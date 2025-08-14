Extitular del BCRA: “La deuda aumentó más de US$ 100.000 millones en la gestión de Milei”

Perfil Redacción NEA

El expresidente del Banco Central Miguel Pesce aseguró que “la deuda aumentó más de 100.000 millones de dólares en la gestión de Milei” y que la suba de tasas de interés “repercute mal” en la economía y “genera mucha incertidumbre”.

“Todo esto que estamos viviendo de tasas altísimas, de este tipo de cambio y demás, lo vamos a terminar pagando cuando las generaciones futuras tengan que pagar esa deuda, y la deuda ya aumentó más de 100.000 millones de dólares durante la gestión de Milei”, analizó en declaraciones a Splendid AM 990 difundidas por NA.

Para Pesce con “tasas mensuales de más del 4%, cuando la inflación al Gobierno le está dando 1,9%, hay algo que no está funcionando”.

Katopodis: "Si no frenamos a Milei, nos hace mierda a todos"

Análisis

“O el mercado está viendo que va a haber una aceleración inflacionaria o el Gobierno está llevando adelante una política que fuerza una recesión que ya se está viviendo en todos los sectores”, consideró el extitular del BCRA en el período 2019-2023.

“La gente cuando ve estos vaivenes y este desorden, lo que hace habitualmente es comprar dólares”, lo que “impacta también en la balanza cambiaria, porque no hay semejante cantidad de dólares para abastecer esa esa demanda”, explicó el exfuncionario.

Y luego prosiguió: “Si esto continúa así, en algún momento vamos a ver caída de las de las reservas”.

Además sostuvo que se están formando activos “por más de US$ 3.000 millones por mes”. “Eso impacta también en la balanza cambiaria, porque no hay semejante cantidad de dólares para abastecer esa demanda, así que, en algún momento, vamos a ver caída de las de las reservas”, insistió.

Adriana Costantini sobre el "momento muy triste" de la moda argentina: "No hay consumo, la gente no tiene dinero"

Deuda

“Se han conseguido US$ 12.000 millones del fondo, más 2.000 millones más que le prestaron recientemente, más 2.000 millones más que prestó el BID y el Banco Mundial”, recordó aunque luego advirtió sobre el riesgo de “utilizar esa deuda para para la demanda que hace la gente, para ahorro o para o para viajar al exterior”.

“La emisión monetaria no es el único problema que tiene la Argentina. Hay muchos otros problemas que el Gobierno no está encarando por su propia visión ideológica de la economía”, como “el problema de la infraestructura, la falta de dólares, la competitividad, entonces con controlar la cantidad de dinero no nos alcanza”, concluyó.