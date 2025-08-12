El analista Said Chaya analizó el escenario en Medio Oriente tras la muerte del equipo de Al Jazeera

Para el especialista en Medio Oriente, Said Chaya “no creo que la situación en Gaza mejore en el corto plazo. Israel está en una posición de enorme ventaja tecnológica y militar” y la respuesta internacional difícilmente altere el curso del conflicto. "Creo que Netanyahu está ensimismado en su proyecto, donde poco le importa lo que diga el mundo", señaló el politólogo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Said Chaya es profesor, licenciado en Ciencia Política e investigador de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral donde se desempeña también como coordinador académico de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Además, dirige el Núcleo de Estudios de Medio Oriente, especializado casualmente en Líbano y en Medio Oriente. Publicó numerosos artículos y participa activamente de la colectividad libanesa en Argentina. Es miembro de instituciones como el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, la Asociación Nacional de Científicos, Investigadores, Profesores, Maestros y Estudiantes.

Ayer impactó al mundo la noticia de que Israel había matado a cinco periodistas de la cadena de Al Jazeera, que arriesgaban su vida día a día para contarle al mundo lo que pasa del otro lado en Gaza. ¿Se cruzó un Rubicón al matar cinco periodistas, y entre ellos a uno de los más reconocidos en la región por la cobertura de la guerra en Gaza?

No, yo creo que el Rubicón lo cruzamos hace rato. Típico de los escenarios de conflictos armados que hemos visto en el siglo XXI. De esta guerra que ha comenzado el 7 de octubre de 2023, aunque sus raíces, mucho más lejos en la historia, podemos decir que ha sufrido una serie de espasmos. O sea, este conflicto que se va prolongando sufre una serie de etapas donde vemos que, primero la invasión en Gaza, luego la invasión al Líbano, luego el ataque a la embajada en Damasco, luego los misiles de Irán que van y vienen, luego el escenario del hambre. Ahora, este que es otro capítulo: la ejecución de los periodistas acusados de terrorismo, sumando 237 periodistas muertos en Gaza. Creo que estamos frente a un capítulo más de un escenario muy negro y muy complejo donde no vemos una salida en el corto plazo.

Me gustaría que le explicara a nuestra audiencia argentina qué es Al Jazeera. Recuerdo incluso su nacimiento ahora unos 20 años, cuando estaba en el estratégico lugar de Qatar, que era más o menos independiente de las distintas tensiones que existían entre las naciones árabes.

Es un canal de televisión. Creo que es el primero que se hace, de alguna manera, reconocido en Argentina proveniente de la región de Medio Oriente, con varios cientos de millones de personas que siguen el canal. Pero fundamentalmente con una marca muy importante que tiene una presencia muy fuerte de la familia real dentro del holding de la familia real catarí, dentro del gobierno del multimedios. Y junto con eso es como la gran rival regional que tiene el otro canal que pisa fuerte, no tanto como ellos, pero sí pisa muy fuerte, que es Al Arabiya, el canal de Arabia Saudita, también financiado por la familia real saudí.

Yo creo que es una buena forma para informarse sobre qué es lo que sucede en la región. Siempre recomiendo cuando mis alumnos me dicen: “Profe, ¿cómo hago para enterarme qué es lo que pasa en la región?”: bueno, tomá la noticia en Al Arabiya y tomala en Al Jazeera, y eso te va a ayudar a encontrar un punto medio sobre las tensiones que están en la región. Teniendo en cuenta que Qatar tiene una postura en materia de política exterior mucho más independiente que el resto de los países del Golfo, y es muy ambiciosa.

Para contextualizar: yo recuerdo, por ejemplo, que se explicaba por qué en Qatar, y no en Arabia Saudita, ni en Irán, ni en ninguno de los otros países grandes que están en tensión y conflicto, podía haber una especie de CNN árabe profesional, porque no estaba empujado por los conflictos de animosidad entre los grandes. O sea, Qatar era muy chiquito, casi una isla. La geografía, de alguna manera, explica esa actitud más profesional e independiente que puede tener Al Jazeera frente a, por ejemplo, un canal como el de Arabia Saudita, que es un país muy importante. Digo: Qatar, al ser lo suficientemente pequeño, pareciera estar más independiente de estas tensiones.

Sí, claro. A ver, Catar lo que tiene es que, a pesar de ser un país pequeño, tiene una conciencia nacional, una vocación de protagonismo nacional en función de sus ingresos por el petróleo y la diversificación económica que ha llevado adelante. Lo hemos visto con el Mundial, con las aerolíneas, con los eventos que ha organizado. Uno de los componentes también es Al Jazeera, con el cual busca competir y liderar, de alguna manera, el bloque regional. Tiene esa vocación de poder.

