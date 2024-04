Said Chaya: "Irán y EEUU acordaron no llevar el conflicto más allá de las fronteras"

Said Chaya considera peligroso reducir el conflicto entre Irán e Israel a términos religiosos-civilizatorios, porque se vuelve prácticamente imposible de resolver excepto con la aniquilación de uno de los dos enemigos. “Hay sectores que se benefician, de un lado y del otro, tratando de darle una tonalidad civilizatoria a este conflicto”, criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

El conflicto en medio oriente llegó a su pico máximo de violencia este año, cuando Irán bombardeó a Israel, generando una enorme conmoción a nivel mundial. Primero me gustaría hacerle una pregunta de contexto: ¿Es correcto decir que finalmente hay una intención de reeditar las cruzadas y las “guerras santas”? ¿Lo que tenemos es a Israel como representante no solamente del judaísmo, sino también del Cristianismo, y del otro lado a Irán con todo lo que representó el mundo árabe, con ese deseo hasta de conquistar Viena, Roma, España? ¿Estamos ante una guerra con reminiscencias milenarias, con diferencias culturales, a través de los siglos?

Cuando escuché el tema con el que me recibiste (NdE: Solo le pido a Dios, de León Giecco, interpretado también por alma Sufi y cantada en castellano, árabe y hebreo) pensé: “que país increíble que tenemos, que ha logrado fusionar y contener a todas estas culturas”.

Volviendo a tu pregunta, creo que hay sectores que se benefician, de un lado y del otro, tratando de darle una tonalidad “civilizatoria” a este conflicto, y eso complejiza mucho más la cuestión. Porque cuando leemos el conflicto en términos civilizatorios, se vuelve prácticamente imposible de resolver excepto con la aniquilación de uno de los dos enemigos.

Por supuesto que lo religioso y lo cultural interviene, pero atribuirle a un conflicto únicamente lo religioso, quitando de en medio lo geopolítico, lo estratégico, lo económico, lo que tendría que ver con los recursos, etc., nos llevaría a caer a una guerra que implicaría la aniquilación total del otro, básicamente. Ese discurso me parece peligroso, irresponsable.

¿Cómo contextualizás vos este conflicto en su complejidad en la que se mezclan cuestiones políticas, económicas y religiosas?

Acá lo que creo que tenemos es un conflicto en la región de Medio Oriente que, en virtud del impacto que tiene y cómo se conoce a nivel mundial despierta y es manipulado por algunos sectores que dicen “usémoslo como una excusa para…”, una simplificación. Pero es un problema geopolítico.

Acá hay una cuestión central que es la cuestión de cómo penetran las potencias extranjeras en Medio Oriente y cómo interactúan con la región esas potencias regionales, esos representantes regionales, que también tienen aspiraciones al poder.

A veces uno escucha decir, “Estados Unidos actúa de tal o cual manera”, bueno, la verdad es que en Medio Oriente hay una relación simbiótica muy compleja entre las potencias medias, las comunidades subnacionales y esas grandes potencias globales. No hay una sujeción a lo que dice el extranjero, entran en una especie de sociedad. Rusia, Estados Unidos, entran en una especie de sociedad con actores locales como Irán y Arabia Saudita, por ejemplo, que a su vez se asocian a actores subnacionales, y cada uno busca cumplir sus intereses. No es simplemente un marco de demandas y obediencias. Hay confluencia y negociaciones de intereses.

En ese sentido, Irán era un país en el que, hasta que se fuera el Sha, atravesaba un proceso similar a lo que sucedió en Turquía, se había “convertido al modernismo”, y dejando atrás las reminiscencias arcaicas que tenían sus costumbres. ¿La llegada de los ayatolá transformó la sociedad de Irán? ¿Puede pasar eso en 3 décadas o queda subyacente ese país que fue previamente?

El problema de la revolución iraní, y el consenso que genera al interior de Irán la revolución iraní en este momento, aunque hoy Irán está en un momento totalmente distinto, en el que no se si la revolución, pero sí el Presidente, los líderes que representan la revolución, están muy vulnerables.

Hay que tener en cuenta que el Sha había implementado, junto a la occidentalización, un fuerte marco represivo. Irán llevaba más de 30 años sin un parlamento, con un sindicato único y sin una prensa libre. Trabajaban en el Estado iraní más de 50 mil extranjeros que tenían una serie de beneficios, como el acceso a ciertos mercados, centros educativos y deportivos; eso fue generando un abismo cada vez más grande entre el Gobierno y los sectores populares. Esto combinado con una marcada pobreza.

