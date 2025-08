Luego de la difusión de un video donde se ve a un rehén israelí desnutrido y "cavando su propia tumba", el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, expresó su "profunda consternación" por la situación y aseguró que continuarán los esfuerzos para recuperar a los rehenes que aún continúan bajo el control del grupo terrorista Hamas.

"El primer ministro expresó su profunda consternación por las imágenes difundidas por la organización terrorista Hamás y declaró a las familias que los esfuerzos para recuperar a todos nuestros rehenes continúan", se indicó durante la noche del sábado desde la oficina del primer ministro israelí.

"Estoy cavando mi propia tumba": Hamás difundió un video del rehén israelí Evyatar David visiblemente desnutrido

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En su descargo, Netanyahu acusó a Hamas de "matar de hambre deliberadamente a los habitantes de la Franja de Gaza, impidiéndoles recibir ayuda" y solicitó el respaldo de la comunidad internacional para "condenar los abusos criminales nazis" del movimiento islamista.

Las declaraciones del primer ministro israelí surgen luego de que el grupo terrorista difundiera imágenes de dos rehenes israelíes en la Franja de Gaza, identificados como Rom Braslavski y Evyatar David, a los cuales se ve demacrados, y se reavivara en Israel el debate sobre la necesidad de liberar cuanto antes a los rehenes.

En las imágenes difundidas por el grupo terrorista se ve a los dos cautivos delgados y débiles, dentro de una puesta en escena que busca exponer el paralelismo con la actual crisis humanitaria en Gaza, región que se encuentra sufriendo un "hambre generalizada", según denunció la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Las imágenes del hambre en Gaza que conmueven al mundo

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, se sumó al repudio de las imágenes, las cuales calificó como "espantosas", y exigió la liberación "inmediata" de los rehenes. El ministro de extrema derecha de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, también se pronunció al respecto y habló en favor de la "emigración voluntaria".

"Al igual que demostramos que es posible ejercer nuestra soberanía sobre el Monte del Templo, también es posible 'conquistar toda la Franja de Gaza' y 'fomentar la emigración voluntaria'", señaló desde la explanada de las Mezquitas -el Monte del Templo para los judíos- en Jerusalén Este, lo que podría ser considerado por los musulmanes como una provocación.

Jordania calificó la visita del funcionario israelí como una "provocación inaceptable", mientras que Hamas sostuvo que es una "intensificación de la agresión en curso" contra el pueblo palestino.

Hamás difundió un video de un rehén israelí: "Estoy cavando mi propia tumba"

En medio del estancamiento de las negociaciones por un alto el fuego en Gaza, el brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qasam, publicó este sábado un nuevo video del rehén israelí Evyatar David, de 24 años, en el que aparece visiblemente desnutrido y cavando su propia tumba dentro de un túnel en la Franja de Gaza.

"Lo que estoy cavando es mi propia tumba", se escucha decir al joven mientras utiliza una pala en un estrecho pasadizo subterráneo. Con un tono neutro, añade: "El tiempo se agota". El video termina con el rehén desplomado sobre la pala, luego de pedir una tregua que le permita volver con su familia. Acto seguido, la milicia palestina difunde un mensaje: "Sólo un acuerdo de alto el fuego puede traerles de vuelta con vida".

Durante las imágenes, David muestra un calendario donde anota su alimentación diaria. Según narra, intercala lentejas o judías y llega a pasar entre uno y tres días sin comer. "Esta es para dos días, para mantenerme con vida", afirma mientras sostiene una lata de legumbres.

El joven también se dirige directamente al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu: "Siento que me han abandonado. Como primer ministro de mi Gobierno, tienes que cuidar de mí y de los otros prisioneros".

"Había oído que en Israel el Gobierno se preocupa por los prisioneros y por cualquiera encarcelado por el enemigo. Siento que me han abandonado. Todo lo que he aprendido y con lo que he crecido es una mentira", agrega el rehén, en alusión al valor tradicional israelí de no dejar soldados atrás.

Este es el segundo video que Hamás publica de David en menos de 24 horas. El viernes, el grupo ya había difundido otro material en el que el joven aparecía sin hablar, mostrando su extremo deterioro físico.

La ofensiva mediática no se limitó a este caso. El jueves por la noche, la Yihad Islámica Palestina compartió otro video de Rom Braslavski, también rehén israelí, quien aparece llorando y suplicando al Gobierno que permita el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza.

AS.