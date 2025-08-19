Tras la reunión de Donald Trump con Volodimir Zelenski, Macron acusó a Putin de "depredador"

Los presidentes ruso y ucraniano, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, parecen dispuestos a celebrar una cumbre de paz tras las conversaciones el lunes entre Donald Trump y varios líderes europeos que se centraron en la cuestión clave de las garantías de seguridad para Kiev.

Las esperanzas de un avance en las negociaciones para poner fin a la guerra de Ucrania aumentaron después de que Trump dijera que había hablado por teléfono con Putin, con quien se reunió en Alaska la semana pasada.

De confirmarse, sería la primera reunión entre Zelenski y Putin desde que Rusia invadió Ucrania hace casi tres años y medio.

Trump, que prometió terminar rápidamente con la guerra al regresar a la presidencia, anunció la próxima cumbre entre el líder ucraniano y ruso poco después de recibir a Zelenski y varios líderes europeos este lunes en la Casa Blanca.

Trump afirmó que Estados Unidos quedará "implicado" en la seguridad de Ucrania en el futuro

"Al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin e inicié los preparativos para una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski", escribió en su plataforma Truth Social.

El presidente estadounidense indicó que después de esa reunión celebrará un encuentro trilateral con ambos líderes.

Según el canciller alemán Friedrich Merz, invitado este lunes a la Casa Blanca, Putin aceptó entrevistarse con Zelenski "en las dos próximas semanas".

Qué dicen desde Rusia

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, afirmó el martes que cualquier acuerdo de paz en Ucrania deberá tomar en cuenta "los intereses de seguridad" de Moscú, al día siguiente de la reunión en Washington entre Volodimir Zelenski y Donald Trump.

"Si no se respetan los intereses de seguridad de Rusia, ni se respetan plenamente los derechos de los rusos y los rusohablantes que viven en Ucrania, no puede plantearse ningún acuerdo a largo plazo", declaró Lavrov en una entrevista con la televisión rusa.

El ministro se refirió también a la posibilidad de un encuentro próximamente entre Putin y Zelenski, pero matizó que dicha reunión deberá prepararse "minuciosamente".

La posición de Emmanuel Macron

En tanto, presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió el martes a sus aliados europeos que no confiaran en el presidente ruso, Vladimir Putin, a quien acusó de ser un "depredador", un "ogro ante nuestras puertas" y una "fuerza desestabilizadora".

Las declaraciones de Macron se producen tras la reunión en Washington entre el presidente estadounidense, Donald Trump, su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, y varios líderes europeos, en la que se habló de la posibilidad de un encuentro entre Putin y Zelenski.

"Putin rara vez ha cumplido sus compromisos", dijo Macron en una entrevista a la cadena LCI. "Ha sido constantemente una fuerza desestabilizadora. Ha tratado de redefinir las fronteras para aumentar su poder".

El dirigente francés consideró que Rusia "no va a volver a la paz y a un sistema democrático abierto de la noche a la mañana".

En desarrollo