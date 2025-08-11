El ministro de Defensa del país hebreo, Israel Katz, lanzó una fuerte advertencia al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, a través de sus redes sociales: “Mire hacia arriba y escuche cualquier zumbido cuando salga de su búnker”.

A partir de la reciente publicación por parte de Teherán de una 'lista negra' que señala a 11 funcionarios israelíes como objetivos para ser asesinados, figuran el primer ministro Benjamin Netanyahu, el propio ministro, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Eyal Zamir, y el excomisionado de policía Kobi Shabtai.

Además, la lista negra publicada por Sabrin News incluye además a otros altos mandos israelíes, como el comandante de la Fuerza Aérea, Tomer Bar, el rabino militar jefe, Eyal Krim, y el jefe del Comando Central, Avi Bluth.

Según Katz, esta amenaza se puede comparar con la “Boda Roja”, una masacre en la serie Juego de Tronos, nombre que se dio a una operación israelí realizada para eliminar a varios altos comandantes militares iraníes en un solo ataque. Aquel día, más de 200 aviones de la Fuerza Aérea israelí atacaron cerca de 100 objetivos, lanzando más de 330 municiones.

En solo unas horas, la operación terminó con la vida del jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Hossein Salami, el jefe del ejército iraní, Mohammad Bagheri, y el comandante del Comando de Emergencia, Gholam Ali Rashid. A lo largo del conflicto de 12 días con Israel, las autoridades iraníes reportaron la muerte de más de 627 personas, entre ellas el científico nuclear Mohammad Mehdi Tehranchi, director de la Universidad Azad en Teherán.

Según reportes oficiales, Israel informó la muerte de 28 civiles y un soldado fuera de servicio, además de más de 3.200 personas hospitalizadas. También confirmaron la eliminación de más de 30 investigadores nucleares iraníes, aunque se cree que los sobrevivientes fueron enviados a la clandestinidad.

Nuevo Consejo de Defensa en Irán busca mejorar la coordinación

La creación de un Consejo de Defensa Nacional fue anunciada por Irán para reforzar sus capacidades militares después del conflicto con Israel. Aprobada por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, esta nueva estructura estará liderada por el presidente de la República Islámica y contará con la participación de altos mandos militares.

A la cabeza, el Consejo reunirá a comandantes de las Fuerzas Armadas y a dirigentes de los Ministerios involucrados en Defensa, con la misión de examinar los planes y coordinar el fortalecimiento militar de manera centralizada, según informó la televisión pública iraní. Después de una guerra de 12 días iniciada en junio, cuando Israel lanzó un ataque sorpresa contra Irán con cientos de bombardeos sobre sitios militares, nucleares y edificios oficiales, llega este anuncio.

Como respuesta, Irán disparó misiles y drones hacia territorio israelí y atacó la mayor base militar estadounidense en Oriente Medio, ubicada en Qatar. También participó Estados Unidos en el conflicto, bombardeando el 22 de junio el sitio subterráneo de enriquecimiento nuclear de Fordo y otras instalaciones nucleares en Isfahán y Natanz.

