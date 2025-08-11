Quién era Miguel Uribe Turbay, el precandidato a presidente asesinado en un acto político

Miguel Uribe Turbay, senador colombiano y precandidato presidencial para las elecciones de 2026, murió este lunes a los 39 años en un hospital de Bogotá. Su muerte ocurrió dos meses después de haber sido atacado a balazos durante un acto de campaña, el pasado 7 de junio, un hecho que aún sigue bajo investigación.

Nacido en 1986, Uribe Turbay pertenecía a una de las familias más influyentes de la política y los medios en Colombia. Era nieto de Julio César Turbay Ayala, presidente entre 1978 y 1982 por el Partido Liberal, y de Nydia Quintero de Balcázar, fundadora de la organización Solidaridad por Colombia.

Su madre, Diana Turbay, periodista de renombre, fue secuestrada en 1991 por el grupo Los Extraditables, liderado por el narcotraficante Pablo Escobar, y murió durante un fallido operativo de rescate de la policía. Su asesinato marcó una de las páginas más oscuras de la violencia política que azotó a Colombia entre finales de los años 80 y comienzos de los 90.

Uribe Turbay se formó como abogado en la Universidad de los Andes, donde también obtuvo una maestría en Políticas Públicas. Posteriormente cursó una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos). En 2016 contrajo matrimonio con María Claudia Tarazona y tuvieron un hijo, Alejandro, que hoy tiene cinco años.

La trayectoria política de Miguel Uribe Turbay

El legislador asesinado inició su carrera junto a otros hijos de figuras políticas asesinadas, entre ellos el actual alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hijo del líder liberal Luis Carlos Galán, y María José Pizarro, hija del candidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, ambos asesinados en actos de campaña en 1989 y 1990, respectivamente.

En 2011, con solo 25 años, fue elegido concejal de Bogotá por el Partido Liberal Colombiano, desde donde se destacó como fuerte opositor al entonces alcalde de la ciudad y actual presidente, Gustavo Petro.

A los 30 años, fue designado secretario de Gobierno por el alcalde Enrique Peñalosa, convirtiéndose en el funcionario más joven en ocupar ese cargo. Durante su gestión, el índice de homicidios en la capital descendió a 12,7 por cada 100.000 habitantes, la cifra más baja desde 1970.

En 2018 renunció para postularse a la alcaldía de Bogotá de manera independiente, con el respaldo de los partidos Liberal, Conservador, Colombia Justa Libres, MIRA y el Centro Democrático. Obtuvo el cuarto lugar en la elección ganada por Claudia López.

En las legislativas de 2022, encabezando la lista del Centro Democrático, se convirtió en el senador más votado del país. Ocupó su banca en el Congreso hasta el atentado que lo dejó gravemente herido, cuando se perfilaba como el principal favorito para la presidencia de 2026.

Que se sabe del atentado contra Miguel Uribe Turbay

El 7 de junio de 2025, Uribe Turbay recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda durante un acto político en el barrio Modelia de Bogotá. Según la Fiscalía, se trató de un atentado con motivación política. El propio senador había advertido en varias ocasiones que se encontraba en riesgo debido a sus posturas críticas frente al gobierno.

El presunto autor material es Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño”, un menor de 15 años detenido bajo estricta custodia. Además, hay otros cinco sospechosos arrestados, y las investigaciones apuntan a que integrantes de la extinta guerrilla FARC podrían ser los autores intelectuales.

