Este viernes la ONU declaró oficialmente la hambruna en Gaza, después de que sus expertos advirtieran que 500.000 personas se encuentran en una situación “catastrófica”.

Tras meses de advertencias sobre una crisis alimentaria en el territorio devastado por la guerra, la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), organismo de la ONU con sede en Roma, confirmó que una hambruna está en curso en Gaza y que debería extenderse a las gobernaciones de las ciudades de Deir al Balah y Khan Younis. desde hoy hasta fines de septiembre.

Tras la declaración oficial, el secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó en su cuenta en la red social X: “Justo cuando parece que ya no quedan palabras para describir el infierno que se vive en Gaza, se ha añadido una nueva hambruna”, escribió.

El secretario general de la ONU, António Gutierres, anuncia la hambruna en Gaza

“Esto no es un misterio: es un desastre provocado por el hombre, una crítica moral y un fracaso de la humanidad misma. La hambruna no se trata solo de comida; es el colapso deliberado de los sistemas necesarios para la supervivencia humana. La gente se muere de hambre. Los niños mueren. Y quienes tienen el deber de actuar no lo hacen”, afirmó Guterres..

También apuntó hacia el accionar de Israel: “Como potencia ocupante, Israel tiene obligaciones inequívocas en virtud del derecho internacional, incluido el deber de garantizar el suministro de alimentos y medicamentos a la población. No podemos permitir que esta situación continúe impunemente“.

El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que "como potencia ocupante, Israel tiene obligaciones inequívocas"

Y concluyó: “Basta de excusas. El momento de actuar no es mañana, es ahora. Necesitamos un alto el fuego inmediato, la liberación inmediata de todos los rehenes y un acceso humanitario pleno y sin restricciones".

Por su parte, el director de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, dijo que la hambruna en Gaza “podría haberse evitado” sin “la obstrucción sistemática de Israel”.

“Esta es una hambruna que podríamos haber evitado si nos lo hubieran permitido. Pero los alimentos se acumulan en las fronteras debido a la obstrucción sistemática de Israel”, declaró Fletcher en una rueda de prensa en Ginebra, y añadió que “esta hambruna nos atormentará a todos”.

La ONU declaró oficialmente la hambruna ene Gaza

En tanto, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó que “es un crimen de guerra utilizar el hambre con fines militares”, minutos después de que Naciones Unidas declarara oficialmente la hambruna en Gaza.

Cómo reaccionó Israel frente a la declaración de hambruna en Gaza

“No hay hambruna en Gaza”, afirmó Israel, en un rechazo categórico a un informe internacional que llega a la conclusión contraria, y aseguró que dicho estudio es parcial y basado “en las mentiras de Hamas”.

“El IPC (Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria) El IPC acaba de publicar un informe adaptado a la falsa campaña de Hamás”, escribió el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí en un comunicado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel niega la hamburna en Gaza

“Ellos tergiversaron sus propias reglas, bajaron los umbrales de hambruna e ignoraron los criterios de tasa de mortalidad, todo para manchar a Israel con mentiras.”, acusó Israel, y añadió: “todo se basa en las mentiras de Hamás blanqueadas por organizaciones con intereses particulares”.

En otro posteo realizado en la red social X, el ministerio israelí indicó que “en otros países, el IPC declara hambruna cuando el nivel de desnutrición es del 30%. El IPC respaldado por la ONU redujo el listón al 15% y está basado en datos poco fiables. No encontraron hambruna, así que forjaron una”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí afirma que la ONU "forjó la hambruna en Gaza"

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió: “las puertas del infierno se abrirán sobre las cabezas de los asesinos y violadores de Hamás en Gaza, hasta que acepten las condiciones de Israel para poner fin a la guerra”.

El ministro de Defenda israelí, Israel Katz

Katz agregó que, de no cumplirse estas condiciones, “Gaza, la capital de Hamás, se convertirá en Rafah y Beit Hanoun”, en referencia a dos ciudades del enclave que fueron en gran parte destruidas durante operaciones militares israelíes previas.

Israel Katz aseguró que "las puertas del infierno se abrirán sobre las cabezas de Hamás"

El anuncio se produjo en el marco de una fuerte escalada militar en Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este jueves que dio instrucciones para el inicio inmediato de negociaciones con el objetivo de liberar a todos los rehenes y "poner fin a la guerra en términos aceptables para Israel".

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

El primer ministro subrayó la relación entre ambos objetivos: “Estas dos cosas, derrotar a Hamás y liberar a todos nuestros rehenes, van de la mano”.

