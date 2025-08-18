EE.UU. despliega fuerza anfibia hacia América Latina contra narcos

El Departamento de Defensa de Estados Unidos está enviando a más de 4.000 marinos e infantes de Marina a los mares que rodean América Latina, según informó un funcionario. La medida busca mostrar fuerza después de que el presidente Donald Trump advirtiera que está dispuesto a utilizar acciones militares contra los cárteles de la droga.

El funcionario, que pidió no ser identificado al discutir detalles que aún no se han hecho públicos, dijo que la fuerza expedicionaria se dirigía al área de operaciones del Comando Sur de EE.UU., pero evitó identificar el destino exacto. El despliegue involucra al Grupo Anfibio Listo Iwo Jima y a la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines, que incluyen tres buques anfibios.

Suscríbrase acá al boletín CincoCosas y conozca nuestro canal de WhatsApp

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El grupo listo y la unidad expedicionaria funcionan de manera conjunta como una fuerza de respuesta a crisis, lo que les permite desplazarse combatientes entre diferentes comandos según sea necesario.

CNN fue el primer medio en reportar la decisión. La Marina había anunciado previamente la partida de la unidad desde Norfolk, Virginia, para “un despliegue programado regularmente”. El área de aplicación del Comando Sur de EE.UU. abarca Centro y Sudamérica y las aguas circundantes, así como el Caribe.

Quién es Rodrigo Paz Pereira, sorpresivo ganador de la primera vuelta en Bolivia

No hubo información inmediata sobre lo que harán las tropas, pero el New York Times informó anteriormente que Trump había ordenado al Departamento de Defensa preparar opciones para emprender acciones militares contra los cárteles de la droga en América Latina. México ha descartado permitir el despliegue de fuerzas estadounidenses en su territorio.

En los próximos meses, el Comando Sur de EE.UU. contará con recursos adicionales para apoyar las operaciones antinarcóticos de la administración, señaló el funcionario.

El movimiento de las fuerzas hacia la región no significa que no puedan reubicarse en otro lugar como se planeó originalmente, posiblemente para participar en ejercicios, añadió el funcionario.

Típicamente, las fuerzas navales que parten de la Costa Este se dirigen a Europa, ya que EE.UU. históricamente no ha destinado recursos militares significativos al hemisferio occidental, explicó. Pero el presidente ha intensificado las operaciones militares en la región, incluyendo el envío de destructores lanzamisiles guiados para apoyar operaciones fronterizas.

ML