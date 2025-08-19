Fernanda Cornejo sobre el alto al fuego en Gaza: "Está todo en la cancha de Netanyahu"

En conversación con Canal E, la analista internacional Fernanda Cornejo advirtió que, pese a los esfuerzos de mediación, “está todo en la cancha de Netanyahu” en relación a la aceptación de un nuevo alto al fuego con Hamás.

Hamas da una señal, pero Israel se mantiene inflexible

En una reciente reunión mediada por Qatar y Egipto, el grupo Hamas aceptó un posible alto al fuego de 60 días. Según fuentes internas del grupo, “el acuerdo contempla la liberación de 10 rehenes israelíes vivos y la entrega de los cuerpos de 18 fallecidos”, además de la exigencia de ayuda humanitaria para Gaza.

“Lo que ellos exigen es ayuda humanitaria”, explicó Cornejo, subrayando que el foco está también en avanzar hacia un “fin total de la guerra”, aunque aún no hay una postura clara por parte del gobierno israelí.

Mientras tanto, la posición del primer ministro Benjamin Netanyahu sigue siendo rígida. “Él quiere todos los rehenes de vuelta, pero sin otras condiciones”, afirmó la experta, y advirtió que más que una negociación, “estamos enfrentados a una imposición unilateral por parte de Israel”.

“Ya hemos visto tres altos al fuego vulnerados por Israel”

Aunque Hamas parece estar dispuesto a mostrar señales de colaboración, la desconfianza crece. “Esto ya lo hemos visto antes, donde ya podemos hablar de tres, entre comillas, altos al fuego que fueron vulnerados por Israel”, denunció Cornejo. Esta situación hace difícil prever un acuerdo sostenible.

Además, la analista subrayó que esta propuesta no representa aún un paréntesis en el conflicto, porque “se necesita la aceptación también por parte de Netanyahu”. Solo con ese paso podría iniciarse la tregua de 60 días y dar paso a conversaciones más amplias sobre el fin del conflicto.

En ese marco, comparó la situación con otros escenarios bélicos: “Si no están sentadas todas las partes, es muy difícil generar algún tipo de acuerdo y que esto sea vinculante”, tal como ocurre con las negociaciones entre Rusia y Ucrania.

“Está todo en la cancha de Netanyahu”, insistió. Según Cornejo, el mandatario israelí enfrenta también una presión interna creciente.

“Tiene tres grupos que están altamente opositores a su gestión: los familiares de los rehenes, quienes quieren el fin de la guerra en Gaza y quienes lo acusan de genocidio”, detalló, remarcando que estas voces provienen del propio pueblo israelí.

La capacidad de resistencia de Hamas y el costo humano

Consultada sobre la posibilidad de que Hamas mantenga su resistencia, Cornejo fue clara: “Me parece que sí”, aludiendo a su estructura descentralizada y a la adhesión de simpatizantes externos al núcleo de la organización.

Pese a los ataques y bajas de altos mandos, Hamas conserva operatividad y respaldo local. “Es medio inagotable en este momento la capacidad de fuerza que ellos pueden tener”, explicó, aunque aclaró que el control sigue dependiendo del accionar israelí.

Por último, dejó una dura crítica a la ofensiva militar de Israel: “Mas que derrotar a Hamas, han atacado gravemente y fuertemente a la población civil en Gaza”, lo que evidencia, según ella, la falta de inteligencia militar efectiva para terminar con el grupo extremista.

