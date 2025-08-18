Licitación de emergencia: el Gobierno absorbió pesos y aprieta el torniquete para contener el dólar

Con la mira puesta en el control del tipo de cambio y la inflación en la previa de las elecciones legislativas, el gobierno de Javier Milei abrió una ventana de emergencia de deuda, colocó $3,8 billones y, de esta manera, absorbió el excedente que había quedado fuera durante la última licitación en moneda local.

La Secretaría de Finanzas anunció que en la subasta de este lunes adjudicó $3,788 billones habiendo recibido ofertas por un total de $3,799 billones. El instrumento elegido fue una Letra a tasa TAMAR que vence el próximo 28 de noviembre y a una tasa nominal anual (TNA) de 1%.

Caputo suspendió la compra de dólares para frenar la volatilidad pese a la advertencia del FMI

El Gobierno volvió a absorber pesos y aprieta el torniquete cambiario

"Esta licitación contribuye a completar el objetivo de absorción monetaria luego de la suba de encajes implementada por el Banco Central de la República Argentina", explicó Pablo Quirno, el secretario de Finanzas y mano derecha del ministro de Economía Luis Caputo.

En la última licitación de deuda en pesos, que tuvo lugar el jueves 14 de agosto, el Tesoro enfrentó vencimientos por casi $15 billones. A pesar de ofrecer una tasa de interés que duplicó al nivel de inflación esperada, solo pudo renovar el 61% y quedaron afuera unos $5,7 billones.

"Ningún peso va a la calle", declaró Federico Furiase, director del Central y hombre fuerte del equipo económico. Esa es la premisa que impulsa hoy la política económica del oficialismo. Con el objetivo de aspirar el excedente de la semana previa y evitar que presione dólar en las semanas previas a los comicios legislativos, Caputo anunció la apertura de la instancia irregular y de urgencia que se celebró este lunes.

Según especialistas financieros consultados por Perfil, de los $5,7 billones que sobraban, unos $2 billones se destinaron a recomponer encajes. Vale recordar que el BCRA elevó a 50% la cantidad de dinero que los bancos tienen que mantener inmovilizado. Los $3,7 billones restantes fueron absorbidos mediante la letra TAMAR.

"Frente a los $15 billones que vencían, la semana pasada se logró renovar el 61% ($9,15 billones), hoy $3,79 billones más (obligados por la suba de encajes). Total $12,94 billones. Motivada por la baja renovación de la licitación del miércoles pasado y el aumento de encaje posterior establecido por el BCRA que podrá ser suscripto con estos títulos", opinó el analista financiero, Christian Buteler.

Por su parte, el economista Federico García Martínez explicó que con los nuevos títulos, "los bancos podrán integrar encajes por lo que es lógico el rendimiento, comparado con los spreads de 6% y 7,5% convalidados la semana pasada".

El BCRA profundizó el apretón monetario

A fin de profundizar el apretón monetario preelectoral, el Banco Central dispuso que el efectivo mínimo bancario, mejor conocido como encaje, se controle de forma diaria en lugar de por promedios mensuales, eliminando la posibilidad de compensar faltantes con excedentes de otras jornadas. En simultáneo, la autoridad monetaria estableció multas más severas para las entidades que incumplan los encajes o excedan los límites en dólares.

Asimismo, el Central aumentó 5 puntos porcentuales la exigencia de encajes para depósitos a la vista, plazos con cancelación anticipada y fondos money market hasta fines de noviembre, con la opción de integrar parte de esa exigencia con bonos en pesos emitidos por el Tesoro.

Un informe de Estudios Económicos del Banco Provincia calculó que hasta las elecciones nacionales de octubre vencen unos $24 billones, monto que equivale al 2,8% del Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina. Si el período de análisis se extiende hasta diciembre, la cifra escala a $48,5 billones (5,6% del PBI).