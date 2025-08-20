Este miércoles, la oficina del titular del Ministerio de Defensa de Israel, Israel Katz, confirmó la aprobación del plan militar para tomar la ciudad de Gaza, el cual implica la movilización de alrededor de 60 mil soldados de reserva que llevarán adelante la operación.

"Ha aprobado el plan de ataque del ejército israelí en Ciudad de Gaza", confirmó el vocero de la cartera de Defensa de Israel en diálogo con AFP y añadió: "(Avaló) la emisión de órdenes de movilización de los reservistas necesarios para llevar a cabo la misión".

El vocero del Ministerio de Defensa israelí también indicó que Katz autorizó la movilización de unos 60 mil hombres junto a "los preparativos humanitarios para la evacuación" de la población de Gaza, la cual se estima que ronda el millón de personas, aunque muchas se desplazaron a otros lugares de la Franja de Gaza como consecuencia de la guerra.

En principio, según detalló el periódico israelí Maariv, los 60.000 reservistas convocados recibirán este miércoles una orden para presentarse durante las próximas dos semanas, mientras que otros 70.000 que se encuentran en servicio deberán extenderlo durante 30 o 40 días más.

Israel indicó a comienzos de agosto que se estaba preparando para tomar el control de Gaza, la ciudad más importante el territorio palestino afectado por el conflicto, junto a los campos de refugiados vecinos para así declarar la derrota del grupo terrorista Hamas y liberar a los rehenes que aún permanecen secuestrados desde octubre de 2023.

A fines de la semana pasada, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció la adopción del plan para la nueva fase de operaciones en la Franja de Gaza, aprobado por su gabinete de seguridad, en el marco de las represalias y la liberación de rehenes tras el ataque del movimiento islamista palestino el 7 de octubre de 2023.

Hamas, por su parte, aceptó avanzar hacia un alto el fuego en Gaza tras dar una respuesta positiva a la propuesta presentada por Egipto y Qatar. No obstante, Israel no se ha pronunciado al respecto de la propuesta que contempla una tregua de 60 días con redespliegue de tropas, un intercambio de prisioneros en dos etapas y la entrada inmediata de ayuda humanitaria.

Si bien no trascendió información de forma oficial sobre los detalles del acuerdo, un alto funcionario israelí habría indicado que, en primer lugar, Israel demandaría la liberación de los 50 rehenes de una sola vez y no en dos fases como indicaría el acuerdo.

Fuentes palestinas indicaron que la propuesta contempla la liberación de 10 rehenes israelíes con vida a cambio de 140 palestinos condenados a cadena perpetua y otros 60 que cumplen penas superiores a los 15 años. El esquema también prevé la entrega de cadáveres en manos de Hamas, lo que suma un componente humanitario a la negociación.

El plan estipula además el ingreso urgente de ayuda a la Franja de Gaza, con el objetivo de aliviar la crisis humanitaria. Combustible, agua, electricidad, insumos médicos y la rehabilitación de hospitales y panaderías forman parte de las medidas iniciales. La distribución de esta asistencia quedará en manos de Naciones Unidas, la Media Luna Roja y otras organizaciones internacionales que ya operan en el territorio.

Finalmente, las mismas fuentes señalaron que, una vez que la tregua entre en vigor, comenzarán conversaciones para alcanzar un acuerdo más amplio que siente las bases de un alto el fuego permanente. De ese modo, Egipto y Qatar buscan consolidar un marco de negociación sostenido que logre detener la escalada bélica y ofrezca una salida política al conflicto.

