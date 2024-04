El jefe del ejército de Israel prometió este lunes una respuesta al ataque sin precedentes de Irán, que avivó el temor a una escalada regional de la guerra que sigue azotando la Franja de Gaza. En tanto, Teherán amenazó con “acciones más graves” en caso de una posible represalia de Jerusalén.

Israel "responderá al lanzamiento de estos numerosos misiles, misiles de crucero y drones sobre el territorio del Estado de Israel", declaró el jefe de Estado Mayor israelí, el general Herzi Halevi, en una visita a la base aérea de Nevatim, que sufrió algunos daños en la ofensiva. Esta declaración del ejército israelí, que sigue sus combates contra el movimiento palestino Hamas en Gaza, agita los temores de la comunidad internacional, en alerta desde la andanada de misiles y drones lanzada por Irán el fin de semana.

Israel y Estados Unidos en alerta máxima tras las renovadas amenazas de Irán

Teherán afirmó que lanzó la ofensiva en respuesta a un bombardeo contra su consulado en Damasco, el 1° de abril, un ataque que fue atribuido a Israel y donde murieron siete oficiales iraníes. Irán considera que con la operación del fin de semana el asunto está "zanjado" y advirtió contra cualquier "comportamiento imprudente" que pudiera desencadenar una reacción "mucho más fuerte".

Por su parte, Jerusalén aseguró que el ataque "fue frustrado" y, según el ejército, el 99% de los proyectiles fueron interceptados. En concordancia con esas declaraciones, la Casa Blanca afirmó que la operación fue un "fracaso impresionante y bochornoso" para Teherán.

La escalada entre Irán e Israel se produce en simultáneo con las negociaciones para alcanzar un acuerdo de alto el fuego en Gaza.

La amenaza de que estalle una guerra abierta entre los enemigos de Oriente Próximo y arrastre a los Estados Unidos puso en alerta a la región, provocando llamamientos a la moderación por parte de las potencias mundiales y de los países árabes para evitar una mayor escalada.

En ese sentido, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este lunes que quiere evitar que se propague el conflicto en Oriente Medio, después de que el secretario de Estado, Antony Blinken, subrayara que Washington seguirá defendiendo a Israel, pero que no desea una escalada con Irán. "No apoyamos un ataque en represalia", declaró por su lado el lunes el canciller británico, David Cameron, a la BBC y el presidente francés, Emmanuel Macron, pidió que se evite una "conflagración".

El gabinete de guerra de Israel está dispuesto a responder al ataque de Irán

El gabinete de guerra del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está a favor de tomar represalias contra Irán por su ataque masivo con drones y misiles, pero está dividido sobre el momento y la escala de cualquier respuesta de este tipo, anunciaron funcionarios.

Al respecto, funcionarios israelíes informaron que el gabinete de cinco miembros, en el que Netanyahu, el ministro de Defensa Yoav Gallant y el ministro del Gabinete Benny Gantz tienen poder de decisión, se reunió el domingo y se esperaba que se lo hiciera de nuevo para seguir debatiendo.

El jefe de Estado Mayor israelí, el general Herzi Halevi, adelantó que Jerusalén va a responder por la ofensiva en su contra.

Sin embargo, Netanyahu convocó el lunes al gabinete para evaluar una posible respuesta, después de una reunión la víspera anterior en la que, según los medios locales, no se tomó ninguna decisión. De esa manera, discutieron una serie de opciones en su encuentro del lunes, con la intención de dañar a Irán, pero sin causar una guerra total, informó el Canal 12.

En un informe en el que no citó sus fuentes, la emisora precisó que la intención de Israel es embarcarse en una acción coordinada con Estados Unidos, que manifestó que no se uniría a ningún ataque directo contra Irán. Es que Jerusalén tiene la oportunidad de formar una alianza estratégica contra Teherán, comentó a su turno Gallant. Sin embargo, Biden advirtió a Netanyahu que Estados Unidos no participará en una contraofensiva, informó un funcionario de la Casa Blanca.

