Experto en Medio Oriente: "Que Palestina sea reconocido sólo sirve como bálsamo"

El politólogo, Said Chaya, expresó que Netanyahu "ha buscado provocar la derrota definitiva" de Hamas. "En un corto plazo, toda esta situación puede incrementar la violencia por parte del ejército israelí", advirtió en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Said Chaya es profesor, licenciado en Ciencia Política e investigador de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral donde se desempeña también como coordinador académico de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Además, dirige el núcleo de estudios de Medio Oriente, a cargo de la Cátedra de Análisis Internacional y Programas de Conflictos Internacionales en el siglo XXI.

Irlanda, Noruega y España anunciaron que la próxima semana reconocerán formalmente a Palestina como Estado. ¿Qué significado tiene este reconocimiento?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Primero que todo, es un objeto simbólico que tiene una fuerte carga reivindicatoria, frente a estos 76 años que llevan los palestinos sin el reconocimiento de estado, desde el plan de partición. Creo que, en principio, por cómo están todas las cosas, te diría que es esto es una suerte de reconocimiento a este sufrimiento de tantos años.

Fosas comunes en Gaza: los cadáveres podrían haber sido enterrados con vida

Ahora, si nos sentamos a plantear qué puede significar esto para el futuro es un paso más que acerca a Palestina, en el largo plazo, a conformarse finalmente como un Estado a nivel internacional. Faltan algunas cuestiones, como un gobierno más orgánico que pueda hacerse cargo, efectivamente, con el ejercicio de la soberanía y resolver la cuestión de la ocupación.

Es decir, hay muchas cosas interesantes que están dando vueltas en torno a cuál puede ser la perspectiva futura, pero hoy por hoy, creo que es más que nada un gesto simbólico y de apoyo. Que Palestina sea reconocido sólo sirve como bálsamo.

Los efectos del pedido de arresto a Netanyahu

¿También es simbólico el pedido del Tribunal Internacional Jurídico de que Benjamín Netanyahu, junto con sus equivalentes de Hamas, tengan orden de detención? ¿Esto es una mala noticia para Israel?

Probablemente estamos hablando del momento más crítico de la imagen de Israel a nivel internacional, especialmente con Benjamín Netanyahu. Después de lo que está pasando en Gaza, esto va a evitar de cualquier forma que pase a la historia como un héroe, sino todo lo contrario.

Said Chaya: "Irán y EEUU acordaron no llevar el conflicto más allá de las fronteras"

En el caso de la Corte Penal Internacional, también tiene una carga simbólica importante porque Israel no es signatario del Tratado de Roma. Entonces, al ser Palestina adherente de este tratado, puede implicar algunos problemas que se pueden desarrollar en un eventual viaje a Occidente o a uno de los países que han firmado el Tratado.

Recordemos que Gran Bretaña dijo que no estaba de acuerdo y que creían que esto que estaba llevando adelante la Corte Penal Internacional, de alguna manera, lo ponía en igualdad de condiciones a los de Hamas con Netanyahu. Pero que ellos iban a tener que accionar, habría que ver cómo funciona la inmunidad diplomática en ese caso.

La Corte Penal Internacional solicitó una orden de arresto para el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu .

Yuval Noaḥ Harari, autor de “Sapiens: de animales a dioses” y profesor de la Universidad de Jerusalén, sostuvo hace un mes que “Netanyahu nos dice que estamos ganando pero estamos perdiendo”. Más allá del triunfo militar, ¿es una derrota simbólica de Israel?

Sí, pero me parece que no es tan simbólica, en el sentido de que creo que el principal objetivo que debería ser el retorno de estas personas que fueron vilmente secuestradas el 7 de octubre del año pasado, no lo está logrando. Fíjate que logran recuperar la mayor cantidad de secuestrados cuando se sientan a negociar, cuando finalmente se articula la triangulación se recuperaron casi 100 secuestrados.

Mientras que en este tiempo en el cual Netanyahu ha buscado provocar la derrota definitiva de Hamas e imponerse sobre la agenda política de su propio país, ¿cuántos secuestrados ha logrado recuperar? Cuatro, sumado a otros dos o tres que fueron alcanzados por el fuego cruzado de su propio ejército.

Cafiero criticó el voto en contra de Argentina a la admisión de Palestina a la ONU

Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. En definitiva, Israel está perdiendo en todos los francos, tanto en la parte simbólica como en la real porque el objetivo militar de recuperar a esas personas secuestradas, no se está cumpliendo.

¿Cómo va a seguir este tema? ¿Con Netanyahu fuera del gobierno? ¿Con un acuerdo de paz?

Es difícil esa respuesta, creo que hay varios escenarios de incertidumbre que se abren, no solamente por esta acusación reciente de la Corte Penal por el reconocimiento a estos estados europeos que creo que se puede extender a otros estados.

Israel bombardea Rafah pese a la advertencia de Biden

Esto me parece que puede incrementar la violencia por parte del ejército israelí, fundamentalmente por parte de Netanyahu y de sus ministros, lo hemos visto en las declaraciones, desafiando y subiendo el tono a la cuestión.

Y junto con eso tenemos también la incógnita de Irán y cómo se va a resolver la elección presidencial, ver si finalmente la oposición decidirá o no dar una suerte de avance de protestas más generalizadas y poder hacerle frente al gobierno de Jamenei, lo cual constituirá un nuevo eje de inestabilidad regional.

Hace varios meses que estamos parados en una suerte de cornisa, viendo cómo podemos salir de esto. Creo que vamos a tener, por lo menos en el corto plazo, un periodo de mayor violencia por parte del gobierno de Israel frente a la situación que están viviendo,

AO FM