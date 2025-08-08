Israel anuncia la ocupación total de Gaza con cinco condiciones clave

En diálogo con Canal E, la analista internacional y politóloga Fernanda Cornejo analizó las recientes decisiones del gobierno de Benjamín Netanyahu y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) respecto a la Franja de Gaza. El Consejo de Seguridad israelí aprobó un plan que prevé la ocupación total del territorio, aunque no de forma permanente, con el objetivo principal de derrotar a Hamas.

Los puntos clave del plan israelí

Cornejo detalló que el documento oficial difundido por las FDI establece cinco objetivos fundamentales:

Desarme total de Hamas. Devolución de todos los rehenes, vivos o muertos. Desmilitarización de Gaza. Control de seguridad israelí sobre el territorio. Creación de un gobierno civil alternativo, que no esté liderado por Hamas ni por la Autoridad Palestina.

La analista subrayó que no todos dentro del gabinete israelí respaldaban la idea de una ocupación total, pero finalmente se impuso esta postura.

Rechazo internacional y tensiones políticas

La decisión generó reacciones en el plano internacional. “Mañana se reunirá el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en una sesión extraordinaria convocada de urgencia”, explicó Cornejo, señalando que varios países manifestaron su preocupación por la medida. Incluso figuras afines a Netanyahu, como Federico Metz, condenaron la ocupación total, provocando duras respuestas del primer ministro, quien los acusó de colaborar con Hamas.

El dilema del gobierno alternativo en Gaza

Consultada sobre la posibilidad de que Israel cuente con aliados internos en Gaza para la conformación de un gobierno alternativo, Cornejo fue tajante: “No, porque Cisjordania está ligada a la Autoridad Palestina, y eso complica las opciones. Israel también ha rechazado todo tipo de ceses al fuego, lo que aleja a potenciales mediadores”.

Además, remarcó las contradicciones del plan: “Quieren recuperar a los rehenes, pero solo si destruyen antes a Hamas. Esto vuelve inviables varias de las condiciones que ellos mismos plantean”.

Gaza, economía y proyecciones

Respecto a la situación económica de la Franja, Cornejo rechazó la idea de que no haya interés en su explotación: “Hubo videos, incluso de Donald Trump, presentándola como un paraíso caribeño. Empresarios como él o Elon Musk podrían ver oportunidades de negocio allí, más aún con la promesa de ocupación total que ahora se plantea”.

Sin embargo, advirtió que el contexto humanitario es grave. “Según la Cruz Roja, desde mayo hay 4.500 civiles heridos por disparos, ataques dirigidos y no incidentales”, afirmó.

Conflictos internos y acusaciones de genocidio

La analista también señaló que dentro de Gaza existen luchas internas entre distintos grupos que no forman parte de Hamas. “Las personas que intentan huir tampoco son recibidas en otros países. Es un conflicto histórico sobre la pertenencia del territorio”, comentó.

En este marco, Cornejo remarcó que la declaración israelí puede interpretarse como un punto de inflexión. “Cuando se habla de evacuación total del territorio, aunque sea temporal, el objetivo se vuelve evidente. Muchos en Occidente empiezan a usar el término ‘genocidio’, mientras que Israel insiste en que combate a Hamas y que los daños colaterales son inevitables”.