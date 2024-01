"No tenemos miedo a la guerra:" Irán desafió a EEUU ante planes de "venganza" de Biden

La República Islámica de Irán envió un escalofriante mensaje a Estados diciendo que "no le temen a la guerra" mientras la Casa Blanca se prepara para tomar represalias por los recientes ataques contra una base estadounidense en Jordania, que dejaron tres militares muertos.

La amenaza se produjo después de que se informó que el presidente estadounidense Joe Biden está organizando ataques de venganza contra la milicia respaldada por Irán y mientras en Medio Oriente crecen los temores sobre una nueva guerra.

El jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), mayor general Hossein Salami, aseguró que su país no teme una guerra con Estados Unidos y que responderán a cualquier amenaza contra ellos.

"Escuchamos algunas amenazas de funcionarios estadounidenses sobre atacar a Irán. Les contamos que nos pusieron a prueba y nos conocemos", dijo el comandante. "No dejamos ninguna amenaza sin respuesta y no buscamos la guerra, pero no le tenemos miedo. Ésta es la verdad bien conocida".

"Estados Unidos debe dejar de utilizar el lenguaje de amenaza y proyección y centrarse en una solución política", dijo, por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir-Abdollahian, según la agencia oficial de noticias IRNA.

"La respuesta de Irán a las amenazas es decisiva e inmediata", advirtió el funcionario.

En medio de una presión creciente por el calendario electoral, Biden afirmó el martes que ya decidió cuál será la respuesta de su país a la muerte de tres de sus soldados en una base militar en Jordania pero afirmó que "no busca" una "guerra más amplia" en Oriente Medio.

El presidente responsabilizó a Irán por proveer armas a quienes llevaron a cabo el ataque que el domingo mató a tres e hirió a decenas de soldados, las primeras bajas estadounidenses en la región desde que estalló la guerra entre Israel y Hamás en octubre pasado.

"Sí", respondió Biden a periodistas que le preguntaron si ya había tomado su decisión sobre la respuesta estadounidense, sin dar más detalles. "No creo que necesitemos una guerra más amplia en Oriente Medio. No es lo que estoy buscando", aclaró.

La Casa Blanca advirtió que probablemente la respuesta involucrará "múltiples acciones", aunque existen temores de que un ataque directo contra Irán genere un conflicto más amplio.

Aunque las Brigadas de Hezbollah -el grupo armado proiraní en Irak- no reivindicaron el ataque en Jordania, el Pentágono asegura que tiene sus "huellas digitales". "Las acciones dicen más que las palabras", afirmó el portavoz Pat Ryder.

"Hemos pedido a los grupos cercanos a Irán que cesen sus ataques. No lo han hecho. Por lo tanto responderemos en el tiempo y la forma que nosotros elijamos", afirmó Ryder.

Las Brigadas de Hezbollah, un grupo clasificado como "terrorista" por Estados Unidos y que es objeto de sanciones, ya fueron bombardeadas por Estados Unidos en Irak en las últimas semanas.

El presidente Biden está siendo presionado por los opositores republicanos para que tome represalias contra Irán por el ataque, realizado con drones contra una base militar estadounidense ubicada cerca de la frontera con Siria. Algunos le pidieron inclusive que "golpee" a Irán directamente.

Pero la administración Biden cree que un ataque directo en territorio iraní podría causar una erupción en la región. Medios estadounidenses dicen que es probable que haya acciones contra grupos armados respaldados por Irán y posiblemente contra instalaciones de la Guardia Revolucionaria de Irán en otros países.

"Es muy probable que se trate de un enfoque escalonado, no una acción puntual sino potencialmente múltiples acciones", explicó a periodistas el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby

"El presidente hará lo que tenga que hacer para proteger nuestras tropas y nuestras instalaciones y velar por nuestra seguridad nacional", agregó.

El ataque con aviones no tripulados en Jordania, perpetrado el pasado domingo 27, causó la muerte del sargento William Jerome Rivers, de 46 años, el especialista Kennedy Ladon Sanders, de 24, y la especialista Breonna Alexsondria Moffett, de 23.

Además, el ataque aumentó las tensiones en la región, que ya se encontraba inestable desde el ataque de Hamás el 7 de octubre y la respuesta devastadora de Israel en Gaza.

Teherán dijo que no tuvo ninguna responsabilidad en el ataque y negó las acusaciones de Estados Unidos de haber apoyado a grupos detrás de este, pero advirtió que cualquier respuesta en su territorio cruzará una línea roja que los llevará a tomar represalias.

La república islámica dijo anteriormente que consideraba un "deber" de apoyar a los que llama "grupos de resistencia" en la región, pero insiste en que son "independientes" en sus decisiones y acciones.

