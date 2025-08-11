Israel y los síntomas de genocidio en Gaza

Desde Ginebra, Suiza – Por primera vez desde el ataque de Hamas contra la población civil del 7 de octubre de 2023, causando 1219 muertos y 251 secuestrados, 2 prestigiosas oenegés israelíes revelan que el gobierno de Benjamin Nétanyahou está cometiendo «intencionalmente el crimen de genocidio contra la sociedad palestina en Gaza», causando más de 60 mil palestinos asesinados, 232 periodistas abatidos en el teatro de guerra y medio millón de palestinos en riesgo de inanición. (1)

Israel implementaría «acciones coordinadas e intencionales destinadas a destruir la sociedad palestina», de 2,1 millones de habitantes. Buscaría eliminar «todo lo que los seres humanos necesitan para vivir», las «habitaciones e infraestructuras», ejecutando «asesinatos en masa ...» un proceso de desmantelamiento concertado, «sistemático y coherente», una penuria organizada contra el «sector de salud», matando 300 empleados y arrestando a otros 1500 gazatíes. (2)

«Hubo 57.000 muertos en Gaza en 21 meses, cuyo 70% han sido mujeres y niños. Unas 100.000 personas fueron heridas y 7000 amputadas: un quinto son menores. Hay 25.000 palestinos que esperan desesperadamente salir de Gaza para ser atendidos médicamente. Mas de 600 pacientes murieron esperando esa evacuación... Impera «la hambruna, resultado de bloqueos a la ayuda humanitaria durante meses. Los 400 centros de distribución fueron destruidos y reemplazados por presuntos «snipers» mercenarios de la «Gaza Humanitarian Foundation»". (3)

«Las acciones del Ejército en Gaza conciernen la definición de 3 de los 5 actos, que llevados a cabo con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso, son constitutivos, para cada uno de ellos, del crimen de genocidio: muertes de miembros del grupo, atentado grave a su integridad física o mental, sumisión intencional a condiciones de existencia ocasionando la destrucción física», aplicadas por «responsables israelíes». (4)

«Hamas ha consumado actos constitutivos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, manteniendo todavía 27 rehenes en cautiverio. Ha perpetrado masacres contra gente que, en su vasta mayoría, eran civiles inocentes. No hay cambios en la forma en que ha actuado el Ejército israelí, desde casi hace 2 años... El 7 de octubre, la sociedad israelí sufrió un ataque de un horror incalculable, creando un sentimiento de amenaza existencial para todos los israelíes... En la historia del genocidio se encuentra seguido un miedo existencial en quienes lo han realizado». (5)

«El silencio, la ceguera voluntaria y la parálisis moral son las condiciones para que el genocidio sea posible, ...un proyecto mesiánico de un Gran Israel, con los bombardeos incesantes, el hambre organizada, y el abandono absoluto de una población privada de agua, electricidad y medicamentos... con la complicidad de Estados Unidos y la pasividad europea. Israel ha prohibido que el periodismo pueda volver a ejercer la profesión en el terreno del conflicto. (6)

«La violencia ilegal e impune de los colonos israelíes impera en Cisjordania. El gobierno israelí no puede expulsar fácilmente una comunidad entera de una aldea palestina, pero puede utilizar a servidores proxy: los colonos. Las autoridades israelíes trabajan con ellos, los apoyan. Persiguen el mismo objetivo. En mayo pasado, las autoridades crearon 2 nuevas colonias ilegales. Las sanciones contra 33 colonos por la administración Biden, fueron anuladas por Donald Trump». (7)

«Proseguir la guerra en Gaza sería ilegal, pudiendo constituir un acto de agresión» que engendraría responsabilidad penal personal para los agentes del Estado que participen en la operación ordenada el pasado viernes por Benjamin Nétanyahou para ocupar la totalidad del enclave antes del próximo 7 de octubre, según una carta de 19 profesores israelíes de derecho internacional y de filosofía jurídica, un plan que carecería de recurrir a la legitima defensa cuando se han degradado seriamente las capacidades de Hamas, impedido de atacar nuevamente». (8)



«La banda de Gaza es un paisaje devastador», prosiguen los juristas. «Su población civil sufre de hambre y está confrontada a un riesgo persistente de colapso humanitario y de perdidas masivas de vidas inocentes, concretamente de menores, ancianos, mujeres y minusválidos, cuyas chances de sobrevivir se hayan cada día amenazadas por las hostilidades en curso. El argumento de la orden superior no es mas admisible». Estos juristas recuerdan el imperativo de la Corte Internacional de Justicia de la ONU en 2024 a Israel, «de no cometer actos de genocidio». (9)

Desde Ginebra, Juan Gasparini



(1, 2, 3, 4, 5) «Le Monde», Paris, 29 y 31 de julio, 2, 6 y 7 de agosto de 2025, y «Le Figaro», Paris, 30 de julio y 5 y 6 de agosto de 2025, particularmente las declaraciones de Yuli Novak y Guy Shalev, de las oenegés de Tel Aviv «B’Tselem et Physicians for Human Rights Israel» (PHRI, Médicos por los derechos humanos). Los 5 actos constitutivos de genocidio, según el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) son: a) matanza de miembros del grupo, b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno de grupo, e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. El 21 de noviembre de 2024, la CPI inculpó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al ex-ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra en Gaza, desde el 8 de octubre de 2023 hasta el 24 de mayo de 2024.

(6) «Le Monde» Paris, 31 de julio, 1 y 7 de agosto de 2025. Dominique de Villepin, ministro de relaciones exteriores de Francia, se opuso el 14 de febrero de 2003, en tanto país miembro permanente y con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, al proyecto de Estados Unidos de invadir Irak, bajo cobertura diplomática de Naciones Unidas. Villepin fue ascendido a primer ministro por el presidente Jacques Chirac, del 2005 al 2007.

(7) «Le Figaro», Paris, 8 de agosto de 2025.

(8,9) «Le Monde», Paris, 9 de agosto de 2025.

