Una agenda para abordar las crisis de deuda y desarrollo

Desde Nueva York

Tras la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo celebrada en junio, hemos llegado a un momento decisivo. Gobiernos, instituciones financieras internacionales y organizaciones de la sociedad civil, reconociendo la necesidad de abordar las crisis actuales de deuda y desarrollo, están listos para actuar de cara a la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en septiembre.

Informes recientes que coescribimos -Deuda Sana en un Planeta Sano, el Informe del Jubileo y el Informe del Grupo de Expertos del Secretario General de la ONU sobre la Deuda- junto con el trabajo de muchos otros expertos, han establecido de forma definitiva la gravedad y urgencia de estas crisis entrelazadas y sus consecuencias devastadoras. En 2024, los países en desarrollo pagaron a los acreedores externos 25.000 millones de dólares más de lo que recibieron en nuevos desembolsos. Eso significa que 3.400 millones de personas -más del 40% de la población mundial- viven en países que gastan más en pagos de intereses que en salud o educación. A medida que disminuyen los flujos de ayuda, se aceleran el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, y el crecimiento global se desacelera; las vulnerabilidades de deuda de los países en desarrollo solo aumentarán, al igual que las amenazas al bienestar de las personas, al planeta y a la estabilidad mundial.

No solo muchos reconocen la gravedad y urgencia del problema, sino que también coinciden en cómo llegamos hasta aquí. El sistema financiero global no está diseñado para satisfacer las necesidades de las personas ni del planeta. Debido a inequidades históricas y bajo poder de negociación, los países en desarrollo enfrentan constantemente altos costos de endeudamiento y una aplicación desigual de regulaciones prudenciales. Sin medidas para garantizar transparencia, rendición de cuentas y planificación estratégica de inversiones, las políticas de endeudamiento y préstamo han fracasado en movilizar inversiones productivas que impulsen un crecimiento sostenible. Además, los flujos de capital son altamente volátiles: el dinero fluye hacia los países en desarrollo durante los auges y se retira abruptamente tras las crisis. Mientras tanto, las leyes y políticas que rigen las reestructuraciones de deuda han fomentado durante mucho tiempo la dilación, no la resolución.

La situación solo ha empeorado en los últimos años. En respuesta a la COVID-19, los países que podían permitirse gastar grandes sumas para apoyar a sus ciudadanos lo hicieron, pero la falta de una red de seguridad global impidió que los países en desarrollo hicieran algo parecido. Aunque nuevas asignaciones de los Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional (el activo de reserva del FMI) ayudaron un poco, fueron insuficientes.

Además, los esfuerzos recientes para abordar el sobreendeudamiento, como el Marco Común del G20, han resultado drásticamente insuficientes. Las reestructuraciones siguen avanzando lentamente y permanecen opacas, con resultados determinados en gran medida por las diferencias de poder de negociación entre países y sus acreedores. Ahora, la reestructuración requiere coordinación entre un grupo más amplio de actores: el Club de París de acreedores soberanos, nuevos prestamistas bilaterales como China, y un número creciente de acreedores privados. Esto complica aún más los procesos de reestructuración. Incluso cuando llega el alivio, suele ser demasiado tarde y resulta insuficiente.

Dada la complejidad de la crisis, no existe una solución mágica. Pero tampoco carecemos de soluciones efectivas y prácticas. Para abordar las causas fundamentales, debemos acelerar los esfuerzos para reformar cómo el Banco Mundial y el FMI realizan sus análisis de sostenibilidad de la deuda. El enfoque actual no es inclusivo, no considera adecuadamente los riesgos climáticos y relacionados con la naturaleza, ni tiene en cuenta el uso de los fondos. Abordar estos y otros aspectos puede parecer técnico, pero tendría un impacto significativo. Durante demasiado tiempo, marcos defectuosos han impedido el tipo de endeudamiento productivo necesario para mejorar el capital humano, aumentar la inversión en infraestructura y fortalecer la resiliencia climática.

Al mismo tiempo, hay una sólida justificación para crear nuevas estructuras e instituciones, comenzando con un Club de Deudores. Ya que los prestamistas han coordinado sus acciones durante décadas, los deudores solo podrán competir si hacen lo mismo. Esta coordinación aumentaría su poder de negociación colectivo y garantizaría que se consideren sus intereses. También podría ofrecer una plataforma para el aprendizaje entre países del sur global, asistencia técnica y una mejor gestión de la deuda.

Intentos anteriores de coordinación entre deudores carecieron de determinación. Pero ahora hay un nuevo impulso. Necesitamos avanzar estableciendo objetivos estratégicos comunes, una estructura de gobernanza y financiamiento adecuado.

Para mejorar el proceso de reestructuración, también debemos cambiar los incentivos tanto para acreedores como para deudores. Una opción es incorporar al Marco Común suspensiones automáticas del servicio de la deuda para países que enfrentan cargas insostenibles. El FMI también podría usar su política de préstamos en situación de mora para garantizar que la financiación multilateral cumpla su propósito, en lugar de ser utilizada para pagar bonos en dificultades que necesitan ser reestructurados. No tiene sentido económico -ni es justo- que, después de un huracán devastador, los escasos fondos vayan a acreedores lejanos en lugar de a quienes necesitan urgentemente comida y refugio.

Reformar la legislación que regula las reestructuraciones para desalentar a los acreedores que se niegan a negociar debe ser una prioridad en la agenda común. Eso incluye cambiar la tasa de interés “compensatoria” previa al fallo judicial en el estado de Nueva York para deudas en mora, que se ha mantenido en el 9% desde 1981 (cuando la inflación era del 8,9%), así como introducir límites a las recuperaciones. No es un misterio por qué los acreedores no se apresuran actualmente a sentarse a negociar.

A lo largo de estas soluciones clave —reformar los análisis de sostenibilidad de la deuda, establecer un Club de Deudores y mejorar el tiempo y la profundidad de las reestructuraciones—, lo que importa tanto como la idea es la fuerza del compromiso con ella. En el año 2000, los esfuerzos de una poderosa coalición global ayudaron a proporcionar un alivio significativo a los países de bajos ingresos. Pero la realidad actual exige que adoptemos reformas mucho más amplias y profundas para resolver la crisis inmediata que afecta a los países de bajos ingresos —y también a muchos de ingresos medios—, prevenir futuras crisis y promover el crecimiento, la creación de empleo y la prosperidad. De cara a la AGNU en septiembre, debemos concentrarnos en avanzar en estas soluciones prácticas.

Martín Guzmán fue ministro de Economía de Argentina; es profesor en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia y miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales y de la Comisión del Jubileo en el Vaticano.

Mahmoud Mohieldin, enviado especial de la ONU para la Financiación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y copresidente del Grupo de Expertos sobre la Deuda, fue ministro de Inversión de Egipto (2004-2010), vicepresidente senior del Grupo del Banco Mundial y director ejecutivo del FMI.

Vera Songwe, investigadora principal no residente en la Institución Brookings, es fundadora y presidenta de la Facilidad de Liquidez y Sostenibilidad, y copresidenta de la Revisión de Expertos sobre Deuda, Naturaleza y Clima.

