se registran más de 59.821 muertos, incluidos 17.921 niños y niñas, más de 144.851 heridos, 1.200 muertes mensuales por hambre, y más de 762.500 desplazados recientes. El 100% de la población enfrenta inseguridad alimentaria severa. En Cisjordania y Jerusalén Oriental, se reportan 1.023 personas asesinadas, entre ellas 210 niños, más de 9.541 heridos y más de 10.800 detenidos, incluidos 450 niños y 50 mujeres.

La Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa por el uso del hambre como método de guerra, asesinatos y persecuciones. La relatora especial de la ONU para los territorios ocupados, Francesca Albanese, señaló la existencia de “fundados indicios de intencionalidad genocida” y denunció un “plan sistemático para destruir física y simbólicamente” al pueblo palestino. Su informe titulado Anatomía de un genocidio sostiene que existen elementos para tipificar al menos tres actos genocidas cometidos por Israel.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Israel anuncia la ocupación total de Gaza con cinco condiciones clave

Diversos países del mundo han comenzado a adoptar medidas diplomáticas, judiciales y simbólicas frente a esta situación: Países Bajos declaró persona no grata a funcionarios israelíes; Canadá, Reino Unido y Francia emitieron comunicados conjuntos condenando las acciones israelíes; Australia, España, Irlanda, Noruega, Sudáfrica, Chile, entre otros, han impulsado o respaldado sanciones, restricciones de ingreso o denuncias ante organismos internacionales.

Argentina no puede permanecer indiferente. Como nación que ha vivido el terrorismo de Estado y ha construido un camino ejemplar de memoria, verdad y justicia, tenemos la responsabilidad ética de defender el derecho internacional humanitario, proteger la vida civil y acompañar a los pueblos que luchan por su autodeterminación. El pueblo palestino es una nación preexistente con derecho a su libre determinación. Acompañamos su reclamo histórico por un Estado soberano, libre de ocupación, asentamientos ilegales, apartheid y crímenes de guerra.

La ONU exige a Netanyahu que su plan para tomar Gaza "debe detenerse de inmediato"

Rechazamos cualquier intento de normalizar, premiar o encubrir a los responsables de crímenes masivos bajo el amparo de visitas diplomáticas o intereses geopolíticos. La impunidad institucional debilita la credibilidad de los organismos multilaterales y mina los principios de convivencia internacional. El pueblo palestino necesita justicia. No más muros. No más hambre. No más muerte. La Argentina tiene una oportunidad histórica: estar del lado correcto de la historia, del lado de la dignidad, del derecho de las naciones a convivir en paz, del respeto por la vida, y de los pueblos que luchan por su libertad.

Adolfo Pérez Esquivel, Estela Carlotto, Taty Almeida, Carmen Arias, Eduardo Tavani, Jorge Elbaum, Tilda Rabi, Padre Paco Olveira, Horacio Pietragalla, Rafael Bielsa, Jorge Taiana, Felipe Sola, Santiago Cafiero, Gustavo Melella, Mariel Fernández, Lorena Pokoik, Eduardo Valdes, Mónica Macha, Leila Chaer, Carolina Gaillard, Pablo Carro, Martín Sabbatella, Natalia Zaracho, Eduardo Tognolli, Martín Soria, Gabriel Fuks, Franco Metaza, Juan Marino, Roxana Monzón, Ana María Ianni, Sabrina Selva, Mercedes de Mendieta, Victoria Tolosa Paz, Blanca Osuna, Daniel “Tano” Catalano, Hugo “Cachorro” Godoy, Andrea Freites, Juan Carlos Giordano, Pablo Todero, Julio Pereyra, Carolina Yutrovic, Martín Aveiro, Ernesto Alí, Jorge Araujo, Juan Modarelli, Maru Bielli, Delfina Velázquez, Juan Pablo O’ Dezaille, Alejandro “Pitu” Salvatierra, Javier Andrade, Andrés Lablunda, Mercedes Trimarchi, Agustín Lecchi, Beto Pianelli, Indio Solari, Norman Briski, Pablo Echarri, Celsa Mel Gowland, Cristina Benegas, Dolores Fonzi, Julieta Díaz, Diego Boris, Lola Berthet, Rocco Carbone, Atilio Borón, Bernada Llorente, Hernán Brienza, Liliana Lòpez Foresi, Felicitas Bonavita, Demetrio Iramain, Celina Font, Julieta Laso, Ariel Pratt, Fernando Signorini, Marina Bellati, Mora Recalde, Fernando Moya, Marcelo Figueras, Julián Varsavsky, Fernando Borroni, Telma Luzzani, Carlos Girotti, Adrián Salonia, Araceli Bellota, Alicia Castro, Jorge “Quito” Aragón, Guillermo Ormachea, Laura Berardo, Cristina Caamaño, Delia Bisutti, Claudio Morresi, Silvia Gottero, Estanislao Graci y Susini, Laura Velasco, Pablo Ferreyra, María Rachid, Elizabeth Gómez Alcorta, Facundo Martínez, Matías Gallastegui, Ariel Basteiro, Juliana Marino, Adela Segarra, Araceli Ferreyra, Guillermo Carmona, Julia Perié, Marcelo Duhalde, Enrique “Pepe” Albistur, Carolina Brandariz, Laura Marrone, Mónica Roqué, Norma Durango, Eduardo Cittadini, Virginia Franganillo, Aníbal Ibarra, Luciana Gleyzer, Yair Cybel, Gastón Garriga, Martín Suárez, Javier Vicente, Susana Reyes, Víctor Giusto, Yamil Socolovsky, Adrián Albor, Susana El Kadri, Ricardo Capelli, Reneé Girardi, Carlos Brigo, Gustavo Cingolani, Alicia Bonilla, Carlos Gaspari, Isabel Corbalán, Marcela Bublik, Oscar Botto, Samanta Bianucci, Jorge Firpo, Ángeles Crovetto, Horacio Montesano, Silvia Novak, Florencia Bernales, Patricia Malanca, Valentina Cooke, Adriana Pedrolo, Gabriela Martínez Campos, Natalia Bonfanti, Sofía González Bonorino, Diego Benjamín Pérez, Karina Levine, Hilda Bustos, Susana Sanz, Karina Nazabal, María Rosa Martínez, Ornella Infante, Silvia Horne, Loly Domínguez, Javier Breccia, Julie Perié, María José Ponzino, María Higonet, Ana Belaustegui, Norma Aguirre, Fernando Brizuela, Claudia Bonoris, Lautaro Cottet, Sergio Bronstein, Santiago Carabjal y siguen las firmas.