Garantía de seguridad similar a la OTAN, pero sin ingresar al bloque

Estados Unidos propuso el sábado a Ucrania una garantía de seguridad similar a la del artículo 5 de la OTAN, pero sin una adhesión formal a la Alianza Atlántica, según informó la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y fuentes diplomáticas.

De esta manera, el presidente estadounidense Donald Trump acepta otra de las exigencias del ruso Vladimir Putin, que le transmitió en la cumbre del viernes en Alaska.

La propuesta se planteó durante una llamada telefónica que Trump mantuvo el sábado con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y con dirigentes europeos.

“Como una de las garantías de seguridad para Ucrania, la parte estadounidense propuso una garantía de tipo artículo 5, fuera de la OTAN, con el acuerdo a priori de Putin”, declaró a la AFP una fuente diplomática bajo condición de anonimato.

El artículo 5 del Tratado de la Alianza Atlántica establece el principio de defensa mutua: si un país miembro es atacado, todos los demás acuden en su ayuda. Kiev pide “garantías de seguridad” sólidas que disuadan a Rusia de atacarla nuevamente.

Ucrania aspira desde hace tiempo a entrar en la OTAN, pero Rusia esgrime ese motivo como una de las razones de la guerra en Ucrania, y Trump descartó repetidamente la idea.

En su lugar, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, impulsa una propuesta que situaría a Ucrania bajo el paraguas defensivo de la OTAN incluso sin ser miembro.

“Nadie sabe en detalle cómo funcionaría ni por qué Putin lo aceptaría si está categóricamente en contra de la OTAN y evidentemente en contra de cualquier garantía efectiva de la soberanía de Ucrania”, señaló otra fuente diplomática.

De acuerdo a la misma fuente, esta cuestión podría ser abordada durante el encuentro previsto el lunes en Washington entre Trump y Zelenski.

Reino Unido y Francia han dicho que están dispuestos a enviar tropas a Ucrania para ayudar a mantener una eventual tregua. Sin embargo, Meloni, que ha descartado el envío de tropas italianas, presentó su propuesta como un compromiso menos arriesgado y menos costoso.