En ese marco, la revolución logra una suerte de consenso. No creo que el Irán del 79 sea igual a este. Irán está en un momento muy crítico desde lo económico. No solamente por las sanciones, sino también por la educación, un marco represivo que tuvieron que implementar después de la muerte de Mahsa Amini. Ebrahim Raisi, el presidente electo, fue elegido con una de las abstenciones más grandes de los últimos 20 o 25 años. Además, el hecho de que se haya cortado este contrato que existía entre los ayatolá y los sectores populares. Jomeiní, en el 79, elabora una suerte de contrato entre los ayatolá y los sectores populares. Él se quedaba con la Justicia y el cargo de líder supremo y le daba a los sectores populares la Presidencia y el Parlamento.

Ahora, al tener un presidente que básicamente ha emergido desde los sectores de la Justicia y designado por los ayatolá, lo que perciben los iraníes es que se ha roto este acuerdo del 79. Eso hace que sea muy difícil generar acuerdos en el Irán de hoy. No sé cómo van a hacer para salir de esto si no es a través de una paulatina liberalización. Entiendo también que deben tener miedo de lo que esa liberalización podría implicar, y ante un escenario como lo ocurrido con Masha Amini lo que hacen es aumentar la represión.

¿Hay algún punto de conexión entre el conflicto en Ucrania y el conflicto en Medio Oriente? ¿Esto podría escalar uniendo ambas conflagraciones?

Creo que el hecho de tener de un lado a Moscú, Beijing y Teherán, y del otro este concepto de “occidente” que se ha construido, esto podría generar algún efecto contagio. De todas maneras, creo que el conflicto de Ucrania está en una etapa final, mientras que lo que estamos viendo es que lamentablemente, el conflicto en Medio Oriente se está saliendo de cauce.

Vamos a ver qué puede hacer Biden en todo esto para evitar una nueva respuesta por parte de Israel, pero gran parte depende de la presión que Estados Unidos pueda ejercer sobre Israel para limitar su autonomía en materia de política exterior; pero me parece que estamos en instancias diferentes, no creo que confluyen ambos conflictos, aunque sí, a través de una generalización, podemos decir que de un lado tenemos a un sector de alianza y del otro lado a occidente. Pero esa generalización, como te decía, es peligrosa.

Cuando surgen los BRICS, incluso como una creación desde occidente, con una mirada desde un banco de inversión, analizando cuáles son los países con mayor capacidad de crecimiento y China era primus inter pares entre Brasil e India, en aquel contexto, eran países pacíficos, sin enfrentamientos bélicos. Primero Rusia, con su avanzada en Crimea y ahora directamente en territorio continental, y ahora Irán, que se sumó recientemente a los BRICS por propuesta de Brasil, le crean un problema ético a China. ¿Esto de alguna manera hiere a los BRICS?

Sí. Fijate cuando se debatió el ingreso a los BRICS en Argentina. Gran parte de los que estaban por no sumarse argumentaban que “estamos con el mundo libre”. Me parece que lo más importante es ver qué rol va a jugar China.

Irán y Estados Unidos están sosteniendo una postura de no regionalizar el conflicto. Le han dicho a Netanyahu que se focalice en Gaza, pero que no lleve el conflicto más allá de las fronteras de lo que es Israel y el Estado palestino. ¿Por qué Irán no tiene intenciones de regionalizar el conflicto? Bueno, en parte porque China auspició, en marzo de 2023, ese memorándum de entendimiento entre Riad y Teherán. Es la primera experiencia que ha tomado China en la región de Medio Oriente oficiando un acuerdo de este tipo.

Creo que la presión de China ha mantenido vivo este memorándum evitando que Arabia Saudita se involucre de lleno en el conflicto. Por ejemplo, este fin de semana leí a algunos analistas diciendo que Arabia Saudita en realidad está yendo a una alianza con Israel, porque le ayudó a tirar abajo algunos drones. No es así, la semana pasada Irán se reunió con Arabia Saudita, no sabemos qué se dijo, pero seguramente se conversó sobre este tema. No es factible hoy, teniendo en cuenta la opinión pública del mundo árabe, imaginar una alianza entre Arabia Saudita e Israel. Los acuerdos de Abraham están muertos y enterrados, por ahora por lo menos. Creo que acá la presión China es la que está sosteniendo una suerte de arquitectura de balance entre Riad y Teherán, y, por el otro lado, está conteniendo a Irán en su respuesta.

