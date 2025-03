Quién es el argentino que asegura conocer todos los países del mundo y cuál es su preferido

Nicolás Pascuali es licenciado en administración y tiene un récord muy especial: “ser el primer argentino en visitar todos los países del mundo”.

El joven recorrió durante ocho años unos 200 países en todos los continentes.

La vuelta al mundo

“Hace poquito ingresé a Corea del Norte y con esto me otorgaron el récord de ser el primer argentino en visitar todos los países del mundo”, contó Pasquali.

“Hay una empresa que regula este tipo de récords, Most Traveled People, que me ayudó a ser el nexo con la gente del gobierno de Corea del Norte para poder ingresar. De otra manera no conozco que hubiera sido posible sino fuera por esta ayuda”, precisó en declaraciones a Telefe Córdoba.



Además narró que “es el sueño de toda mi vida visitar todos los países del mundo” y que “Corea del Norte era la frutilla del postre, la parte más difícil de la odisea”.

Además detalló que “hay 325 personas que lo han logrado” y que “hay 1.400 personas que fueron al espacio y menos personas que lograron visitar todos los países del mundo”. “Era algo que para mí era importante”, enfatizó.

Odisea

Pasquali relató que en 2019 durante su paso por Mauritania fue secuestrado por “oportunistas” que había levantado “en la ruta haciendo dedo”.

“Nos tuvieron tres días. Fue una situación bastante difícil. Al fin y al cabo no pasó a mayores. Fue un susto y nada más. Estuve dos meses con dificultades para dormir porque no es algo que a uno le pasa todos los días”, agregó.

Cuál es el mejor país que visitó

“El país que más me impactó fue Irak. Primero porque aquí se encuentra la ciudad de Babilonia, que seguramente habrán escuchado los jardines de Babilonia en el colegio y demás. Babilonia se encuentra en la Mesopotamia y está dentro de Irak. ¿Y por qué la gente no va? Porque Irak es un país que está en guerra, entonces la gente no lo visita. Pero el Coliseo romano que está en Europa, sí. Porque tiene más marketing y porque es un país seguro”, prosiguió en su relato.

En este sentido consideró que “lo que le falta a Irak es marketing”. “¿Qué tiene? Babilonia, la ciudad de los sumerios, los sumerios es la primera civilización del mundo”, recordó.

Pasquali señaló que “hay muchas historias de vida” y que “la gente es muy hospitalaria”. “Los árabes son increíblemente hospitalarios porque en El Corán hay dos personas que merecen caridad: los pobres y los viajeros”, indicó.

“Hoy en día cuando visito Irak, ellos como son muy religiosos, me reciben con la mejor. Me dan casa, me dan comida, te ofrecen todo y te abren las puertas de su casa. Entonces eso también los hace muy ricos culturalmente. Yo estoy muy agradecido a esta gente por eso me ha sorprendido mucho y es el país más increíble”, concluyó.

“Me encanta Córdoba. Fui muchas veces y la verdad que le tengo mucho cariño”, aseguró en otra parte de la entrevista con los periodistas Gerardo López y Cruz Gómez Paz.

Cómo hizo para viajar

Al ser consultado sobre cómo había obtenido los recursos económicos para viajar por todo el mundo, el joven respondió: “No hubo magia. Hubo mucho laburo atrás. No vengo de una familia adinerada”.

“Yo trabajaba en un banco de 9 a 18. Los fines de semana trabajaba entre 12 y 14 horas, lo cual es casi inhumano. Además de eso daba clases de macroeconomía y finanzas a la salida del banco. Hacía de Uber también, vendía cosas por internet”, enumeró Pasquali.

El joven dijo que hizo “un montón de cosas para generar un capital” y poder “invertirlo en el mercado de capitales”.

“Yo soy licenciado en Administración y me especialicé en Finanzas. Ese capital hoy en día me genera una renta muy austera, entre 1.100 y 1.300 dólares. No soy dueño ni siquiera de una bicicleta, pero sí soy dueño del conocimiento de poder manejar este capital”, aclaró.

“Hoy por ejemplo estamos en París, estoy parando en la casa de un amigo y comimos un paquete de fideos. Es la forma con la que me puedo movilizar con este presupuesto”, finalizó Pascuali.

