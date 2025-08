Hamás afirmó este domingo que solo permitirá que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) tenga acceso a los rehenes israelíes en Gaza si se habilitan corredores humanitarios en el territorio palestino, según un comunicado de su brazo armado. El planteo de Hamás se debe al pronunciamiento del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien pidió este domingo al CICR que aporte "alimentos" y "atención médica" a los rehenes israelíes en la Franja de Gaza. Cabe señalar que de momento, la Cruz Roja no se pronunció públicamente acerca de esta solicitud.

"Las Brigadas [Ezzedin al] Qasam están dispuestas a responder positivamente y a aceptar cualquier petición de la Cruz Roja para entregar alimentos y medicamentos a los prisioneros enemigos", declaró el movimiento islamista según informó la agencia internacional AFP.

"Para aceptarlo, estipulamos que se deben abrir corredores humanitarios normalmente y de forma permanente para el paso de alimentos y medicamentos a todo nuestro pueblo en todas las zonas de la Franja de Gaza", advierte Hamás.

A su vez, Hamás plantea también como condición "que la actividad aérea enemiga, en todas sus formas, cese durante los periodos en que los prisioneros reciben los paquetes".

"Las Brigadas [Ezzedin al] Qasam no privan deliberadamente a los prisioneros de comida, pero ellos comen lo que nuestros combatientes y todo nuestro pueblo come. No recibirán ningún trato de favor mientras continúe el bloqueo y la política del hambre", señalan.

La publicación desde el jueves por Hamás y la Yihad Islámica, su aliado, de tres videos que muestran a dos rehenes israelíes demacrados, reavivó en Israel el debate sobre la necesidad de alcanzar rápidamente un acuerdo para liberar a los cautivos, secuestrados durante el ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023.

En las imágenes, los dos cautivos, identificados como Rom Breslevski y Evyatar David, aparecen muy débiles y delgados, en una puesta en escena destinada a establecer un paralelismo con la actual situación humanitaria en Gaza.

