Diez cadáveres hallados en fosas comunes en la Franja de Gaza tenían las manos atadas, mientras que unos 20 aún tenían tubos médicos conectados, lo que indica que podrían haber sido enterrados vivos, afirmó este jueves Mohammed Mughier, miembro de la Defensa Civil Palestina.

"Necesitamos el examen forense de unos 20 cadáveres de personas que creemos que fueron enterradas vivas", declaró Mughier, citado por Al Jazeera.

La ONU pidió investigar de forma independiente el hallazgo de fosas comunes en Gaza, donde se exhumaron 300 cadáveres

Sumado a esto, precisó que algunos de los restos encontrados en fosas comunes del hospital Nasser son de niños, ante lo que mostró pruebas fotográficas y de video de algunos de los cuerpos. "¿Por qué tenemos niños en fosas comunes?", lamentó, agregando que las evidencias demuestran que los soldados israelíes cometieron "crímenes contra la humanidad".

En tanto, Yamen Abu Sulaiman, jefe del Departamento de Defensa Civil de Jan Yunis, detalló que, de los 392 cadáveres recuperados en fosas comunes, solo 65 han sido identificados por sus familiares. Al respecto, el funcionario explicó que la mayoría siguen sin ser identificados debido a su avanzado estado de descomposición o de mutilación, al mismo tiempo que señaló pruebas de que algunas víctimas pudieron haber sido torturadas.

Al menos 310 cadáveres ya han sido exhumados de varias fosas comunes en los patios del Hospital Naser en Khan Yunis, sur de la Franja de Gaza.

Asimismo, precisó que se hallaron tres fosas comunes en el centro médico: una detrás de la morgue, otra delante de ella y otra cerca del edificio de diálisis. Según describió, los cadáveres estaban "apilados" en enterramientos colectivos y mostraban indicios de haberse producido ejecuciones sobre el terreno.

A raíz del descubrimiento, el funcionario instó a la comunidad internacional a ejercer presión para "poner fin de inmediato a esta agresión" contra los palestinos, así como a permitir la entrada en Gaza de organizaciones humanitarias y medios de comunicación internacionales para "examinar estos crímenes".

Los testimonios de los familiares de los fallecidos

Las tropas israelíes atacaron el establecimiento durante varios días, aduciendo que Hamás lo utilizó con fines militares. Tras la reciente retirada de los soldados israelíes, las autoridades palestinas afirmaron que descubrieron fosas comunes en el sitio.

"Mi corazón de madre me decía que era Nabil", reveló Reem Zidan el miércoles a la AFP después de recuperar el cuerpo de su hijo de 22 años, exhumado por un buldócer cerca del hospital Nasser.

"Me dijeron que me alejara, pero yo les dije: 'Mi hijo está en el buldócer'", explicó Zidan, de 42 años. "Lo había perdido de vista hacía tres meses y hoy, lo he reencontrado", afirmó la mujer, quien aseguró que su hijo murió por un ataque aéreo israelí, sin precisar cuándo.

La mayoría de los cuerpos son de niños y mujeres, según fuentes palestinas.

El martes, la defensa civil de Gaza indicó haber exhumado en los últimos días alrededor de 340 cuerpos en esa zona que, según este órgano, fueron asesinados y enterrados por los israelíes. En tanto, el ejército desmiente haber enterrado a palestinos, siendo que varias personas indicaron a la AFP que una parte de los cadáveres fueron sepultados por parientes o amigos.

A diferencia de Zidan, muchos todavía no encontraron los cuerpos de sus familiares. Ese es el caso de Sonia Abou Rajilah, una mujer de 52 años de Jan Yunis, que acudió en busca de su hijo Hazem, de 29 años y enterrado por sus amigos en el hospital Nasser. "Espero con los cadáveres que se exhuman, esperando reconocer su cuerpo", explicó esta gazatí a la AFP, quien intenta localizar la camisa beige y el pantalón gris que llevaba la última vez que lo vio.

Nawal al Zaqzouq, de 60 años, va cada día al hospital para encontrar los restos de su hijo, Alaa al Attal. Su hermano lo enterró allí tras sucumbir a la hemorragia provocada por el disparo de un francotirador israelí, aseguró la madre. "Nos decíamos que cuando las cosas se calmaran" alrededor del hospital, "lo buscaríamos y lo recuperaríamos para enterrarlo en el cementerio. Pero aún no hemos encontrado su cuerpo", contó.

Se estima que unos 7.000 cuerpos siguen bajo toneladas de escombros en toda la Franja.

En paralelo, los llamados a una investigación internacional sobre estas fosas comunes se multiplican. "Sin una investigación real para determinar la forma en que murieron estas personas o qué vulneraciones se han podido cometer, nunca sabremos la verdad de los horrores detrás de estas fosas comunes", estimó en un comunicado Erika Guevara, una responsable de Amnistía Internacional.

Por su parte, la Casa Blanca exigió el miércoles "respuestas" a las autoridades israelíes tras el hallazgo de estas fosas en los hospitales de Nasser y de Al Shifa, en Ciudad de Gaza.

La versión de Israel

El gobierno israelí calificó el miércoles de "falsas y sin fundamento" las acusaciones según las cuales su ejército había enterrado cuerpos de palestinos en el hospital de Jan Yunis. Sin embargo, no respondió a las alegaciones del gobierno de Gaza, dirigido por Hamás, según las cuáles el ejército israelí mató a quienes están allí inhumados.

El comandante Nadav Shoshani, un portavoz del ejército israelí, denunció en X (antes Twitter) "la desinformación que circula sobre la fosa común descubierta en el hospital Nasser". "La fosa en cuestión fue cavada por gazatíes hace algunos meses", afirmó.

En tanto, el ejército israelí reconoció haber desenterrado cuerpos en el complejo hospitalario para intentar encontrar los cuerpos de los rehenes tomados por Hamás en su ataque sin precedentes del 7 de octubre. "Una vez examinados", sus tropas "devolvieron los cuerpos a su lugar", declaró.

MB / Gi