Benjamín Netanyahu pidió unidad internacional frente a Irán

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había asegurado poco antes del inicio del ataque que Israel estaba "preparado para cualquier escenario, tanto en materia de defensa como de ataque".

El primer ministro de Israel llamó este lunes a la comunidad internacional a "permanecer unida" frente a la agresión de Irán que, afirmó, "amenaza la paz mundial", en un mensaje difundido por su despacho en X (antes Twitter).

Por su parte, el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, realizó este lunes las primeras declaraciones oficiales sobre el bombardeo contra el consulado iraní en la capital siria. "Lo que sé es que quienes murieron en Damasco eran miembros de las Fuerzas Quds. Eran personas involucradas en terrorismo contra el Estado de Israel", indicó Hagari.

"Entre esos terroristas operativos había miembros del Hezbolá y ayudantes iraníes. No había un solo diplomático ahí según lo que sé. No sé de ningún civil muerto en ese ataque", añadió, sin aludir a una responsabilidad.

Por ahora, el ejército israelí afirmó que el ataque iraní no lo desviará de su objetivo de eliminar a Hamás, aliado de Irán, y rescatar a los rehenes que siguen en Gaza.

Irán no proporcionó a Estados Unidos una advertencia de ataque ni de objetivos

Según informó este lunes la Casa Blanca, Irán no advirtió a Estados Unidos sobre su calendario para lanzar un ataque contra Israel ni sobre sus posibles objetivos. En ese sentido, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, indicó a los periodistas que Estados Unidos sí intercambió mensajes con Irán, pero que nunca fue informado sobre la ofensiva del fin de semana.

Kirby no explicó en qué consistieron esos mensajes, pero afirmó que los informes que sugieren que Teherán avisó a Washington sobre sus planes son "categóricamente falsos" y "palabrería". "Irán nunca nos dio un mensaje dándonos la hora o los objetivos. Toda esta narrativa por ahí de que Irán nos pasó un mensaje sobre lo que iban a hacer es ridícula", indicó el vocero.

El ayatola Alí Jamenei, guía supremo de Irán, había amenazado públicamente a Israel por el ataque al consulado iraní.

Funcionarios turcos, jordanos e iraquíes manifestaron el domingo que Irán avisó días antes de su ataque con drones y misiles contra Israel, pero funcionarios estadounidenses aclararon que Teherán no advirtió a Washington y que su objetivo era causar daños significativos.

En ese sentido, fuentes iraníes dijeron a Reuters la semana pasada que Teherán comunicó a Washington que respondería al ataque de Israel contra su embajada siria de una forma que pretendería evitar una escalada mayor, sin actuar de forma precipitada. Al respecto, un funcionario estadounidense afirmó a última hora del jueves pasado que Estados Unidos esperaba un ataque de Irán contra Israel, pero que no sería lo suficientemente grande como para arrastrar a Washington a una guerra.

La amenaza de Irán ante una posible contraofensiva israelí

Funcionarios regionales, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores iraní, afirmaron que Teherán había avisado a los países vecinos días antes de su ataque. Sin embargo, el portavoz del ministerio, Nasser Kanaani, advirtió que no se había llegado a ningún acuerdo previo con ningún país sobre el modo en que Teherán enfocaría su respuesta militar a Israel. “No hubo ningún acuerdo preestablecido entre nosotros y ninguna otra parte en relación con el acto de la República Islámica de Irán”, afirmó en una conferencia de prensa.

Irán, después del bombardeo a Israel: "Consideramos que el ataque a nuestra sede en Damasco ha sido vengado"

Sumado a esto, cuestionó a la comunidad internacional y la ONU, a las cuales acusó de no reaccionar ante “las acciones agresivas de Israel” y no valorar “la acción responsable y proporcionada de Irán”. En ese sentido, volvió a amenazar a Jerusalén ante una eventual represalia al ataque iraní.

“Hemos llevado a cabo esta acción en el marco de la disuasión. Si se produce otra acción [por parte de Israel], nuestras acciones serán más graves”, expresó Kanaani. “Deberían advertir al régimen usurpador de más actos malvados, que tendrán consecuencias incalculables para este régimen”, añadió.

