El Ejército de Israel asegura que mató a uno de los secuestradores de Yarden Bibas

El Ejército de Israel anunció este martes la muerte en la Franja de Gaza de Yihad Kamal Salem Nayar, un miembro de Hamás que participó en el secuestro del exrehén Yarden Bibas durante los atentados del 7 de octubre de 2023. La historia de la familia Bibas fue muy difundida dados sus orígenes argentinos y la tragedia que implicó la muerte de los bebés, uno de 9 meses y el otro cuatro años, al momento de ser vistos por última vez.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron en un comunicado publicado en redes sociales que el ataque en el que murió Salem —quien pertenecía al ala militar de Hamás— fue llevado a cabo en colaboración con la Inteligencia israelí el pasado 10 de agosto.

"Eliminado: Jihad Kamal Salem Najjar, terrorista de Hamás que participó en el secuestro de Yarden Bibas durante la masacre del 7 de octubre, fue alcanzado y eliminado por las FDI y el Shabak el 10 de agosto de 2025", publicaron en X las FDI y agregaron: "Las FDI y el Shabak continuarán actuando contra todos los terroristas que participaron en la masacre del 7 de octubre".

En abril de este año, las FDI habían comunicado el asesinato de otro de los miembros de Hamas involucrados en el secuestro y matanza de la familia Bibas, Mohammed Hassan Mohammed Awad. En esa oportunidad afirmaron en X que "Mohammed Hassan Mohammed Awad, uno de los terroristas que probablemente estuvieron involucrados en el secuestro de Shiri, Ariel y Kfir Bibas, ha sido eliminado”.

La familia Bibas

Yarden Bibas fue liberado a principios de febrero en virtud del acuerdo de alto el fuego firmado tan solo un mes antes entre el Gobierno de Israel y Hamás. Tanto su esposa, Shiri, como sus dos hijos pequeños, Ariel y Kfir, fueron secuestrados por las milicias palestinas durante los atentados de octubre y murieron durante su cautiverio.

En la familia, el único sobreviviente fue Yarden Bibas

Miles de personas acudieron al funeral de los tres miembros de la familia Bibas, cuyos cuerpos fueron devueltos a Israel. Sus casos levantaron polémica después de que las autoridades israelíes acusaran a Hamás de incumplir el acuerdo al entregar el pasado 20 de febrero el cuerpo de una persona cuyos restos no coincidían con los de Shiri.

Un día más tarde, las fuerzas israelíes informaron de una nueva entrega de restos que sí concordaban con los de la rehén en cuestión, un asunto que fue confirmado el 22 de febrero por el Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos.

La entrega de los cuerpos tampoco estuvo exenta de polémica. El Gobierno de Israel tildó de "repulsivo y horrendo" el "espectáculo monstruoso" dado por Hamás a raíz de la ceremonia celebrada por el grupo armado palestino, que defendió que los tres rehenes murieron como consecuencia de un bombardeo israelí en noviembre de 2023.

