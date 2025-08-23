Maduro militariza Venezuela ante el despliegue de buques de guerra de EE.UU.

La tirante relación entre Estados Unidos y Venezuela volvió a recrudecer esta semana con amenazas cruzadas entre ambos países, y una peligrosa escalada.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, llamó a la milicia, los reservistas y a “todo el pueblo” a un alistamiento el fin de semana para hacer frente a las “amenazas” de Washington.

La convocatoria se produce después de que EE.UU. lanzara una operación antinarcóticos con tres buques de guerra desplegados frente a las costas venezolanas y aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“He considerado necesario y oportuno que sábado y domingo tengamos esta gran jornada de alistamiento para decirle al imperialismo: ¡Basta de tus amenazas! ¡Venezuela te rechaza, Venezuela quiere paz!”, advirtió Maduro durante un acto de condecoraciones de milicianos.

Las jornadas se realizarán en las sedes de cuarteles militares, plazas públicas centrales y de las “bases populares de defensa integral”, detalló el mandatario.

Maduro también indicó que se reunirá con “todo el sistema defensivo nacional” para ajustar planes.

Milicias. El presidente venezolano, por otro lado, anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos en respuesta a las “amenazas” de Estados Unidos.

“Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos de todo el territorio nacional, milicias preparadas, activadas y armadas”, sostuvo el mandatario en un acto transmitido por la TV.

Afirmó que es en respuesta a la “renovación de las amenazas extravagantes, estrambóticas y estrafalarias” del gobierno de Donald Trump contra Venezuela.

Aunque evitó referirse abiertamente a la recompensa anunciada el 7 de agosto por la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, y al despliegue militar en aguas del mar Caribe, Maduro agradeció el apoyo de las Fuerzas Armadas ante lo que tachó de “refrito podrido” de amenazas.

“Los primeros que salieron adelante a manifestar su solidaridad y su apoyo con este presidente obrero que está aquí son los militares de esta patria, salieron adelante con sus fusiles, con sus misiles, sus tanques, sus aviones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, salieron a la vanguardia”, celebró Maduro.

Al mismo tiempo, pidió a las bases políticas de su gobierno avanzar en la conformación de las milicias campesinas y obreras “en todas las fábricas”.

“¡Fusiles y misiles para la fuerza campesina! Para defender el territorio, la soberanía y la paz de Venezuela”, dijo. “Misiles y fusiles para la clase obrera, para que defienda nuestra patria”, remarcó Maduro.

Buques de guerra. El presidente estadounidense Donald Trump ordenó el despliegue de tres buques de guerra cerca de las costas de Venezuela como parte de sus esfuerzos para combatir el tráfico de drogas. En los hechos, suena a ofensiva contra Maduro.

El operativo naval ocurre después de que el gobierno de Trump aumentara a 50 millones la recompensa por “información que conduzca al arresto” del presidente venezolano, acusado por la justicia estadounidense de liderar una poderosa organización de narcotraficantes del país caribeño.

Los tres buques equipados con sistema de misiles guiados Aegis se dirigen a aguas del mar Caribe próximas a Venezuela, explicó una fuente militar a los diarios estadounidenses.

También se informó el envío de unos 4.000 marines, que conforman el equipo táctico de los buques.

Washington desconoce las dos últimas reelecciones presidenciales de Maduro y le acusa de encabezar el llamado Cartel de los Soles, que considera una organización criminal.

La Casa Blanca dijo esta semana que Trump usaría “todos los medios” para detener el narcotráfico al preguntársele la posibilidad de un envío de militares al país caribeño.

“El presidente Trump ha sido muy claro y consistente, está preparado para usar todos los medios del poder estadounidense para evitar que las drogas inunden nuestro país y traer a los responsables ante la justicia”, dijo la secretaria de prensa de Trump, Karoline Leavitt.

La vocera describió al gobierno venezolano como un “cartel del narcoterror”. “Maduro, según la perspectiva de esta administración, no es un presidente legítimo, es un jefe fugitivo de ese cartel que ha sido acusado en EE.UU. de tráfico de drogas hacia este país”, remarcó.

El Cartel de los Soles

R.P.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos anunció restricciones contra el llamado Cartel de los Soles y lo clasificó como una entidad terrorista global especialmente designada.

La OFAC, que determina las sanciones en función de la política exterior de Estados Unidos, dice que el grupo está “encabezado por Nicolás Maduro” y “otros individuos venezolanos de alto rango en el régimen de Maduro”, especialmente del sector militar.

También alegó que el cartel “proporciona apoyo material” al Tren de Aragua y al Cartel de Sinaloa, bandas criminales que el gobierno del presidente Donald Trump designó como grupos terroristas.

Según el gobierno estadounidense, el Cartel de los Soles tiene como objetivo “usar la avalancha de narcóticos ilegales como arma contra Estados Unidos”.

Trump ha puesto en la mira a varios grupos al sur de la frontera estadounidense que, según él, canalizan grandes cantidades de peligrosas drogas ilícitas hacia Norteamérica, como el fentanilo y la cocaína. Estas organizaciones, además, están implicados en otros delitos violentos como extorsiones y tráfico de inmigrantes hacia territorio estadounidense.