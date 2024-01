Altos mandos de la OTAN dicen que Europa debe prepararse para el ataque de Rusia

Los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) deberán prepararse para recibir ataques de Rusia en toda Europa, advirtieron generales de alto rango de la organización. Uno de ellos, dijo que el continente podría tener solo tres años antes de que el presidente ruso, Vladimir Putin, comience a bombardear sus principales ciudades.

Esto ocurre días antes de que la OTAN comience sus mayores maniobras militares en décadas, con 90.000 efectivos militares preparándose para el conflicto con Rusia. Al mismo tiempo, los jefes de la OTAN están negociando un nuevo acuerdo para intercambiar inteligencia con Japón en un intento por reforzar la protección contra los ataques cibernéticos desde Beijing.

Ante este panorama, el almirante holandés Rob Bauer, que preside el Comité Militar de la OTAN, dijo que la gente debería prepararse para el servicio militar obligatorio en las próximas dos décadas. Dijo que "no es un hecho" que los estados miembros estén en paz, y elogió a Suecia por preparar a sus ciudadanos para la guerra.

"Es toda la sociedad la que se involucrará, nos guste o no. No hablamos de eso hace un año", dijo el jefe militar. Agregó que las naciones necesitarán movilizar a civiles en caso de que estalle una guerra global, y dijo que los gobiernos deben estar "preparados para la guerra".

El almirante holandés Rob Bauer, que preside el Comité Militar de la OTAN (izq) y el teniente general Alexander Sollfrank, comandante del centro de logística militar de la OTAN (der).

Dijo que los ciudadanos necesitarán hacer preparativos básicos en caso de que estalle un conflicto masivo con Rusia: "Es necesario tener agua, es necesario tener una radio y una linterna con pilas para asegurarse de poder sobrevivir las primeras 36 horas. Cosas así, así de simples".

"No estoy diciendo que mañana vaya a empeorar. Pero tenemos que darnos cuenta de que no es un hecho que estemos en paz. Y es por eso que tenemos planes", advirtió Bauer. "Si nos encontramos en esa situación, si nos atacan (...) No estamos buscando un conflicto, pero si nos atacan, tenemos que estar listos", dijo.

Los países de la alianza necesitan "tener planes, y por eso estamos preparándonos para un conflicto", afirmó Bauer que destacó que se trata de una cifra "récord de tropas". Agregó que las tropas terrestres de Rusia han sido lastradas por la guerra en Ucrania, pero señaló que la Marina y la Fuerza Aérea siguen siendo fuerzas "considerables".

El militar afirmó que los esfuerzos de Rusia por reconstituir sus fuerzas han sido obstaculizados por el impacto de las sanciones occidentales, pero que Moscú sigue teniendo capacidad de aumentar la producción de artillería y de misiles. Sobre el conflicto en Ucrania, que comenzó en febrero de 2022, Bauer indicó que todavía hay intensos combates, pero que la línea del frente "no se mueve mucho en un sentido o en otro".

El teniente general Alexander Sollfrank, comandante del centro de logística militar de la OTAN en el suroeste de Alemania, también instó a los aliados a lidiar con la "burocracia" que obstaculiza el movimiento de tropas y equipos.

"Si comparamos la guerra con las operaciones de hace diez o cinco años, nos damos cuenta de que tenemos que aceptar que también las zonas de retaguardia serán duramente disputadas", dijo Sollfrank en una entrevista con el diario británico The Times.

"Debemos suponer que un agresor utilizará todo el espectro de fuerza cinética y no cinética para destruir las líneas de comunicación, también en la retaguardia. Eso va desde actos de sabotaje a través de la guerra electrónica y cibernética hasta posibilidades cinéticas a través de misiles, drones, etc.", dijo desde la sede del Comando Conjunto de Apoyo y Habilitación (JSEC) de la OTAN en Ulma.

A Sollfrank, como a otros generales, les preocupa que los rusos ataquen detrás de las líneas del frente para destruir la infraestructura civil y militar necesaria para sostener el esfuerzo bélico. Los objetivos potenciales van desde fábricas de municiones y centros de mando hasta centrales eléctricas, puentes y ferrocarriles, aseguró.

El general de brigada Ronald Ragin, jefe del 21º Comando de Mantenimiento de Teatro del Ejército de EEUU, que tiene su base en la ciudad de Kaiserslautern, en el oeste de Alemania, y se encarga de la logística para Europa y África, comparte la opinión de Sollfrank.

"Si no pensamos en responder, es una vergüenza para nosotros", dijo Ragin en una conferencia militar en Berlín. "Lo que creemos es que seremos atacados en todos los ámbitos. Habrá una guerra híbrida que comenzará en sus áreas de apoyo estratégico y su capacidad de despliegue. Te atacarán si cruzas el Atlántico. Serás atacado en nuestros puertos".

"Nosotros, como coalición, tenemos que pensar detenidamente: ¿cómo operamos en ese entorno? ¿Cómo operamos cuando nuestros convoyes son disputados? ¿Cómo operamos cuando nuestros ferrocarriles están prohibidos?", cuestionó Ragin.

El teniente general Jan-Willem Maas, jefe del Comando de Apoyo a la Defensa de las fuerzas armadas holandesas, estuvo de acuerdo en que aún queda mucho camino por recorrer en los preparativos. "No estamos donde deberíamos estar. Eso está claro. Pero la pregunta es: ¿qué vamos a hacer al respecto?", dijo.

"Si nos fijamos en lo que Putin hizo hasta ahora, creo que tenemos una posición inicial mucho mejor para las próximas operaciones. Si nos fijamos en cómo se unió Europa después de que invadiera Ucrania, no soy tan pesimista. Pero al mismo tiempo, si nos fijamos en la disuasión militar, tenemos que hacer todo lo posible para que funcione mañana. Y al día siguiente"

La OTAN inició sus mayores maniobras militares en décadas

La OTAN anunció este miércoles el inicio formal de sus mayores maniobras militares en décadas, apodadas "Steadfast Defender 24", con la partida del navío militar estadounidense "USS Gunston Hal" desde el estado de Virginia. "La partida del 'USS Gunston Hal' marca el primer movimiento táctico" de las maniobras, que durarán hasta mayo y en las cuales participarán unos 90.000 soldados de la alianza de defensa transatlántica.

El ejercicio está diseñado para simular la respuesta de la alianza de 31 naciones a un ataque de un rival como Rusia e incluirá ejercicios paralelos localizados y se extenderá desde América del Norte hasta el flanco oriental de la OTAN, cerca de la frontera rusa. Participarán unos 50 buques de guerra, 80 aviones y más de 1.100 vehículos de combate.

Los ejercicios - una serie de maniobras menores que se realizarán desde América del Norte hasta el flanco oriental de la OTAN, cerca de la frontera con Rusia, serán las mayores de la OTAN desde el ejercicio Reforger de 1988, en las postrimerías de la Guerra Fría y se dan en un contexto de tensiones internacionales en auge desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

El general estadounidense Christopher Cavoli, jefe del Comando de la OTAN para Europa, indicó que participarán los 31 países de la Alianza, así como Suecia, que aspira a adherir a ella. "Será una demostración clara de nuestra unidad, de nuestra fuerza y de nuestra determinación de protegernos los unos a los otros", apuntó el militar.