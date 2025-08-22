En medio de un clima de tensión bélica que podría estar viendo luz al final del túnel, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, exigió ciertas “condiciones” para poder llevar a cabo un encuentro con Vladimir Putin, que está pautado para las próximas semanas. El mandatario señaló que es necesario que las potencias occidentales “den garantías claras” de seguridad para su nación.

"Queremos entender cómo queda la arquitectura de las garantías de seguridad, en un plazo razonable de entre siete y diez días", manifestó en declaraciones a la prensa. Según pudo recopilar AFP, una vez que esas garantías se sostengan, "deberían tener una reunión bilateral (con Putin) en una semana o dos", hecho que viene intentando generar el presidente estadounidense Donald Trump. Este último podría participar del encuentro en caso de concretarse.

Para Zelenski, es necesario que haya garantías antes de reunirse con Putin.

Sobre el lugar del encuentro, Zelenski aventuró como dos opciones: Suiza y Austria. Ambas son naciones que se caracterizan por mantener una posición de neutralidad. Otra vía podría ser Turquía, miembro de la OTAN y sede de las últimas conversaciones directas entre delegaciones de Rusia y Ucrania, que no lograron acordar un alto el fuego.

Además, el jefe de Estado ucraniano descargó que ciertos aliados de Moscú, como China, puedan ser garantes de la seguridad de su país: “No necesitamos de territorios que no ayudan a nuestra nación”, sostuvo.

El presidente de China, Xi Jinping

Por su parte, desde Suiza anticiparon que garantizarán inmunidad al presidente de Rusia, sobre quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por la presunta deportación de niños ucranianos a territorio ruso.

En cuanto a Putin, éste parece dispuesto a hablar cara a cara con su homólogo ucraniano. De todas maneras, y durante su discurso diario del jueves, Zelenski acusó a Rusia de eludir la "necesidad" de celebrar una reunión entre los líderes de ambos países. "Las señales actuales de Rusia son, sinceramente, indecentes. Están tratando de eludir la necesidad de reunirse. No quieren poner fin a esta guerra", afirmó.

Tensión diplomática

En los últimos días, el presidente estadounidense Donald Trump mantuvo encuentros separados con los principales líderes involucrados en el conflicto en Ucrania: primero con Putin en Alaska el viernes pasado, y luego con Zelenski y varios jefes de Estado europeos en la Casa Blanca, el lunes.

A pesar de la intensa actividad diplomática, alcanzar un acuerdo sobre garantías de seguridad para Ucrania se presenta como un desafío complejo. Entre las opciones que se discuten figuran garantías similares al artículo 5 del tratado constitutivo de la OTAN, que establece defensa conjunta en caso de ataque, así como el despliegue de contingentes militares en suelo ucraniano y asistencia en formación aérea y naval.

Trump buscará ser parte de la reunión entre Putin y Zelenski.

Ucrania insiste en la necesidad de estas garantías, temerosa de que, aun encontrando una salida al conflicto actual, Rusia pueda intentar una nueva invasión en el futuro. Por su parte, el Kremlin sostiene que es inconcebible incluir a Ucrania en la OTAN y exige que se tengan en cuenta sus propias condiciones de seguridad. El canciller ruso, Serguéi Lavrov, reiteró este jueves que la presencia de tropas europeas en Ucrania sería “absolutamente inaceptable”.

Desde Estados Unidos, el vicepresidente JD Vance ejerció presión sobre Europa, advirtiendo que los países del continente deberán asumir “la mayor parte de la carga” en la seguridad de Ucrania. “Es su continente. Es su seguridad, y el presidente ha sido muy claro: tendrán que dar un paso al frente”, afirmó.

