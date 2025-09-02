El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó una advertencia sobre una presunta amenaza de parte de Estados Unidos. Sostuvo que el país norteamericano realizó un despliegue militar en aguas del Caribe con ocho barcos militares y 1.200 misiles.

"Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos cien años. Ocho barcos militares con 1200 misiles y un submarino nuclear apuntan a Venezuela", advirtió el mandatario venezolano durante una conferencia de prensa en Caracas este lunes 1 de septiembre.

EE.UU. despliega otro buque de guerra frente a Venezuela

Maduro remarcó en la presunta gravedad de la situación y aseguró que se trata de una "amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta".

El líder del régimen chavista también afirmó que "ellos han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar, y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela".

"Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al período de lucha armada en defensa del territorio nacional, de la historia y del pueblo de Venezuela", anticipó sobre la decisión de Washington, la cual fue tomada por el gobierno venezolano como una estrategia de presión militar.

Maduro advierte que Venezuela está lista para la “lucha armada” contra EE.UU.

Estados Unidos sostuvo que el despliegue militar forma parte de su estrategia antidrogas, asegurando que cuenta con el respaldo de varios países latinoamericanos. En este contexto, anunció el envío de barcos de guerra y unos 4.000 efectivos hacia el Caribe sur, cerca de aguas venezolanas.

La tensión entre ambos países aumentó luego de que el gobierno estadounidense anunciara una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del presidente venezolano, por presuntos nexos que había establecido con carteles del narcotráfico.

En respuesta a la decisión anterior del gobierno de Donald Trump, Maduro llamó al alistamiento de la reserva nacional y procedió a la activación de 4,2 millones de miembros de la Milicia Bolivariana que se encontrarían listos para actuar en defensa del país.

