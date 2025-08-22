Donald Trump dijo que "probablemente no hará nada" si la cumbre entre Putin y Zelenski no se concreta

En la antesala al fin de semana, Donald Trump declaró que si no se concreta una cumbre entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, probablemente tomará ninguna acción significativa. El presidente de Estados Unidos, que lidera la negociación entre las partes para un eventual cese al fuego, deslizó que tomará una "decisión importante" sobre los esfuerzos de paz en Ucrania "dentro de dos semanas", mientras que condenó el ataque ruso a una empresa norteamericana.

"No estoy contento con eso, y no estoy contento con nada relacionado con esa guerra", respondió Donald Trump ante la prensa este viernes 22 de agosto. Desde la Casa Blanca, el mandatario estadounidense se refirió al bombardeo ruso del jueves que destruyó prácticamente un complejo industrial de propiedad estadounidense en la ciudad de Mukachevo, en el oeste de Ucrania.

Trump, que mantiene un delicado equilibrio con Putin, evitó indagar en la cuestión del ataque. En cambio, se enfocó en la eventual reunión entre los presidentes ruso y ucraniano en el marco de una fuerte expectativa luego de los encuentros en Alaska y en Washington (respectivamente) que incluyeron a líderes de las potencias de la Unión Europea.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska-

La ONU declaró oficialmente la hambruna en Gaza, pese a la negativa de Israel

Qué dijo Trump sobre la cumbre entre Zelenski y Putin

En esa línea, Trump señaló que tiene la intención de ver si Putin y Zelenski se reunirán efectivamente, antes de tomar cualquier decisión al respecto, incluidas nuevas sanciones contra Moscú. "Creo que sabré la actitud de Rusia y, sinceramente, de Ucrania. Toma dos para esto", dijo Trump, y agregó: "Entonces voy a tomar una decisión sobre lo que hacemos, y va a ser una decisión muy importante", refiriéndose a la posibilidad de imponer sanciones masivas a Rusia, aplicar tarifas comerciales o incluso "no hacer nada".

"Eso se reduce a sanciones masivas, aranceles masivos o ambas cosas. ¿O no hacemos nada y decimos que es su lucha?", puntualizó el líder del movimiento Estados Unidos Primero (America First), que en su mayoría defiende una política aislacionista en materia de política exterior.

Trump quiere el Nobel, Putin gana tiempo y la OTAN se "reformula": las claves para entender la cumbre por Ucrania

Trump, quien se mostró junto a Putin en su reciente cumbre en Alaska dejando una imagen de alto impacto global, también destacó que organizar una cumbre entre Putin y Zelenski es una tarea complicada. "Es como el aceite y el vinagre, no se llevan demasiado bien, por razones obvias", comentó el mandatario.

El presidente estadounidense agregó que, aunque inicialmente había discutido la posibilidad de organizar una cumbre, si no se concreta, no siente que su intervención sea necesaria. "Preferiría no estar allí. Preferiría que ellos se reunieran y vieran cómo pueden hacerlo", dijo.

Trump y Zelenski el lunes en la Casa Blanca

Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, informó a NBC News que actualmente no hay planes para una reunión entre Putin y Zelenski, aunque el presidente ruso estaría dispuesto a hacerlo una vez que se prepare una agenda. Después de la reunión con Trump, el Kremlin sugirió Moscú como la sede del encuentro, algo que fue categóricamente rechazado por Kiev.

Trump, quien se reunió con Putin en Alaska el 15 de agosto y con Zelenski y líderes europeos el 18 de agosto en Washington, también comentó sobre las conversaciones telefónicas que tuvo con Putin. Durante una de ellas, según el asesor del Kremlin Yury Ushakov, los dos presidentes coincidieron en la importancia de mantener los diálogos directos entre Moscú y Kiev y discutieron la posibilidad de elevar el nivel de las delegaciones en dichas negociaciones.

CD / Gi