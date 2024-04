Ante la ONU, Israel exigió "todas las sanciones posibles" e Irán se justificó: "Fue en defensa propia"

En el marco de la reunión de emergencia programada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tras el ataque de Irán a Israel, los representantes diplomáticos de cada país plantearon "su versión" del conflicto, mientras que el secretario general del organismo, Antonio Guterres, consideró que la región de Medio Oriente "está al borde del precipicio" y que "no pueden permitirse más guerras".

El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, pidió este domingo al Consejo de Seguridad que imponga "todas las sanciones posibles" a Irán, tras el ataque sin precedentes con drones y misiles que lanzó el sábado contra territorio israelí.

"El Consejo debe actuar", manifestó Erdan en una reunión de urgencia del Consejo, al exigir en particular que "se impongan todas las sanciones posibles a Irán antes de que sea demasiado tarde".

En el extremo opuesto, el embajador de Irán Amir Saeid Iravani declaró ante las autoridades del Consejo de la ONU que su país "no tuvo otra opción que ejercer su derecho a la autodefensa".

El diplomático iraní también criticó el accionar del Consejo de Seguridad del organismo frente al ataque del consulado iraní en Damasco a comienzos de abril.

"El Consejo de Seguridad ha fallado en su deber de mantener la paz y la seguridad internacionales", al no condenar el ataque del 1 de abril contra el consulado iraní en Damasco, por lo que "Irán no tuvo más opción que ejercer su derecho a la autodefensa", afirmó el embajador, al precisar que Teherán no desea una escalada, pero que responderá a "cualquier amenaza o agresión".

Biden le pidió a Netanyahu que Israel "no responda" el ataque iraní, y el G7 también exigió "moderación"

En este contexto, Estados Unidos exigió al Consejo de Seguridad que condene el ataque de Irán a Israel. Durante la jornada la potencia norteamericana rechazó sumarse a un eventual contrataque israelí a Irán. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, fue tajante al respecto: "No queremos que esto se intensifique".

Fuentes de la Casa Blanca confirmaron que Joe Biden le había dicho a Benjamín Netanyahu que Washington no ofrecería apoyo militar para ninguna represalia contra Irán.

Qué dijo el secretario general de la ONU

"Ni la región ni el mundo pueden permitirse más guerras", observó el secretario general de la ONU, António Guterres, al mismo tiempo que pidió "máxima moderación" durante la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad convocada tras el ataque con drones y misiles de Irán a Israel.

"Oriente Medio está al borde del precipicio. Los pueblos de la región se enfrentan a un peligro real de conflicto generalizado y devastador. Este es un momento para la desescalada y la distensión. Es el momento de mostrar la máxima moderación", afirmó Guterres.

António Guterres.

"Es vital evitar cualquier acción que pueda conducir a grandes enfrentamientos militares en múltiples frentes en Oriente Medio", añadió.

El Secretario general reiteró también su condena al ataque lanzado el sábado por Irán contra Israel, denunciando una "grave escalada".

En el mismo sentido, rechazó el ataque contra el consulado iraní en Damasco el 1 de abril atribuido a Israel, subrayando el "principio de inviolabilidad" de las representaciones diplomáticas.

Irán-Israel: un conflicto renovado a través de las décadas

El ejército israelí anunció que Irán lanzó "un enjambre de 300 drones asesinos, misiles balísticos y misiles crucero" durante la noche del sábado al domingo, un ataque que los israelíes afirman haber frustrado en un 99%.

Desde la revolución iraní de 1979, Israel se convirtió en uno de los enemigos más acérrimos de la República Islámica.

Pero hasta este fin de semana, Teherán se había abstenido de atacar frontalmente a Israel y los dos países estaban acostumbrados a enfrentarse a través de terceros, con la intervención del Hezbolá libanés, por ejemplo.

La ofensiva iraní, bautizada como "Promesa honesta", es una respuesta al ataque que destruyó el consulado iraní en Damasco y costó la vida a siete miembros de la Guardia Revolucionaria.

El Papa llamó a "cesar esta espiral de violencia que puede llevar a un conflicto mayor en Medio Oriente"

Irán acusó a Israel de dicho atentado, que no lo confirmó ni lo negó.

Este ataque se produjo más de seis meses después del inicio de la ofensiva liderada por Israel en la Franja de Gaza contra el grupo palestino Hamás, apoyado por Irán, lo que incrementó aún más las tensiones entre los dos países enemigos.

Guterres volvió a pedir el domingo un "alto el fuego inmediato" en Gaza y la liberación de los rehenes tomados por Hamás durante su ataque contra Israel del 7 de octubre, que inició el conflicto en el territorio palestino.

El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, solicitó el sábado esta reunión de emergencia y pidió al Consejo "condenar inequívocamente a Irán por esta grave violación" y "actuar para designar como organización terrorista" a la Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico de la República Islámica.

"Es hora de que el Consejo de Seguridad tome medidas concretas contra la amenaza iraní", añadió en una misiva dirigida al Consejo de Seguridad.