Entre 2016/2017 y 2021/2022, Qatar fue apartado del Consejo de Cooperación del Golfo y logró resistir. ¿Cómo? A través de una alianza con Irán. Frente a este contexto, Arabia Saudita finalmente claudica y devuelve a Qatar al Consejo, aceptando esa voz de disidencia porque se da cuenta de que es mejor tenerlo al lado ladrando que tener un enemigo enfrente. Sin duda, es un país con un enorme potencial y un proyecto. Alguna vez he tenido la oportunidad de conversar con funcionarios de Qatar que han venido a la universidad, hace ya 7 u 8 años, y este proyecto forma parte del proceso de diversificación económica. Ellos pretenden ser un gran hub de comunicaciones y transporte. Para eso crearon una aerolínea de primera marca, para eso crearon Al Jazeera, para eso desarrollaron infraestructura de forma tal de no depender, dentro de 30 o 40 años, únicamente del petróleo.

Hubo una época en que una radio transmitida desde Colonia, es decir, enfrente de Buenos Aires, podía transmitir cosas que en Buenos Aires no se podían decir. Tenía la independencia de estar aislada. Abusando de la exageración, ¿puedo decir que Qatar, como una especie de peñón pequeño, funciona así: hay cosas que no se podrían decir en países más grandes, casualmente por ser un peñón?

Sí, en ese sentido, defiende diferentes puntos de vista y se ha mostrado muy crítico. Creo que su fortaleza económica es la que le permite obtener esta postura de irreverencia contra los poderes establecidos en la región. Esta cadena es un ejemplo de eso. Sin duda, su tamaño pequeño, pero con fortaleza económica y presencia mundial, le da privilegios en una región donde el control de la prensa es mucho más presente.

Claudio Mardones: ¿Qué sería de la situación informativa en torno a Gaza si no nos encontráramos con cadenas como Al Arabiya y Al Jazeera? Esta inflexión terrible del asesinato de cinco de sus integrantes casi en vivo y en directo. Después de esta inflexión ¿cuál es tu lectura de lo que queda para Gaza y de la coyuntura política interna en Israel?

Mi lectura es muy negativa. Creo que Israel está en un momento de ventaja tecnológica y militar muy importante, conducido por un gobierno que quiere hacer valer su paradigma de seguridad en toda la región. Frente a eso, hemos visto cómo el resto de los países de la región ha tendido a negociar en lugar de ser sometidos a ataques israelíes. Esto han hecho Irán, Siria y Líbano, según las últimas declaraciones de sus líderes después de ataques israelíes. Esto nos da la certeza de que Israel está en una posición de enorme ventaja tecnológica, por lo que no creo que la situación en Gaza mejore en el corto plazo.

En septiembre, con la Asamblea General de la ONU, vamos a ver qué pasa. De todas maneras, creo que quedará en la nada: los países en la Asamblea General respaldarán a la causa del Estado palestino, pero en el Consejo de Seguridad, Estados Unidos hará uso de su veto para impedirlo. Mi visión es muy negativa. Creo que Benjamín Netanyahu está ensimismado en su proyecto, donde poco importa lo que diga el mundo. Israel atraviesa un momento muy cruento y profundo de imagen internacional, y creo que no tiene interés en mejorarla: busca sobrevivir. Mientras tanto, asistimos a este escenario dantesco que recuerda a otras grandes tragedias del siglo pasado.

La figura del genocidio, otra vez: la descripción técnica del genocidio empieza a retumbar fuerte dentro de la opinión pública israelí. ¿Qué va a pasar dentro de la sociedad israelí después de esta inflexión histórica, con una ventaja técnica, pero con consecuencias humanas impensadas?

Los sectores críticos a Netanyahu no son mayoría, ni las manifestaciones generan impacto en el poder político. Hay elecciones el año que viene, en octubre o noviembre de 2026. No creo que Netanyahu se retire antes, por lo que el panorama es muy oscuro. Esto va a afectar la proyección a futuro, no solo por lo que vemos en vivo y en directo. Es muy difcil de justifcar el escenario que estamos viendo: 20 muertos por hambre por semana es un escenario muy difícil de catalogar. Nos repugna tanto a la razón que uno no usa la palabra genocidio por pacatería, sino porque le cuesta creer que un gobierno que representa a un Estado que sufrió el Holocausto hace 70 u 80 años pueda estar reeditando, volver a traer, algo similar. Eso es lo que me paraliza. Frente a lo que vemos, no hay otra opción: es genocidio. Es una opinión personal, por supuesto. Lo que nos detiene es la incredulidad de estar reviviendo una tragedia así, similar a la que sufrimos hace 80 años. Es terrible.

