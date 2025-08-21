Mentiras, malditas mentiras y las estadísticas de Donald Trump

Las estadísticas pueden parecer monótonas, pero son indispensables. Sin ellas, los responsables de formular políticas –y aquellos encargados de implementar sus decisiones– no podrían desempeñar sus funciones. Los datos confiables constituyen la base de una gobernanza sólida, desempeñando un papel central en la configuración de las políticas monetaria y fiscal, así como en el apoyo y la previsión de la demanda de infraestructura, commodities, escuelas, hospitales y agua.

De manera similar, las empresas privadas dependen de información sobre el crecimiento poblacional, las tendencias salariales y otros indicadores clave para orientar las decisiones de inversión y las estrategias de producción. Cuanto más confiables son los datos, mayor es su valor.

Sin embargo, cuando la fiabilidad de las cifras oficiales está en duda, la incertidumbre crece, lo que lleva a una toma de decisiones deficiente. Un censo, por ejemplo, solo es útil en la medida en que las personas confían en que proporciona una imagen precisa de las tendencias poblacionales. Por esta razón, las estadísticas esenciales deben considerarse bienes públicos: su valor aumenta cuando son creíbles, accesibles y ampliamente compartidas.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) es una de las fuentes más vitales de estadísticas económicas confiables en los Estados Unidos, guiando a los responsables de políticas, empresas e inversores por igual. Cada mes, la BLS publica datos sobre empleo, desempleo, precios al consumidor y salarios, no solo a nivel nacional, sino también por estado, región y municipio. La precisión de estos números ha mejorado constantemente con el tiempo, convirtiéndolos en puntos de referencia confiables para empresas y gobiernos en todo el mundo. Como señaló recientemente The Economist, “billones de dólares en activos globales se revalúan en cuestión de momentos tras la publicación de un informe de la BLS”.

Esa reputación, ganada con esfuerzo, fue gravemente –y tal vez irreparablemente– dañada cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, despidió abruptamente a la comisionada de la BLS, Erika McEntarfer, pocas horas después de la publicación del informe de julio de la oficina, que reveló una fuerte desaceleración en el crecimiento del empleo y revisó a la baja las ganancias de empleos anteriores. Trump afirmó que las cifras eran “falsas” y “manipuladas” para hacer que él y el Partido Republicano quedaran mal.

Estas acusaciones, por supuesto, carecían completamente de fundamento. En realidad, los comisionados de la BLS no ven los números finales hasta poco antes de su publicación pública. Además, la agencia ha refinado sus métodos de contabilidad para abordar problemas como el subregistro y los errores en los informes.

Incluso destacados economistas republicanos han criticado las acciones de Trump. Steve Hanke, quien fue asesor del expresidente Ronald Reagan, desestimó las afirmaciones de Trump sobre interferencia política en las estadísticas de la BLS. “Quien esté en la cima es prácticamente irrelevante”, dijo al Financial Times. “La burocracia y la plantilla dictan lo que sucede. La idea de que se pueden manipular descaradamente los datos es, francamente, una tontería”.

Al socavar la BLS, Trump ha situado a los Estados Unidos en la compañía de gobiernos autoritarios que manipulan o esconden regularmente cifras desfavorables. Notoriamente, los datos de la Unión Soviética eran ampliamente considerados dudosos, incluso por los propios funcionarios soviéticos. En las últimas dos décadas, el presidente ruso Vladimir Putin ha comprometido la fiabilidad de las estadísticas económicas de Rusia, haciéndose eco de las prácticas de la era soviética.

Del mismo modo, a pesar de los considerables esfuerzos de China desde la apertura de su economía para mejorar la credibilidad de los datos oficiales, sigue siendo difícil imaginar a cualquier estadístico desafiando abiertamente las demandas del presidente Xi Jinping. Esto quedó evidente en agosto de 2023, cuando las autoridades chinas detuvieron temporalmente la publicación de las cifras de desempleo juvenil después de que la medida ampliamente utilizada alcanzara un máximo histórico.

En otros lugares, particularmente en los países en desarrollo, las limitaciones presupuestarias y los grandes sectores informales han restringido a menudo la fiabilidad de las estadísticas gubernamentales. Los datos más confiables tienden a provenir de economías desarrolladas como los Estados Unidos, donde tecnócratas no partidistas generan estimaciones de alta calidad que apoyan una formulación de políticas efectiva, decisiones empresariales e investigación.

La decisión de Trump de reemplazar a McEntarfer con un ultraloyalista, E.J. Antoni, representa una seria amenaza para la capacidad de la BLS de cumplir con su misión. No es sorprendente que muchos hayan cuestionado las calificaciones y la imparcialidad de Antoni. Como observó Jessica Riedl del conservador Manhattan Institute, “ningún economista creíble aceptaría un trabajo en el que te despidan por publicar datos precisos”.

Incluso si Antoni estuviera calificado (lo cual no está), persistirían serias dudas sobre si las estimaciones de la BLS podrían ser confiables. La pérdida de confianza en los datos de la agencia solo profundizará la incertidumbre que enfrentan los tomadores de decisiones públicos y privados. Peor aún, es probable que estas dudas se extiendan más allá de las estadísticas laborales, especialmente cuando las cifras, como las tasas de inflación, entren en conflicto con la agenda política de Trump. Las consecuencias para la economía estadounidense y global, sin mencionar para la gobernanza democrática, podrían ser catastróficas.

(*) Anne O. Krueger, ex economista jefe del Banco Mundial y ex primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, es Profesora Senior de Investigación en Economía Internacional en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins y Senior Fellow en el Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Stanford.

