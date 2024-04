Medio Oriente en vilo: Israel prometió represalias contra Irán mientras intensifica los ataques en Gaza

El ataque aéreo de Irán a Israel como represalia por el bombardeo de la embajada iraní en Damasco abrió un escenario incierto para la región más caliente del mundo. La tensión aumentó de manera drástica en las últimas horas luego del intercambio de amenazas entre los mandatarios de los dos países enemistados y el riesgo de una escalada mayor del conflicto en Medio Oriente.

El gobierno de Israel advirtió que Irán no quedaría impune luego de que Teherán lanzara más de 300 misiles, drones y cohetes contra Israel el pasado fin de semana. "No podemos permanecer pasivos ante esta agresión", expresó el contralmirante Daniel Hagari, portavoz militar israelí, un día después de que asegurara que habría una respuesta contundente al ataque iraní.

Mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, evalúa los próximos pasos bélicos a contrarreloj, continúa con los ataques en la Franja de Gaza contra infraestructura civil, en una guerra que costó la vida de más de 33 mil personas y persiste sin señales de una tregua inminente.

En paralelo, varios líderes mundiales, como su par británico Rishi Sunak o el presidente ruso Vladimir Putin, unieron la voz para que Tel Aviv opte por la "moderación" y desista así de responder contra Teherán.

El sábado Irán atacó Israel por primera vez en forma directa, como represalia por el ataque al consulado iraní en Damasco, Siria.

La postura de Irán

Irán justificó su ofensiva como un acto de autodefensa tras un letal ataque aéreo israelí contra su consulado en Siria, que dejó al menos 7 muertos, entre ellos un alto comandante de la Guardia Revolucionaria.

Después de lanzar más de 300 misiles que fueron interceptados por el sistema de defensa aéreo israelí, que fue asistido por sus aliados, Teherán advirtió que consideraría el asunto "cerrado" a menos que Israel tomara represalias. El presidente iraní, Ebrahim Raisi, afirmó que "la más mínima acción" contra los intereses de Irán sería respondida de manera "severa y extensa".

"Los sionistas deben de saber que esta vez no tendrán 12 días y la respuesta que recibirán no será en horas o en días, se dará en segundos”, aseguró en una entrevista en la televisión estatal el viceministro de Exteriores y negociador jefe nuclear de Irán, Ali Bagheri Kani. "Estamos listos para usar armas no usadas hasta ahora. Tenemos planes para todos los escenarios”, agregó el funcionario iraní, según informó DW.

El presidente iraní Ebrahim Raisi.

Las opciones de Israel

Desde el ataque iraní, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, convocó en dos ocasiones a su gabinete de guerra, creado tras el ataque lanzado por el grupo militante palestino Hamas el pasado 7 de octubre, un hecho que desencadenó uno de los conflictos más sangrientos vividos en la Franja de Gaza.

Desde el ataque de Irán, el primero en forma directa del que se tenga registro, Israel está evaluando sus opciones. El ataque fue con aviones no tripulados y misiles, que causó daños limitados gracias a la efectiva interceptación de la mayoría de los proyectiles por parte de las defensas israelíes, con apoyo de fuerzas estadounidenses, británicas, francesas y aliados regionales.

Sin embargo, todavía no está claro cuándo ni cómo Israel podría responder, más allá de las declaraciones que realizaron sus funcionarios ante la prensa. Ya sea directamente contra Irán o atacando sus intereses y aliados en el extranjero, como el Líbano, Siria, Irak y Yemen.

En tanto, grupos armados respaldados por Irán en la región han llevado a cabo ataques desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamas. Hezbolá, que mantiene intercambios regulares de disparos con Israel desde el sur del Líbano, reivindicó un ataque con drones explosivos cerca de una ciudad del norte de Israel el martes, dejando a tres personas heridas. Asimismo, un ataque israelí en el sur del Líbano cobró la vida de un comandante local de Hezbolá el mismo día, según fuentes cercanas al grupo y al ejército israelí.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El llamado a la moderación

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, subrayó el compromiso de su país con la seguridad de Israel y expresó su deseo de evitar una escalada del conflicto. No obstante, Washington, aliado principal y proveedor de armas de Israel, dejó claro que no se uniría a ningún ataque israelí contra Irán.

En medio de este tenso panorama, líderes mundiales llamaron a la moderación y a reducir las tensiones. Durante una conversación telefónica con el presidente de Irán, Vladimir Putin, mandatario ruso, instó a ambas partes a evitar una nueva ronda de confrontación que podría tener consecuencias catastróficas para toda la región.

Mientras tanto, Israel continúa llevando a cabo bombardeos en Gaza, el territorio palestino controlado por Hamas, que sufrió una devastación total durante más de seis meses de guerra y asedio.

En la Franja de Gaza, una de las zonas más densamente pobladas del mundo, viven cerca de 2,5 millones de personas.

Ayuda Humanitaria en Gaza en crisis

La guerra en curso y el asedio han desencadenado una grave crisis humanitaria en Gaza, con escasez de alimentos, agua, medicamentos y combustible. La agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos, UNRWA, informó que no ha habido cambios significativos en la cantidad de ayuda humanitaria que ingresa a Gaza, incluso después de que la Corte Internacional de Justicia ordenara a Israel permitir la entrada de más ayuda.

33.800 palestinos murieron desde que inició la guerra el pasado 7 de octubre, tras el ataque de Hamas que costó la vida de 1100 israelíes.

El suministro de ayuda humanitaria sigue siendo insuficiente para satisfacer las necesidades de la población, como lo demuestra el caso de Wissam Dawad, quien esperó horas en una panadería recién abierta en la ciudad de Gaza para obtener pan, reflejando la grave situación en la que se encuentran los habitantes de la región.

A pesar de las objeciones internacionales, Netanyahu ha reiterado su intención de invadir la ciudad de Rafah, en el extremo sur de Gaza, donde se refugian aproximadamente 1,5 millones de personas.

CD CP