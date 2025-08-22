Cómo California puede salvar la democracia estadounidense

A solicitud explícita del presidente Donald Trump, el gobernador de Texas, Greg Abbott, está llevando a cabo una redistribución de distritos electorales estatales a mitad de década de manera poco convencional, con el objetivo de asegurar que los republicanos obtengan cinco escaños adicionales en las próximas elecciones.

Esta maniobra descaradamente partidista es otro ejemplo del ataque de Trump a la democracia estadounidense. Vale la pena recordar un asalto previo, cuando suplicó al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, que manipulase las elecciones presidenciales de 2020 a su favor al “encontrar” 11,780 votos más. A diferencia de Abbott, Raffensperger rechazó la demanda ilegal de Trump y permitió que los votantes de Georgia decidieran el resultado de la elección.

El gerrymandering –la práctica de dibujar los límites de los distritos electorales para crear una ventaja injusta para un partido en particular– corrompe claramente la democracia. Los votantes deberían elegir a sus representantes, pero manipular el mapa electoral implica que los políticos eligen a sus votantes. Históricamente, los votantes de color han sido los más perjudicados por estas maniobras, razón por la cual el gerrymandering racial está prohibido bajo la Ley de Derechos Electorales (VRA) de 1965.

Aunque es probable que el nuevo mapa electoral de Abbott sea impugnado en los tribunales, estas demandas probablemente fracasen. En un caso de 2019, la Corte Suprema dictaminó que el gerrymandering partidista estaba “fuera del alcance de los tribunales federales”. Y con la actual Corte Suprema completamente alineada con la agenda autoritaria de Trump, no hay posibilidad de que intervenga para hacer cumplir la VRA.

¿Qué pueden hacer los demócratas? Como el único estado lo suficientemente grande como para contrarrestar el gerrymandering partidista de Texas, California está planeando combatir fuego con fuego. El gobernador de California, Gavin Newsom, previamente instó a Trump y a sus aliados gubernativos a abstenerse de “manipular los mapas en los estados republicanos”. Pero ahora que lo han hecho, Newsom está impulsando un esfuerzo de redistribución en su propio estado.

California ha sido líder en la redistribución no partidista. En 2008, los votantes de California autorizaron la creación de una comisión de redistribución independiente (compuesta por cinco demócratas, cinco republicanos y cuatro miembros no afiliados a ningún partido) al aprobar la Ley Voters FIRST. Luego, en 2010, los californianos delegaron la tarea de dibujar los distritos electorales al congreso a esta comisión.

Desde entonces, la comisión se ha convertido en el estándar de oro para la redistribución no partidista. Newsom ha propuesto que todos los estados adopten comisiones similares para poner fin al gerrymandering de una vez por todas, y una recomendación similar fue incluida en la Ley For the People de 2021 (que fue bloqueada por un filibusterismo republicano en el Senado).

La redistribución propuesta por Newsom requiere la aprobación de los votantes de California en dos votaciones separadas pero relacionadas. La primera crearía una excepción a corto plazo al rol de la comisión en el establecimiento de distritos electorales para 2026-30, pero solo en el caso de que los estados controlados por republicanos lleven a cabo sus planes de gerrymandering; la segunda autorizaría entonces una redistribución temporal.

Por lo tanto, la respuesta de California es fundamentalmente diferente del plan de redistribución de Abbott, que no hace ningún esfuerzo por consultar a los votantes de Texas. Una encuesta encontró que el 57% de los californianos aprobaría las medidas electorales de Newsom, con un 35% en contra y un 8% indeciso. Además, los cambios propuestos son limitados en el tiempo, proporcionales y transparentes. En consecuencia, cumplen con las condiciones para una buena gobernanza en la redistribución a mitad de década, según lo propuesto por Common Cause, una organización no partidista dedicada a la defensa de la democracia (uno de nosotros es miembro de su Junta Nacional de Gobierno).

En un artículo próximo, Archon Fung, profesor de ciudadanía y autogobierno en la Escuela Kennedy de Harvard, compara la medida de Newsom con los principios de la “guerra justa” por parte de los actores estatales. Según esta doctrina filosófica, que se remonta a Santo Tomás de Aquino y San Agustín, un conflicto estatal es justo solo si cumple con un conjunto de condiciones estrictas. Por ejemplo, dicha acción debe tomarse por razones justas (como restaurar la paz o defenderse contra la agresión), como último recurso, con proporcionalidad y con una probabilidad razonable de éxito.

Por supuesto, la lucha por la redistribución a mitad de ciclo no es parte de una guerra; pero es parte de una lucha en defensa de la democracia. Trump y los republicanos en Texas (así como en Ohio, Indiana, Missouri y posiblemente otros estados) están intentando abiertamente manipular las elecciones al Congreso de 2026 y están incendiando las normas y procesos que sostienen la democracia estadounidense. El plan de redistribución de Newsom es una respuesta necesaria y justa a una provocación injusta por parte de un presidente autoritario. Es la opción menos mala, y varios otros estados demócratas, incluido Nueva York (que también tiene una comisión independiente), han llegado a la misma conclusión.

Los votantes detestan el gerrymandering. Pero como aún apoyan la democracia, están dispuestos a respaldar esfuerzos agresivos y basados en principios para protegerla. Son ellos quienes deben tener la última palabra, como será el caso en California. Decenas de millones de estadounidenses están profundamente preocupados por el autoritarismo de Trump. Quieren poner fin al gerrymandering, pero también reconocen que la prioridad más urgente es mantener una democracia funcional.

Los estadounidenses deben resistir los planes de Trump para manipular las elecciones al Congreso de 2026 (no solo a través del gerrymandering, sino también intentando interferir con los procedimientos de votación, como aparentemente le sugirió Vladimir Putin). La historia del retroceso democrático deja claro que los aspirantes a déspotas deben ser resistidos temprano, antes de que puedan eliminar todos los controles sobre su poder.

(*) Lenny Mendonca, Socio Senior Emérito de McKinsey & Company, es ex asesor económico y empresarial principal del gobernador Gavin Newsom de California y presidente de la Autoridad de Ferrocarriles de Alta Velocidad de California.

(**) Laura Tyson, ex presidenta del Consejo de Asesores Económicos del Presidente durante la administración Clinton, es profesora en la Escuela de Negocios Haas de la Universidad de California, Berkeley, y miembro de la Junta de Asesores de Angeleno Group.

Project Syndicate