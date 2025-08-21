¿Quién gana realmente en el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea?

Las “tarifas recíprocas” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han trastocado el sistema de comercio global. Los “acuerdos” vagos y no vinculantes que ha anunciado son una cortina de humo. Cada uno ha sido impuesto unilateralmente, aprovechando el poder económico y geopolítico de Estados Unidos para obtener concesiones de sus socios comerciales. Por ello, las tasas arancelarias varían según el país (a veces reflejando motivos políticos) y el sector (acero, automóviles y sus componentes, y semiconductores).

La tasa arancelaria promedio de Estados Unidos se sitúa ahora en el 18.6%, la más alta desde el arancel Smoot-Hawley que paralizó la economía global y contribuyó a la Gran Depresión. Han desaparecido los principios de trato nacional (tratar a productores nacionales y extranjeros por igual) y de nación más favorecida (tratar a los socios comerciales equitativamente), que fueron los pilares del orden de posguerra que fomentó el comercio, los flujos de inversión transfronteriza y el desarrollo económico en todo el mundo.

También se ha perdido la credibilidad de Estados Unidos. No se puede confiar en Trump. Puede cambiar las tasas arancelarias en cualquier momento y por cualquier motivo. Sus acuerdos de palabra no son legalmente vinculantes ni pueden ser supervisados o aplicados. Además, podrían no resistir desafíos legales. Trump afirma que él, y no el Congreso, tiene la autoridad para establecer aranceles en respuesta a una “emergencia nacional”. Sin embargo, dado que no existe tal emergencia, la Corte Suprema de Estados Unidos debería considerar los aranceles inconstitucionales cuando finalmente se pronuncie al respecto. Sin embargo, no está claro si lo hará.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Entender la jugada final de Rusia

El reciente acuerdo comercial de Estados Unidos con la Unión Europea, “negociado” en una reunión perentoria entre Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó uno de los objetivos aparentes de Trump: lograr la reindustrialización de Estados Unidos mediante el proteccionismo para los productores nacionales y compromisos de los socios comerciales para invertir en el país. Por ello, los aranceles se limitan al comercio de bienes. Mientras que Estados Unidos ha mantenido un déficit comercial en mercancías con la UE ($183 mil millones en 2023), su comercio de servicios con el bloque ha registrado consistentemente un superávit ($127 mil millones en 2023).

La UE también es una fuente importante de inversión, producción y empleo en Estados Unidos. Antes del acuerdo de palabra, las empresas de la UE ya habían invertido más de $2.4 billones en la economía estadounidense, y las inversiones transfronterizas entre Estados Unidos y la UE alcanzaron casi $5 billones en 2023. Muchas inversiones empresariales de la UE en Estados Unidos están en los mismos sectores que las exportaciones de la UE al país: biotecnología (farmacéuticos), automóviles, aeroespacial y productos químicos. En 2023, las empresas europeas emplearon a más de 3.4 millones de trabajadores estadounidenses.

Pero ahora, la mayoría de las importaciones de bienes europeos enfrentarán un arancel del 15%. Algunos artículos estratégicos están exentos, y el arancel para el acero y el aluminio será del 50% (una política que contradice el objetivo de reindustrialización de Trump, ya que aumenta los costos de manufactura y construcción en Estados Unidos). Mientras que los europeos ven la tasa del 15% como un límite máximo, Trump la considera una base mínima.

El hambre en Gaza y nuestra vergüenza global

Tampoco son los aranceles recíprocos: la UE acordó eliminar sus aranceles bajos restantes sobre la mayoría de los bienes industriales estadounidenses, mientras “mejora” el acceso al mercado para algunos productos agrícolas y pesqueros de Estados Unidos. Mientras tanto, la UE mantendrá sus bajos aranceles sobre las importaciones de otros socios comerciales, en línea con sus compromisos de nación más favorecida. Como parte del acuerdo, la UE también se comprometió a comprar $750 mil millones en energía estadounidense para 2028 y a movilizar $600 mil millones en inversiones empresariales en Estados Unidos para 2029.

