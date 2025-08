En medio del estancamiento de las negociaciones por un alto el fuego en Gaza, el brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qasam, publicó este sábado un nuevo video del rehén israelí Evyatar David, de 24 años, en el que aparece visiblemente desnutrido y cavando su propia tumba dentro de un túnel en la Franja de Gaza.

"Lo que estoy cavando es mi propia tumba", se escucha decir al joven mientras utiliza una pala en un estrecho pasadizo subterráneo. Con un tono neutro, David añade: "El tiempo se agota".

El video termina con el rehén desplomado sobre la pala, luego de pedir una tregua que le permita volver con su familia. Acto seguido, la milicia palestina difunde un mensaje: "Sólo un acuerdo de alto el fuego puede traerles de vuelta con vida".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cautivo y al borde de la muerte

Durante las imágenes, David muestra un calendario donde anota su alimentación diaria. Según narra, intercala lentejas o judías y llega a pasar entre uno y tres días sin comer. "Esta es para dos días, para mantenerme con vida", afirma mientras sostiene una lata de legumbres.

El joven también se dirige directamente al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu: "Siento que me han abandonado. Como primer ministro de mi Gobierno, tienes que cuidar de mí y de los otros prisioneros".

Las imágenes del hambre en Gaza que conmueven al mundo

"Había oído que en Israel el Gobierno se preocupa por los prisioneros y por cualquiera encarcelado por el enemigo. Siento que me han abandonado. Todo lo que he aprendido y con lo que he crecido es una mentira", agrega el rehén, en alusión al valor tradicional israelí de no dejar soldados atrás.

Una víctima utilizada por el terrorismo

Este es el segundo video que Hamás publica de David en menos de 24 horas. El viernes, el grupo ya había difundido otro material en el que el joven aparecía sin hablar, mostrando su extremo deterioro físico.

La ofensiva mediática no se limitó a este caso. El jueves por la noche, la Yihad Islámica Palestina compartió otro video de Rom Braslavski, también rehén israelí, quien aparece llorando y suplicando al Gobierno que permita el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza.

Se agudiza la crisis por hambruna en Gaza y ya afecta a los corresponsales de guerra

Según testigos que lograron salir del enclave, los videos difundidos por Hamás suelen estar guionados. Sin embargo, varios liberados relataron haber sido sometidos a condiciones de alimentación mínima y maltratos físicos o psicológicos.

Estas apariciones se producen en momentos clave de tensión política. Las negociaciones por un cese al fuego siguen empantanadas y, en paralelo, el enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, se encuentra en la región con el objetivo de destrabar un acuerdo humanitario que permita recuperar a los rehenes con vida.

DCQ