El compromiso de inversión no es ejecutable, ya que esas decisiones dependen en última instancia de las empresas europeas. Aun así, el objetivo de $600 mil millones es alcanzable, considerando que las empresas de la UE invirtieron aproximadamente $605 mil millones en Estados Unidos en los últimos tres años. Sin embargo, el compromiso energético es ilusorio. Las empresas estadounidenses tendrían dificultades para suministrar $250 mil millones en exportaciones de energía a la UE cada año, dado que sus exportaciones energéticas globales totalizaron solo $165 mil millones en 2024. En cualquier caso, perseguir el objetivo de $250 mil millones alteraría la dinámica del mercado energético a nivel global.

En última instancia, el acuerdo energético está destinado a fracasar, como lo hizo el acuerdo energético entre Estados Unidos y China de 2019-21. A largo plazo, las políticas anti-renovables de Trump debilitarán a los productores estadounidenses en esos sectores, cediendo el futuro a China y otros países de Asia-Pacífico, que ya representan el 90% de la capacidad mundial de fabricación de baterías para vehículos eléctricos y celdas de combustible, y casi todos los paneles solares.

El objetivo oculto de los aranceles de Trump a Brasil

Entonces, ¿quién “gana” en el acuerdo entre Estados Unidos y la UE? Muchos ven a la UE como la clara perdedora, ya que Estados Unidos logró utilizar su poder hegemónico para obtener términos favorables. Sin embargo, este poder depende de la fortaleza de la economía estadounidense, que las políticas de Trump —déficits insostenibles, recortes a la investigación científica, ataques a la independencia del banco central, restricciones a la inmigración, subsidios a la industria de combustibles fósiles— están socavando rápidamente. Además, a corto plazo, los aranceles elevarán los precios para los consumidores estadounidenses y aumentarán los costos para los productores estadounidenses (incluidos los inversores extranjeros en el país), frenando la economía. La disrupción resultante en el comercio global también elevará los precios y ralentizará el crecimiento en la UE, pero en menor medida.

La UE enfrentó una elección. Podía emprender una costosa guerra comercial o aceptar “el mejor acuerdo que pudiéramos obtener en circunstancias muy difíciles”, circunstancias que incluían una amenaza implícita de Estados Unidos de retirar su apoyo a la OTAN. La UE puede contrarrestar los efectos negativos de los aranceles diversificando sus socios comerciales y negociando nuevos acuerdos comerciales con ellos. Los aranceles estadounidenses ya están fomentando relaciones comerciales más estrechas con países desarrollados afines como Australia, Canadá, Japón y Corea del Sur. También podrían impulsar las negociaciones comerciales entre la UE y el bloque del Mercosur en América Latina, así como con las economías “conectoras” de la ASEAN, que son críticas para las cadenas de suministro globales. Finalmente, al sabotear la cooperación transatlántica respecto a China, Trump ha dado a la UE una oportunidad para establecer sus propios acuerdos comerciales y de inversión con la segunda economía más grande del mundo.

La UE siempre se ha fortalecido a través de las crisis. El necesario acuerdo comercial de segunda mejor opción con Estados Unidos no debería socavar su objetivo principal: lograr una “autonomía estratégica abierta” con una base industrial de defensa integrada, un perfil comercial diferenciado que refleje su compromiso con el multilateralismo, y políticas para promover una competitividad sostenible e innovación, especialmente en industrias de alta tecnología donde la UE está rezagada respecto a Estados Unidos y China. Si Europa tiene éxito, emergerá como un líder pro-democracia y pro-mercado en un mundo multipolar.

(*) Laura Tyson, ex presidenta del Consejo de Asesores Económicos del presidente durante la administración Clinton, es profesora en la Escuela de Negocios Haas de la Universidad de California, Berkeley, y miembro del Consejo de Asesores del Grupo Angeleno.

(**) George Papaconstantinou, ex ministro de finanzas de Grecia que negoció el primer rescate del país, es profesor de economía política internacional en el Instituto Universitario Europeo y coautor (con Jean Pisani-Ferry) de *New World New Rules: Global Cooperation in a World of Geopolitical Rivalries* (Columbia University Press, 2025).

Project Syndicate